”Dahlén kommer åka över till nästa säsong”

I flera års tid har det varit flera frågetecken kring Jonathan Dahléns hockeyframtid.

Han åkte över till Nordamerika direkt efter att han spelade upp Timrå till SHL 2018 och kunde således inte få spela SHL-hockey med klubben i sitt hjärta.

Säsongen därpå, 2018/19 spelade därmed Dahlén AHL-hockey men fick aldrig chansen i världens bästa hockeyliga och trejdades från Vancouver Canucks till San Jose Sharks.

Därefter återvände han till Timrå och stod för otroliga 77 poäng på 51 matcher i HockeyAllsvenskan i fjol.

Den här säsongen har 23-åringen också stått för en succésäsong med 71 poäng på 47 matcher vilket lett till en chans i Tre Kronor samt seger i poängligan.

Till nästa säsong är det dock oklart vad som händer, speciellt med tanke på att Timrås säsong inte är slut än och det finns en chans för klubben att återigen gå upp till SHL.

Under fredagen höll San Jose Sharks en pressträff med bland annat assisterande general managern Joe Will. Där fick han frågan om Dahlén och svarade då att det inte är aktuellt för spel i AHL/NHL den här säsongen med tanke på att slutspelet i HockeyAllsvenskan pågår "för länge".

Han säger dock att Dahlén kommer att åka till Nordamerika nästa säsong. Det rapporterar Sheng Peng som skriver för San Jose Hockey Now.

Dahlen will come over next year