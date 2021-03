Malmö vann med hela 4-0 mot Frölunda under tisdagskvällen.

Frölunda har nu sex förluster på de sju senaste matcherna.

– Jag ifrågasätter vad jag håller på med med mitt lag faktiskt, säger coachen Roger Rönnberg i C More efter matchen.

Det var länge mållöst i matchen mellan Malmö och Frölunda men efter en jämn första perioden kunde Malmö skaffa sig ett övertag under andra perioden.

Frölunda fick chansen att spela powerplay i fyra minuter men hade stora svårigheter att producera något offensivt. När Stefan Elliott drällde med pucken på blålinjen blev det hela värre för göteborgarna.

Målkungen Emil Sylvegård (som fyller 28 år i dag) kunde då komma i ett friläge mot Niklas Rubin och gjorde inga misstag utan skickade in pucken i nät för 1-0 till Malmö i boxplay.

– Han fabblar lite där så jag försöker sätta press på honom och får ut den och får friläge. Jag försöker bara skjuta på stöten högt upp så det var skönt att se den gå in, säger Sylvegård i C More.

BRÖT LÅNGA MÅLTORKAN

Precis innan den andra perioden var slut, med tio sekunder kvar att spela, kom även 2-0 till skåningarna då NHL-lånet Joe Veleno blev målskytt för första gången på nästan två månader. Han hade gått mållös från tolv raka matcher men bröt i kväll sin måltorka.

Fördel Malmö Redhawks inför tredje och de drygade även ut det i tredje då Ponthus Westerholm snärtade in 3-0. Bara dryga minuten senare kom Lars Bryggman i ett friläge för Malmö då Jonathan Sigalet tappat pucken. Bryggman lyfte in 4-0 och Frölunda bytte då målvakt, ut med Niklas Rubin och in med Johan Mattsson.

Det gav dock ingen effekt för Göteborgslaget då matchen också slutade 4-0 till Malmö. Stjärnmålvakten Oscar Alsenfelt höll alltså nollan då han räddade alla 21 skott han fick på sig när Malmö tog sin tredje raka seger.

”ÄR GRYMT SJÄLVKRITISK”

Efter matchen var det en riktigt frustrerad Roger Rönnberg som intervjuades av C More.

– Jag är grymt besviken. Tyvärr har det sett ut så här alldeles för många gånger. Jag ifrågasätter vad jag håller på med med mitt lag faktiskt. Vi har en bristande kreativitet och skapar knappt någonting i vårt powerplay och har svårt att skapa i fem-mot-fem också, säger coachen i C More och fortsätter:

– Man tror alltid som tränare att man har tagit steg och åtgärdat saker och kommit vidare men jag är grymt självkritisk i dag. Vi bjuder på jätteenkla misstag på målen. Motståndarna behöver inte vara bra för att vinna mot oss nu, det ser jag.

