TV: Här försöker Höglander sig på konstmålet – igen

Både Nils Höglander och Elias Pettersson hittade målet i Vancouver Canucks 4-0 vinst mot Winnipeg Jets.

Höglander försökte sig även på det patenterade zorro-målet, men denna gången utan framgång.

Trots Nils Höglander s ringa ålder på 20 år har han redan patenterat Zorro-målet som signaturmål.

Svensken har lyckats med signaturmålet två gånger, ena gången i JVM och andra gången med Rögle i SHL.



I nattens match mot Winnipeg Jets var det dags igen för Bockträsksonen att försöka sig på signaturmålet men utan framgång.

När svensken fick lång tid bakom Jets målet utan att bli pressad försökte svensken lura Jets målvakten Connor Hellebuyck men pucken höll sig inte kvar på bladet.

Trots det misslyckade zorromåls försöket kunde Höglander noteras för ett av Vancouvers tre mål i den första perioden.

👀 Nils Hoglander was up to something behind the net #Canucks pic.twitter.com/nCleyH2flO