Kiefer Sherwood låg bakom segern för Vancouver mot NY Islanders

Ett hattrick stod Vancouvers Kiefer Sherwood för i matchen mot NY Islanders i NHL. Vancouver vann på bortaplan med 4–1 (3–0, 0–0, 1–1).

Vancouver stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.50 i mitten av perioden.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

14.55 in i tredje perioden satte Anders Lee pucken framspelad av Calum Ritchie och Mathew Barzal och reducerade. Men mer än så orkade NY Islanders inte med.

Vancouver punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.21 kvar att spela på nytt genom Kiefer Sherwood på pass av Filip Hronek.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, NY Islanders med 16–15 och Vancouver med 11–9 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Rogers Arena den 20 januari.

I nästa omgång har NY Islanders Buffalo borta i KeyBank Center, lördag 20 december 23.00. Vancouver spelar borta mot Boston söndag 21 december 01.00.

NY Islanders–Vancouver 1–4 (0–3, 0–0, 1–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (8.57) David Kampf (Jake Debrusk), 0–2 (10.35) Kiefer Sherwood (Evander Kane, Marcus Pettersson), 0–3 (15.47) Kiefer Sherwood (Filip Hronek, Tom Willander).

Tredje perioden: 1–3 (54.55) Anders Lee (Calum Ritchie, Mathew Barzal), 1–4 (58.39) Kiefer Sherwood (Filip Hronek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

Vancouver: 3-0-2

Nästa match:

NY Islanders: Buffalo Sabres, borta, 20 december 23.00

Vancouver: Boston Bruins, borta, 21 december 01.00