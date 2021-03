TV: "Det blev ramaskri utan dess like"

– Jag funderade faktiskt på att sluta, säger han i Wikegård vs.

Mikael Nord är en av Sveriges mest meriterade och uppskattade domare. I veckans avsnitt av Wikegård vs berättar Nord om domarkarriären - och ger också Wikegård själv chansen att både testa på att döma samt hänga med under en matchdag.

Men Nord minns också tillbaka på domarkarriärens stund: VM 2015. Då fick han hela Finland emot sig, kallades för "katastrofdomare" av pressen - och övervägde att sluta.

Hela avsnittet av Wikegård vs Mikael Nord finns att se på C More.