Att genomföra kvalserien i en så kallad bubbla? Ja, tanken tycks onekligen ha lämnat idéstadiet och kan komma att bli en realitet. Men det finns vissa hinder som skulle kunna komma i vägen för ett genomförande.



Efter lite traditionellt grävande kunde Sydöstran under gårdagen presentera en klart intressant nyhet som blev lite av en snackis när andra medier hakade på.



Hockeyettan planerar för att genomföra kvalserien till Hockeyallsvenskan i en så kallad bubbla och en av platserna man kikat på för att kunna göra det tycks vara Blekinge.



Kort och gott är planen om den realiseras att samla de fyra kvalserielagen på ett och samma ställe rent geografiskt och där genomföra kvalserien. Att sätta spelarna på lite olika hotell och försöka hålla dem så skyddade det går från omvärlden under tiden kvalserien pågår.



Under rådande pandemitider låter det rent spontant som en ganska rimlig idé. Nu tror jag i och för sig inte att man vill göra det för att ta någon form av samhällsansvar genom att begränsa resandet, utan mer för att man vill försäkra sig om att kunna ta kvalserien i hamn. Någon wo hit eller dit under åttondelar och kvartsfinaler kan man kanske leva med om coronan skulle slå till, men när den allsvenska platsen ska fördelas vill man att lagen ska hålla sig friska.



Nå väl. Det verkar ändå att döma av Sydöstrans rapportering som att det hela har lämnat idéstadiet och att kontakter tagits i ganska konkreta försök att få det hela till stånd.



Tanken på papperet är förstås god och att man har börjat höra sig för hos aktörer i Blekinge tyder ju på att man verkligen tror på den. Men är den i realiteten genomförbar?



Även om tanken är bra finns det några frågor som måste ställas.



Jag har framförallt två invändningar. Det ena är karantänen. Det andra är att spelarna faktiskt inte är proffs.



Ska man få en bubbla att fungera tillfredsställande måste ju alla inblandade om jag förstår det här med smittskyddshantering rätt genomgå någon form av karantän först.



Att fyra lag från olika delar av Sverige åker och sätter sig på några hotell i Blekinge gör väl knappast särskilt mycket nytta för att stoppa smittspridning om de genast börjar beblanda sig med varandra och spela matcher.



Då måste spelare, tränare, sjukvårdare, materialare, domare och allt vad som nu krävs för att genomföra en kvalserie isoleras under en period för att säkerställa att ingen har med sig någon smitta in i den så kallade bubblan (för händer det kan det ju bli farsartat). I så fall borde ju kvalserien behöva skjutas upp en aning och en redan försenad säsong bli ännu mer försenad.



Men okej, det är klart att det säkert är genomförbart om man bara har en väl genomtänkt planering av hela den logistiken.



Men hur ska det finansieras att alla dessa spelare, ledare, materialare, domare och så vidare (det måste väl röra sig om bortåt 150 pers) sitter och ugglar närmare två veckor i Blekinge?



Dels måste ju någon förstås stå för notan när det kommer till hotell och mat och andra kostnader som uppstår, men sen har vi ju den lilla detaljen med hur spelarna tjänar sitt uppehälle också.



Nu har man förvisso levt med hittepå-uppfattningen att Hockeyettan är en elitliga under en hel säsong och kanske har det gjort att det är ett mantra som någonstans på vägen blivit något man tror på, på riktigt. Men i själva verket är det ju så att merparten av alla spelare som deltar i det slutspel som just nu pågår faktiskt jobbar vid sidan av sina hockey.



Det är den svåraste nöten att knäcka för att få upplägget med en kvalseriebubbla att fungera.



Att ge sitt medgivande till att spelarna åker iväg över helger med någon tillhörande vardag för att spela matcher, att jobba halvdagar för att hinna med spelarbussen och så vidare är uppenbarligen hanterbart för många arbetsgivare. Men att släppa iväg dem för att sitta på ett hotellrum i Blekinge i två veckor, hur ska det lösas?



Ska spelarna behöva ta ut semester för att spela kvalserien? Och hur sent kan man egentligen komma med en sådan ledighetsansökan i så fall? Känslan är att det kan bli rätt rörigt.



Det är ett problem som måste hanteras i och med att Hockeyettan på sin höjd är semiprofessionell. Om ens det.



Som sagt, tanken med en kvalseriebubbla är intressant. Riktigt spännande rent av. Men finns verkligen förutsättningarna för att genomföra en sådan plan på ett vettigt sätt i landets tredjedivision?



Det ska bli oerhört intressant att följa.



* * *