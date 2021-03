Sammanställning: NHL:s mest utvisade svenskar – sedan 1932

NHL-svenskar är kanske inte mest kända för att spendera tid i utvisningsbåset. Det finns dock flera tuffingar som åkt på en och annan utvisning. Vilka toppar den svenska utvisningsligan i NHL genom åren? Hockeysverige.se har listat topp tre sedan Gustaf Forslunds NHL-debut 1932.

Den första svenskfödda spelare att bli utvisat i NHL var Gustaf Forslund. Det var så långt tillbaka som säsongen 1932/33. Sedan får vi skruva fram klockan till säsongen 1969/70 för att hitta nummer två på listan, vilket var Juha Widing. Det mesta en svensk spelare suttit på botbänken under en säsong är Ulf Samuelsson. Säsongen 1992/93 drog han på sig inte mindre än 249 minuter.



Vilka övriga har toppad den svenska utvisningsligan i NHL genom åren? Hockeysverige.se har listat alla topp tre sedan Gustaf Forslunds intåg i NHL 1932.



1932/33

Gustaf Forslund Ottawa HC 48 matcher - 2 minuter

1964/65

Ulf Sterner New York Rangers 4 matcher – 0 minuter

1969/70

Juha Widing New York Rangers/ Los Angeles Kings 48 matcher – 12 minuter

1970/71

Juha Widing Los Angeles Kings 78 matcher – 24 minuter

Juha Widing. Foto: Arkiv

1971/72

Juha Widing Los Angeles Kings 78 matcher – 26 minuter

1972/73

1. Thommie Bergman Detroit Red Wings 75 matcher – 70 minuter

2. Juha Widing Los Angeles Kings 77 matcher – 30 minuter



1973/74

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 76 matcher – 48 minuter

2. Juha Widing Los Angeles Kings 71 matcher – 26 minuter

3. Thommie Bergman Detroit Red Wings 43 matcher – 21 minuter

Thommie Bergman. Foto: Arkiv

1974/75

1. Juha Widing Los Angeles Kings 80 matcher – 46 minuter

2. Börje Salming Toronto Maple Leafs 60 matcher – 34 minuter

3. Thommie Bergman Detroit Red Wings 18 matcher – 27 minuter



1975/76

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 78 matcher – 70 minuter

2. Juha Widing Los Angeles Kings 67 matcher – 26 minuter

3. Inge Hammarström Toronto Maple Leafs 76 matcher – 21 minuter



1976/77

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 76 matcher – 46 minuter

2. Juha Widing Los Angeles Kings/Cleveland Barons 76 matcher – 18 minuter

3. Inge Hammarström Toronto Maple Leafs 78 matcher – 16 minuter



1977/78

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 80 matcher – 70 minuter

2. Stefan Persson New York Islanders 66 matcher – 54 minuter

3. Thommie Bergman Detroit Red Wings 14 matcher – 16 minuter



1978/79

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 78 matcher – 76 minuter

2. Lars Lindgren Vancouver Canucks 64 matcher – 68 minuter

3. Thommie Bergman Detroit Red Wings 68 matcher – 64 minuter



1979/80

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 74 matcher – 94 minuter

2. Stefan Persson New York Islanders 73 matcher – 76 minuter

3. Lars Lindgren Vancouver Canucks 73 matcher – 66 minuter

Börje Salming och Juha Widing. Foto: Arkiv

1980/81

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 72 matcher – 154 minuter

2. Stefan Persson New York Islanders 80 matcher – 82 minuter

3. Anders Hedberg New York Rangers 80 matcher – 52 minuter



1981/82

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 69 matcher – 170 minuter

2. Stefan Persson New York Islanders 70 matcher – 99 minuter

3. Lars Lindgren Vancouver Canucks 75 matcher – 74 minuter



1982/83

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 69 matcher – 104 minuter

2. Stefan Persson New York Islanders 70 matcher – 71 minuter

3. Thomas Gradin Vancouver Canucks 80 matcher – 61 minuter



1983/84

1. Börje Salming Toronto Maple Leafs 68 matcher – 92 minuter

2. Thomas Steen Winnipeg Jets 78 matcher – 69 minuter

3. Stefan Persson New York Islanders 75 matcher – 65 minuter



1984/85

1. Ulf Samuelsson Hartford Whalers 41 matcher – 83 minuter

2. Thomas Steen Winnipeg Jets 79 matcher – 80 minuter

3. Mats Thelin Boston Bruins 73 matcher – 78 minuter

Ulf Samuelsson. Foto: Bildbyrån

1985/86

1. Ulf Samuelsson Hartford Whalers 80 matcher – 174 minuter

2. Tomas Sandström New York Rangers 73 matcher – 109 minuter

3. Mats Hallin Minnesota North Stars 38 matcher – 86 minuter



1986/87

1. Ulf Samuelsson Hartford Whalers 78 matcher – 162 minuter

2. Kjell Samuelsson New York Rangers/Philadephia Flyers 76 matcher – 136 minuter

3. Mats Thelin Boston Bruins 59 matcher – 69 minuter



1987/88

1. Kjell Samuelsson Philadelphia Flyers 74 matcher – 184 minuter

2. Ulf Samuelsson Hartford Whalers 76 matcher – 159 minuter

3. Tomas Jonsson New York Islanders 72 matcher – 115 minuter



1988/89

1. Ulf Samuelsson Hartford Whalers 71 matcher – 181 minuter

2. Tomas Sandström New York Rangers 79 matcher – 148 minuter

3. Kjell Samuelsson Philadelphia Flyers 69 matcher – 140 minuter



1989/90

1. Ulf Samuelsson Hartford Whalers 55 matcher – 177 minuter

2. Tomas Sandström New York Rangers/Los Angeles Kings 76 matcher – 128 minuter

3. Kjell Samuelsson Philadelphia Flyers 66 matcher – 91 minuter

Kjell Samuelsson. Foto: Bildbyrån

1990/91

1. Ulf Samuelsson Hartford Whalers/Pittsburgh Penguins 76 matcher – 211 minuter

2. Tomas Sandström Los Angeles Kings 68 matcher – 106 minuter

3. Kjell Samuelsson Philadelphia Flyers 78 matcher – 82 minuter



1991/92

1. Ulf Samuelsson Pittsburgh Penguins 62 matcher – 206 minuter

2. Kjell Samuelsson Philadelphia Flyers/Pittsburgh Penguins 74 matcher – 110 minuter

3. Mats Sundin Quebec Nordiques 80 matcher – 103 minuter



1992/93

1. Ulf Samuelsson Pittsburgh Penguins 77 matcher – 249 minuter

2. Kjell Samuelsson Pittsburgh Penguins 63 matcher – 106 minuter

3. Mats Sundin Quebec Nordiques 80 matcher – 96 minuter



1993/94

1. Ulf Samuelsson Pittsburgh Penguins 80 matcher – 199 minuter

2. Kjell Samuelsson Pittsburgh Penguins 59 matcher – 118 minuter

3. Tomas Sandström Los Angeles Kings/Pittsburgh Penguins 78 matcher – 83 minuter



1994/95

1. Ulf Samuelsson Pittsburgh Penguins 44 matcher – 113 minuter

2. Kjell Samuelsson Pittsburgh Penguins 41 matcher – 54 minuter

3. Tomas Sandström Pittsburgh Penguins 47 matcher – 42 minuter

Uffe satt dock inte bara i utvisningsbåset. Foto: Arkiv

1995/96

1. Ulf Samuelsson New York Rangers 74 matcher – 122 minuter

2. Kjell Samuelsson Philadelphia Flyers 75 matcher – 81 minuter

3. Tomas Sandström Pittsburgh Penguins 58 matcher – 69 minuter

3. Peter Popovic Montréal Canadiens 79 matcher – 69 minuter



1996/97

1. Ulf Samuelsson New York Rangers 73 matcher – 138 minuter

2. Mattias Norström Los Angeles Kings 80 matcher – 84 minuter

3. Peter Forsberg Colorado Avalanche 65 matcher – 73 minuter



1997/98

1. Ulf Samuelsson New York Rangers 73 matcher – 122 minuter

2. Peter Forsberg Colorado Avalanche 72 matcher – 94 minuter

3. Mattias Norström Los Angeles Kings 73 matcher – 90 minuter



1998/99

1. Peter Forsberg Colorado Avalanche 78 matcher – 108 minuter

2. Ulf Samuelsson New York Rangers/Detroit Red Wings 71 matcher – 99 minuter

3. Ricard Persson St. Louis Blues 54 matcher – 94 minuter

Peter Forsberg. Foto: Peter Krüger/Bildbyrån

1999/00

1. Mattias Norström Los Angeles Kings 82 matcher – 66 minuter

2. Markus Näslund Vancouver Canucks 82 matcher – 64 minuter

3. Ulf Samuelsson Philadelphia Flyers 49 matcher – 58 minuter



2000/01

1. Mats Sundin Toronto Maple Leafs 82 matcher – 76 minuter

2. Marcus Nilson Florida Panthers 78 matcher – 74 minuter

3. Mattias Norström Los Angeles Kings 82 matcher – 60 minuter



2001/02

1. Mats Sundin Toronto Maple Leafs 82 matcher – 94 minuter

2. Tomas Holmström Detroit Red Wings 69 matcher – 58 minuter

3. Mattias Öhlund Vancouver Canucks 81 matcher – 56 minuter

Mats Sundin. Foto: Bildbyrån/Andreas Hillergren

2002/03

1. Niclas Wallin Carolina Hurricanes 77 matcher – 71 minuter

2. Andreas Lilja Los Angeles Kings/Florida Panthers 73 matcher – 70 minuter

Peter Forsberg Colorado Avalanche 75 matcher – 70 minuter



2003/04

1. Andreas Lilja Florida Panthers 79 matcher – 90 minuter

2. Mattias Öhlund Vancouver Canucks 82 matcher – 73 minuter

3. Markus Näslund Vancouver Canucks 78 matcher – 58 minuter

Marcus Ragnarsson Philadelphia Flyers 70 matcher – 58 minuter



2004/05

NHL spelades ej på grund av lockout



2005/06

1. Andreas Lilja Detroit Red Wings 82 matcher – 98 minuter

2. Mattias Öhlund Vancouver Canucks 78 matcher – 92 minuter

3. Dick Tärnström Pittsburgh Penguins/Edmonton Oilers 55 matcher – 76 minuter

Michael Nylander New York Rangers 81 matcher – 76 minuter

Andreas Lilja. Foto: Bildbyrån

2006/07

1. Peter Forsberg Philadelphia Flyers/Nashville Predators 57 matcher – 88 minuter

2. Mattias Öhlund Vancouver Canucks 77 matcher – 80 minuter

3. Henrik Sedin Vancouver Canucks 82 matcher – 66 minuter



2007/08

1. Douglas Murray San José Sharks 66 matcher – 98 minuter

2. Andreas Lilja Detroit Red Wings 79 matcher – 93 minuter

3. Mattias Öhlund Vancouver Canucks 53 matcher – 79 minuter



2008/09

1. Mattias Öhlund Vancouver Canucks 82 matcher – 105 minuter

2. Andreas Lilja Detroit Red Wings 60 matcher – 66 minuter

3. Markus Näslund Vancouver Canucks 82 matcher – 57 minuter



2009/10

1. Victor Hedman Tampa Bay Lightnings 74 matcher – 79 minuter

2. Douglas Murray San José Sharks 79 matcher – 66 minuter

3. Mikael Samuelsson Vancouver Canucks 74 matcher – 64 minuter



2010/11

1. Jonathan Ericsson Detroit Red Wings 74 matcher – 87 minuter

2. Victor Hedman Tampa Bay Lightnings 79 matcher – 70 minuter

Mattias Öhlund Tampa Bay Lightnings 72 matcher – 70 minuter

Jonathan Ericsson Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

2011/12

1. Victor Hedman Tampa Bay Lightnings 61 matcher – 65 minuter

2. Henrik Sedin Vancouver Canucks 82 matcher – 52 minuter

3. Gabriel Landeskog Colorado Avalanche 82 matcher – 51 minuter



2012/13

1. Niklas Kronwall Detroit Red Wings 48 matcher – 44 minuter

2. Johan Franzén Detroit Red Wings 41 matcher – 41 minuter

3. Alexander Edler Vancouver Canucks 45 matcher – 37 minuter



2013/14

1. Gabriel Landeskog Colorado Avalanche 81 matcher – 71 minuter

2. Tobias Enström Winnipeg Jets 80 matcher – 56 minuter

3. Nicklas Bäckström Washington Capitals 82 matcher – 54 minuter



2014/15

1. Gabriel Landeskog Colorado Avalanche 82 matcher – 79 minuter

2. Jonathan Ericsson Detroit Red Wings 82 matcher – 70 minuter

3. Alexander Edler Vancouver Canucks 74 matcher – 54 minuter

Gabriel Landeskog. Foto: icon Sportswire

2015/16

1. Oliver Ekman Larsson Arizona Coyotes 75 matcher – 96 minuter

2. Adam Larsson New Jersey Devils 82 matcher – 77 minuter

3. Gabriel Landeskog Colorado Avalanche 75 matcher – 69 minuter



2016/17

1. Jonathan Ericsson Detroit Red Wings 51 matcher – 63 minuter

2. Gabriel Landeskog Colorado Avalanche 72 matcher – 62 minuter

3. Adam Larsson Edmonton Oilers 79 matcher – 55 minuter



2017/18

1. Mikael Backlund Calgary Flames 82 matcher – 78 minuter

2. Alexander Edler Vancouver Canucks 70 matcher – 68 minuter

3. Patric Hörnqvist Pittsburgh Penguins 70 matcher – 58 minuter



2018/19

1. Marcus Pettersson Anaheim Ducks/Pittsburgh Penguins 84 matcher – 66 minuter

2. Robert Hägg Philadelphia Flyers 82 matcher – 63 poäng

3. Alexander Edler Vancouver Canucks 56 matcher – 54 minuter



2019/20

1. Alexander Edler Vancouver Canucks 59 matcher – 62 minuter

2. Rasmus Andersson Calgary Flames 70 matcher – 57 minuter

3. Gabriel Landeskog Colorado Avalanche 54 matcher – 47 minuter



2020/21 (till och med 24 mars)

1. Alexander Edler Vancouver Canucks 35 matcher – 32 minuter

2. Rasmus Andersson Calgary Flames 33 matcher – 22 minuter

2. Victor Hedman Tampa Bay Lightnings 32 matcher – 22 minuter

Alexander Edler. Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

