Johan Alm har inte spelat sedan oktober 2019 på grund av en korsbandsskada. Sedan dess har den tidigare Oskarshamns- och Skellefteåbacken åkt på motgångar i rehabiliteringen, vilket gjort att han inte kunnat komma till spel överhuvudtaget den här säsongen.

– Drivkraften och grundbulten till den är att hockey är så roligt. Jag har frågat mig själv många gånger och det är värt tiden, energin och slitet. Varje gång kommer ändå fram till att det är värt det. Då kör jag det ändå därefter, säger Alm till Norran.

Nästa höst blir det två år sedan Alm senast spelade en match. Tanken är att han ska vara tillbaka i spel vid den tiden.

– Både jag och medicinska teamet tror verkligen på det här, så jag siktar på att spela till hösten, säger han.

Under vintern har 29-åringen kunnat träna en del på is.

– Jag har hunnit testa att vara lite på is vid olika tillfällen. Ibland har det gått bra och ibland har jag fått backa. Just nu är jag inte på is. Tanken är att träna lite mer vid sidan om just nu.

Förra säsongen noterades Alm för tio matcher för Oskarshamn i SHL. På meritlistan har Skellefteåsonen två SM-guld med moderklubben Skellefteå AIK, tre a-landskamper med Tre Kronor samt två säsonger i AHL med Milwaukee Admirals.

