Hjärnsläppet – drar på sig kostsamt matchstraff: ”Korkad utvisning”

2-1 till Timrå med sju minuter kvar och Västervik var tvungna att jaga för att kvittera innan matchens slut.

Då får den kanadensiske centern Connor Jones ett hjärnsläpp och sätter upp klubben i skrevet på landsmannen Patrick Wiercioch.

Jones får då ett matchstraff och tvingas lämna isen samtidigt som Timrå får fem minuters powerplay i ett avgörande skede av matchen.

Efter sågades han av experten Mike Helber.



– De hade inte en enda utvisning fram till det. Oerhört disciplinerade men Jones tar en korkad utvisning. Det kommer bli en avstängning med all säkerhet, i alla fall en anmälning, säger Helber i C More.

TIMRÅ AVGJORDE I POWERPLAY

Som om det inte vore nog så visades även Gilbert Gabor ut för en slashing bara några minuter senare och Timrå fick därmed möjligheten att spela fem-mot-tre i två minuter.



Hemmalaget lyckades visserligen inte göra mål i spel fem-mot-tre men Jacob Blomqvist kunde sedan punktera matchen genom att sätta 3-1 till Timrå i slutskedet av deras minuter långa powerplay.

Timrå kunde sedan hålla undan för att vinna matchen med 3-1 och leder därmed semifinalserien med 1-0 i matcher.

