Tidigare FBK-stjärnan uppsatt på waivers

Det har inte varit någon lyckad säsong i Nordamerika för Joakim Nygård.

Han åkte över till Kanada men har haft svårigheter att ta en plats i NHL-truppen. Det har endast blivit sex matcher i Oilers för Nygård som främst har fått finna sig med att vara i lagets taxi squad.

Nu sätts Joakim Nygård upp på waivers av Edmonton Oilers i syfte att omplaceras till AHL-laget. Samtidigt flyttas även Theodor Lennström ner till farmarlaget Bakersfield Condors efter att ha varit på Edmontons taxi squad ett tag.

🔁 #Oilers roster moves 🔁



Joakim Nygard has been placed on waivers & Thedor Lennstrom has been assigned to the @Condors. #LetsGoOilers