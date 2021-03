Stjärnan räknar till tusen – bokstavligen

När Chicago Blackhawks i natt besöker Dallas Stars kommer Patrick Kane att uppnå sin nästa stora milstolpe.

När den 32-årige stjärnan kliver på isen i natt kommer han att noteras för sin 1000:e NHL-match.

– Nu när min 1000: e match närmar sig kan jag inte låta bli att tänka på er, säger stjärnan i en videohälsning på sina sociala medie-kanaler.

Patrick Kane gjorde sitt 400:e NHL-mål för en och en halv vecka sedan.

Redan på presskonferensen efter matchen var han ute efter nästa milstolpe i karriären.

– Jag tror att det största är när du börjar nå den här typen av milstolpar, 400 mål och 1 000 matcher som snart kommer, gör att du bara vill ha mer, säger Patrick Kane till NHL.com och fortsätter:

– Förmodligen betyder det att jag har spelat ett tag, men jag tror bara att du vill bli bättre, fortsätta försöka hjälpa laget och bli så bra du kan.



I natt kommer den stora 1000:e matchen i ligan vilket han har firat på ett minst sagt speciellt sätt. Inför den 1000:e matchen har den amerikanske 32-åringen räknat till 1000 – bokstavligen.

Tillsammans med Chicago Blackhawks har superstjärnan gjort en video där han räknar till tusen. Videon är till för att människor ska få det lättare att somna, och därigenom göra det genom att lyssna på hans röst.

– Det första du tänker är "vad gör jag här"? Men utifrån vad jag hör verkar det som om det fick en ganska bra reaktion, så det är kul att göra sådant ibland, säger stjärnan till Sportsnet.

I samband med inspelningen spelade stjärnan även in en videohälsning till Blackhawks-fansen där han tackar för deras stöd under Covid-19.



– Vi saknar er energi, vi saknar er passion. Nu när min 1000: e match närmar sig kan jag inte låta bli att tänka på er. Dessa fantastiska stunder är till för att delas med vänner, familj och uppenbarligen alla er fantastiska fans.

Kane blir den 53: e amerikanskfödda spelaren som når milstolpen på 1000 spelade matcher. Med 400 mål och 660 assist på 999 karriärmatcher placerar han sig som sjua i den amerikanska poängligan genom tiderna. Kane är endast tre poäng bakom Joe Mullen på sjätteplatsen och fem poäng bakom Keith Tkachuk på femteplatsen.

My 1,000th game just won’t be the same without you, #Blackhawks fans! Here’s a special message for everyone who has been cheering me on since I first put on the Chicago sweater on October 4, 2007 pic.twitter.com/JZhc5n8HjH