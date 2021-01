– Jag gick åtta, nio månader utan att spela. Det var en jobbig tid, säger Skellefteåstjärnan.

Av SHL-spelarna är det bara Patrik Berglund som har gjort fler matcher i NHL än Melker Karlsson. Den 30-årige Lyckselesonen kom upp i 396 matcher för San Jose Sharks (112 poäng) under sina sex år i Nordamerika, och behövde bara göra 24 i AHL. Han var med andra ord given i Sharks laguppställning i stort sett konstant under sina år i klubben.

Därför kom det som något av en överraskning när Karlsson i mitten av december valde att flytta hem till Sverige igen. Han bestämde sig för att komma hem till Skellefteå AIK, den klubb Melker Karlsson vunnit två SM-guld med.

– Det har varit ett konstigt år, och jag fick inget erbjudande där borta som jag ville ha. Då blev beslutet inte så svårt. Jag ville inte åka på någon längre sväng någon annanstans. Det var NHL eller komma hem som gällde, förklarar Karlsson för hockeysverige.se efter Skellefteås 5-4-seger mot Brynäs.

"ALLA LAG SPELAR LIKADANT NU"

30-åringen gjorde mål i två av sina tre första matcher i SHL den här säsongen, men har sedan gått mållös från fyra raka matcher. Trots det känner han att spelet blir bättre och bättre.

– Ja, absolut. I alla fall när det gäller själva tänket där ute, och hur laget spelar och sådana saker. Samtidigt tycker jag inte att jag är där jag vill vara. Men det är mycket kvar av säsongen, och vi har förhoppningsvis ett långt slutspel också, där man kan bidra.

Melker Karlsson.Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg



Skellefteå och Luleå var i mångt och mycket de klubbarna som ledde utvecklingen av den "nya hockeyn" i Sverige, med mer skridskoåkning, högre presspel och samtidigt ett mer kontrollerat spel med pucken. "Melkman" hann vara med under Skellefteås storhetstid och känner således till den typen av ishockey väl - men känner ändå att SHL har förändrats under de sex år han varit borta.

– Ja, alla lag spelar likadant nu med mycket fart och fläkt. Det är mycket snabba spelvändningar och det häller att kontrollera pucken - annars smäller det där bak. Det är många lag som spelar pucken bra och kommer in i offensiv zon på ett bra sätt. Det är inte så mycket "lägga ner pucken"-tänk, utan man bär snarare in den, håller den inom laget och skapar på det sättet.

Är det svårt att komma in i det spelet?

– Ja, det är helt klart lite annorlunda mot vad jag är van vid. Där borta är det mycket "dump" och "jaga pucken". Det smäller i plexit. Här är det lite annat. Det är inte så mycket tacklingar, tacklas får man ju inte göra här, säger Karlsson med ett uppgivet leende och fortsätter:

– Sen är det ju större is också, förstås.

"DET VAR LITE OVISST, ALLTING"

Trots att mycket förändrats under Karlssons år i NHL är mycket sig likt. Pea Israelsson styr fortfarande klubben. Stefan Klockare står fortfarande på tränarbänken. Erik Forssell, som då spelade i klubben, är nu general manager. På isen är det fortfarande Joakim Lindström och Oscar Möller som leder laget. Och namn som Petter Granberg, Niclas Burström och Arvid Lundberg har också återvänt till Skellefteå.

Har den aspekten gjort att det i alla fall blivit lite enklare att komma in i allting igen?

– Ja, det är klart. De vet vem jag är också, och jag vet hur de tänker. Det är klart det hjälper. Sen är det många nya, unga, spelare i laget också. Spelare som är på väg uppåt, har bra fart och kommer komma långt i sina karriärer.

Precis som för många andra spelare var 2020 ett prövande år för Melker Karlsson. Hans San Jose hade en blytung fjolårssäsong, var inte ens nära att gå till slutspel, och hade spelat klart redan i mars. Till sommaren löpte Karlssons kontrakt med klubben ut, och sen visste ingen vad som skulle hända.

Inte ens han själv.

Var det en jobbig tid, när du inte visste vad som skulle hända för dig?

– Ja, det var jobbigt. Det var väl åtta, nio månader jag gick utan att spela. Det var en jobbig tid att behöva hålla igång. Det var lite ovisst allting, för det var lite prat sådär...men när det inte kom någonstans var det svårt att hålla motivationen uppe om man skulle åka över dit igen.

– Sen bestämde jag mig någon vecka innan det blev klart här. Jag började träna lite hårdare och lite mer "skate" för att kunna komma in i det. Sen skrev jag på.

Melker Karlsson i Sharks-tröjan.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



Karlsson lämnar Nordamerika utan en Stanley Cup. men väl med en final 2016 och ett långt slutspel 2019. Då föll laget mot de blivande mästarna St. Louis i konferensfinalen.

Känns det fortfarande surt att ni inte vann, eller kan man släppa det?

– Ja...nog släpper man det. Men det är klart, vi hade ett bra lag de flesta år jag var där. Det kändes som att vi hade ett lag som skulle kunna vinna. Speciellt 2016 och när Blues vann. Då hade vi nog det bästa laget under mina år där. Det året kändes det bra... det känns lite surt.

NÄRA STANLEY CUP-TITELN

Från konferensfinalen 2019 gick det sedan käpprätt åt skogen det närmaste året. Förra säsongen var San Jose bland ligans sämsta lag. De sparkade coachen Peter DeBoer och fick egentligen inte ordning på någonting.

– Det var mycket som inte funkade. Det är svårt att säga exakt vad det var. Men får du en dålig start, som vi fick, är det svårt att jaga ikapp när det är tvåpoängssystem. Det sätter sig i huvudet också. Det gick bara inte.

– Vi får se hur det går för dem i år, säger "Melkman".

Nu hoppas Karlsson kunna vinna med Skellefteå igen, i stället. Och han är tydlig med vad som behöver bli bättre.

– Vi har varit för mycket upp och ned, och det vill vi ändra på. Jag hoppas vi kan bygga vidare på den här segern och få upp en lite streak, för man behöver några sådana för att kunna klättra. Det går inte att vinna lite här och där bara, då står man ganska still i tabellen.

– Vi behöver ta några segrar även fast vi inte har vår bästa dag. Som idag (läs: igår). Det är viktigt för moralen, avslutar han. Så här såg det ut senast "Melkman" spelade i Skellefteå.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån





