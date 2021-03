Hyllar unge stjärnan: "Kan bli lika bra som vem som helst"

Brady Tkachuk imponerar stort i ett svagt Ottawa Senators.

Med 22 poäng på 35 matcher toppar 21-åringen lagets interna poängliga och hyllas nu av tränaren D.J. Smith.

– När spelarna runt om kring honom blir bättre kommer även han att bli bättre, säger han i en intervju med TSN.



Familjen Tkachuk har länge producerat stjärnspelare som har kommit in i NHL och plockat mängder med poäng.

Pappan i familjen Keith Tkachuk noterades för 1065 NHL-poäng under karriären och sönerna Matthew- och Brady Tkachuk har inte varit sämre i karriärstarterna.

Den sistnämnde i familjen imponerar just nu stort i sitt Ottawa Senators där 21-åringen under säsongen har noterats för 22 poäng på 35 matcher.

Talangen som har etablerat sin plats i ligan hyllas nu stort av Ottawa-tränaren D.J. Smith som tror att det inte finns någon gräns för hur bra han kan bli.



– Han har ett helt annat element i sitt spel där han kombinerar fysiken, styrkan med pucken och hur tävlingsinriktad han är. När spelarna runt om kring honom blir bättre kommer även han att bli bättre, säger han i en intervju med TSN om Brady Tkachuk och tillägger:

– Vi måste komma ihåg att de andra killarna är några år äldre än honom, men där han är just nu i det offensiva-spelet kan han bli lika bra som vem som helst.

21-åringen draftades som fjärde spelare till Ottawa i draften 2018.

