Ullmark tillbaka i träning: "Vi har saknat honom"

Buffalo Sabres har varit lite av NHL:s sorgebarn den här säsongen och är för tillfället inne i en förlustsvit på 14 raka förluster.

Under en dryg månad har laget även tvingats klara sig utan sin svenske målvakt Linus Ullmark på grund av en underkroppsskada, men nu börjar den 27-årige burväktaren se ljuset i skadetunneln.

Under tisdagen fanns Ullmark med på isen och tränade för fullt med sina lagkamrater i Sabres.

– Man kommer ingenstans i den här ligan utan bra målvaktsspel. Av det jag har sett från Linus så är han en bra målvakt. Vi har saknat honom mycket. Han var riktigt stabil för oss (innan skadan) och gav oss en chans att vinna varje gång han vaktade kassen, säger lagkamraten Eric Staal enligt The Athletic-skribenten John Vogl.

"KÄNDES VÄL HELT OKEJ"

Ullmark har inte spelat en match sedan den 25 februari för Sabres. När han kan vara tillbaka i spel är ännu oklart.

– Det kändes väl helt okej. Det var första riktiga träningen. Just nu finns det ingen tidsplan för mig, det är dag-till-dag-basis, säger Ullmark.

Den svenske 27-åringen är Sabres statistiskt överlägset bästa målvakt den här säsongen, med en räddningsprocent på 91,9 procent samt ett snitt på 2,44 insläppta mål per match, att jämföra med kollegan Carter Hutton som räddat 88,6 procent av skotten han ställts inför och släppt in 3,47 mål per match.

SVEP: Senaste veckans snyggaste mål i NHL