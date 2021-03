BESKEDET: Har dömt färdigt – efter nattens skandal

Nattens stora snackis i NHL handlade om domaren Tim Peel som dömde mötet mellan Detroit Red Wings och Nashville Predators. Nashvilles Viktor Arvidsson fick två minuters utvisning och då hördes Peel säga "Jag ville Nashville en fucking utvisning tidigt" så tv-tittarna kunde höra eftersom han bar mikrofon.

Nu kommer ligans dom och de tar i med hårdhandskarna. Peel har dämt färdigt i ligan för all framtid.

– Det finns inget sätt att rättfärdiga hans uttalande, oavsett kontext eller intention och NHL kommer göra allt för att säkra integriteten i vår idrott, säger Colin Campbell, vice ordförande i NHL.

Referee Tim Peel no longer will be working NHL games now or in the future. https://t.co/mrnDc61W5P pic.twitter.com/tKsg2SwGh8