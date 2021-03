”Hade ljugit om jag sade att jag inte ville spela där”

Emil Andrae var på väg att gå in i ett slutspel med sin moderklubb Västerviks IK.

Då kallades han tillbaka till HV71 och får spela ångestmatcher i SHL i stället för kvartsfinaler i Hockeyallsvenskan.

– HV ville ha mig här och då har jag inget att säga till om, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

Dåligt har blivit sämre för HV71.

Det har varit en tuff säsong för Jönköpingslaget som gick in med ambitioner om att slåss i toppen av tabellen men som i stället har fått se sig indragna i bottenstriden av SHL. Den senaste tiden har det gått extra tungt för HV vilket medfört att de ligger sist i tabellen.

Efter tisdagens storförlust, 0-6, mot Leksand så står det även klart att klubben är klara för kvalspel för första gången sedan man gick upp i Elitserien 1985.

– Det har ju hållit på så här hela säsongen och man skäms ju. Ingen i det här laget hade ju förutspått det här och ingen trodde på det här inför eller i början av säsongen, säger lagets 19-årge back Emil Andrae till hockeysverige.se.

Andrae har tillhört HV71 hela säsongen men i början av februari blev det klart att han lånas ut till moderklubben Västervik i Hockeyallsvenskan för att samla på sig erfarenhet, får en större roll och växa i självförtroendet.



Efter 15 matcher och lite drygt en månad på hemmaplan fick junioren åka tillbaka till Jönköping eftersom att HV71 kallat tillbaka honom då man haft backar som Johannes Kinnvall, Niklas Arell och Matt Donovan på frånvarolistan.

”BYGGT UPP ETT JÄKLA SJÄLVFÖRTROENDE”

Emil Andrae gick då från att spela i ett framgångsrikt Västervik (som vann tio av de 15 matcher som han spelade i klubben) till att komma tillbaka till HV71 som var mitt uppe i en sju matchers lång förlustsvit när han anslöt.



Hur har det varit att komma tillbaka till HV mitt i det här?

– Det är klart att det var speciellt för mig att komma tillbaka in i det här. Det var inte någonting som jag hade förväntat mig. Jag har väl bara försökt bara komma ihåg vad jag har gjort bra och byggt upp i Västervik.

– Jag har byggt upp ett jäkla självförtroende och jag tycker att jag har behållit det här också. Jag försöker bara leva i min egna lilla bubbla och prestera så bra hockey jag kan.

– Om jag går runt och tänker på matchernas betydelse eller var vi befinner oss i serien så kommer jag bara hålla ännu hårdare i klubban. Jag försöker bara spela mitt spel och hjälpa laget så mycket som jag bara kan.

Emil Andrae har kommit tillbaka till HV som en stärkt spelare. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Det är dock en stärkt Emil Andrae som har återvänt till HV71. Tiden i Västervik var nyttig för honom då han fick en stor roll, bra förtroende från tränarna samt bidrog mycket. Det gav honom ett större självförtroende – som han nu tagit med sig tillbaka till Jönköping.

– Det känns som att jag har slängt av mig lite gammalt bagage. Jag tycker att jag har kommit in med bra självförtroende och förhoppningsvis kan jag fortsätta så och hjälpa laget ännu mer framöver.

Att han har en bättre känsla ute på isen har varit tydligt i de två matcher han har spelat också – främst i comebacken mot Brynäs. Innan Andrae åkte till Västervik så snittade han drygt tio minuters istid per match men i de två senaste matcherna har han fått större förtroende och spelat 16 samt 15 minuter.

– Jag tycker att det har känts bra med mitt eget spel. Det kändes riktigt bra mot Brynäs och den har matchen (mot Leksand) var väl inte godkänd men jag tycker ändå att jag har behållit ett lugn och försöker hålla mig i min egna bubbla. Jag tror att det är på det sättet som jag kan hjälpa laget som bäst, bara fokusera på mitt eget spel.

– Jag har ju lite bristande erfarenhet också kring sådant här så jag försöker bara göra mitt bästa och hjälpa laget på de nivåer som jag kan.

”SPELAR DÄR COACHEN VILL HA MIG”

Det var dock inte något optimalt läge för Emil Andrae att lämna Västervik och återvända till HV71. Han hade varit med och spelat VIK till en sensationell femteplats i den allsvenska tabellen vilket innebar en direktplats till kvartsfinalspel. Bara några dagar innan slutspelet skulle dra igång så fick dock Andrae beskedet att han inte skulle vara med på Västerviks slutspelsresa – åtminstone till en början – något som naturligtvis var tufft.

– Jag hade ju stått här och ljugit om jag sade att det inte hade varit kul att börja spela slutspel i Västervik. Nu ville HV ha mig här och då har jag inget att säga till om liksom förutom att göra mitt bästa och hjälpa laget. Nu ska jag hjälpa HV.

Emil Andrae fick inte chansen att spela kvartsfinal för Västervik. Foto: Daniel Nestor/Bildbyrån

Under tisdagskvällen, samtidigt som HV71:s 6-0-förlust mot Leksand, spelade Västervik sin första kvartsfinal mot Södertälje, som slutade med 4-2 vinst för SSK. Andraes moderklubb har inte varit bortskämda med stora matcher de senaste säsongerna och att spela kvartsfinal är riktigt stort för föreningen.

Hur surt är det för dig att inte kunna vara med och spela kvartsfinal med moderklubben?

– Som jag sade så hade jag ljugit om jag sade att jag inte hade velat spela den matchen. Jag tillhör HV71 och det är inte så att jag känner att jag blir förbannad för att jag får komma hit och spela utan jag får chansen att hjälpa till här och vill såklart hjälpa HV så gott det går.

– Där coachen vill ha mig att spela, det är där jag kommer att spela. Så länge jag får spela matcher så är jag glad.

KAN ÅTERVÄNDA TILL VÄSTERVIK

Det finns dock fortfarande en möjlighet för JVM-backen att få spela slutspel för sitt Västervik. Låneavtalet gör det nämligen möjligt för honom att gå fritt mellan lagen, beroende på vad HV71 tycker, det vill säga.



Laget har också precis fått tillbaka nyckelbacken Johannes Kinnvall från skada och om även Niklas Arell och/eller Matt Donovan återvänder till spel för HV71 så skulle det öppna för en ny utlåning.

I nuläget är dock inget sagt och 19-åringen är osäker på vad som kommer att hända.

– Jag tar väl match för match och dag för dag och försöker fokusera på mitt eget. Jag kan ju gå tillbaka och vandra mellan klubbarna men just nu har jag fokus på HV och fokus på nuet. Bara leva i min egen bubbla och spela så bra hockey jag kan, oavsett var det är.

– Vi får väl se framöver hur det blir. Jag vet inte så mycket mer än vad ni andra gör just nu. Därför försöker jag bara fokusera på mitt spel just nu, avslutar Emil Andrae.

