"Han har varit en väldigt stor del i mina framgångar"

De svenska stortalangerna skiner upp när de får prata om honom.

Men Sebastian Pisano vill egentligen inte stå i strålkastarljuset.

Möt 30-åringen som tagit Alexander Isak och Dejan Kulusevski till nästa nivå – och nu tänker göra samma sak med de svenska hockeytalangerna.

– Jag har definitivt ett unikt sätt att arbeta på, säger Pisano till Hockeysverige.se.



Sebastian Pisano gillar inte att stå i rampljuset.

När hans del i fotbollsstjärnor som Alexander Isak och Dejan Kulusevskis framgångar kommer på tal för 30-åringen gärna in samtalet på något annat. Han vill inte spegla sig i stjärnornas glans, säger han själv. Det är spelarna som gör det hårda jobbet. Han ger dem verktygen.

30-åringen vill verka i skuggorna och putta fram spelaren i rampljuset.

– Det är idrottaren som ska vara i fokus, konstaterar Pisano.

– Om – OM – jag har en del i det så är det i så fall en extremt liten del. Det finns många personer som ska tackas före mig i sådana fall, som föräldrar, ungdomstränare, tränare… Det finns så många som ska tackas.

Han kan man ringa och snacka med om vad som helst



Luleås storlöfte Fabian Lysell om Sebstian Pisano.

Sebastian Pisanos officiella titel är sportkinesiolog, men 30-åringens roll sträcker sig långt bortom de fysiska aspekterna av en idrottares karriär. Luleås 17-årige stortalang Fabian Lysell väljer att kalla honom för en tränare, kompis och livscoach i ett.

För en 17-åring som hamnade i lite av stormens öga under hösten i och med den övergång från Frölunda till Luleå som skapade en del uppståndelse så betydde Pisano enormt mycket.

– Jag och han har kommit väldigt nära varandra sedan vi träffades, säger Lysell till Hockeysverige.se.

– Han var med och stöttade mig ända från att det här med flytten började komma på tal. Han har funnits där som ett mentalt stöd, inte bara med träningsråd utan han är mer som en kompis. Han kan man ringa och snacka med om vad som helst. Han har betytt jättemycket.

Fabian Lysell.

***

Vem är egentligen denne Sebastian Pisano?

Han berättar att han är uppvuxen i träningsmiljön. Hans pappa drev ett av Sveriges äldsta gym, vilket gjorde att Pisano redan vid ung ålder fick stifta bekantskap med medicinbollar, hantlar och skivstänger på nära håll. Ett embryo av intresse för det Pisano jobbar med i dag väcktes i tonåren. En efterhängsen ljumskskada tvingade den då fotbollsgalne 15-årigen att uppsöka olika kiropraktiker och kliniker för att försöka få någon bukt på problemen.

– Jag blev skickad till de som på den tiden skulle vara Sveriges bästa kliniker. Där kände jag att det inte fanns så mycket engagemang och att det inte fanns så många som var intresserade av en 15-årig kille med ljumskproblem. Så för mig blev det nästan en naturlig grej, att jag började jobba med träning och hälsa, säger Pisano.

Sin första riktiga klient fick Pisano som 17-åring när han skulle hjälpa till att sätta ihop ett träningsprogram. Det är 13 år sedan nu, poängterar Pisano. Sedan dess har mycket hänt.

Sebastian Pisano.

I grunden är Pisano som sagt sportkinesiolog, men vidare utbildningar har byggt på 30-åringens bas och kunnande inom alltifrån att optimera idrottares rörelser till livsstilslösningar och mental rådgivning.

– Det har slutat med att jag i princip tar hand om vardagen för de idrottare jag jobbar med. Det är alltifrån livsstilslösningar, till hur och när man ska äta och dricka, till den mentala uppladdningen med mental rådgivning. Hur ska jag tänka inför match? Vad ska jag lägga mitt fokus på? Utöver det är det också rehabilitering, prehabilitering och prestationsträning. Så det är en väldigt bred roll som jag har fått i slutändan.

– Hela min filosofi är väldigt holistisk. Grunden handlar om att skapa ett välmående. Idrottaren ska känna sig lycklig på den plats som han eller hon är på just nu och ger man dem de förutsättningarna och idrottaren kan ta till sig det, då får man individer som presterar väldigt, väldigt bra.

– När man är ung har man stora drömmar. Alla kommer inte dit de vill, men ibland handlar det kanske också lika mycket om att trivas på den platsen man är och skapa de förutsättningar man kan för att prestera.

***

Sebastian Pisano har genom åren jobbat med en rad svenska toppspelare inom fotbollen. 30-åringens rykte i idrottens korridorer har spridits från mun till mun och sedan några år tillbaka har Pisano även börjat jobba med framstående hockeyspelare.

– Inom hockeyn har jag spelare från SHL, NHL och från övriga Europa. Sen jobbar jag även med ganska många framtida stjärnor som kommer att bli ruskigt bra. Men jag är ingen som vill stå här och säga vilka spelare jag jobbar med och så där, säger Pisano.

Varför inte?

– Om de vill berätta att de jobbar med mig så får de göra det, men två spelare som har varit öppna med att vi jobbar ihop och som jag jobbat med under ganska lång tid är Fabian Lysell och Jesper Wallstedt.

När Sebastian Pisanos namn kommer på tal ändras tonläget en aning i Luleåmålvakten Jesper Wallstedts röst.

18-åringen pratar gärna och glatt om Pisano.

– Han besitter så otroligt mycket kunskap. Han är genuint intresserad och är väldigt duktig på att förmedla det vidare. Sen är han sjukt intresserad av att hjälpa människor och framförallt de han jobbar med. Han vill ta nästa steg hela tiden och det är inspirerande, säger Wallstedt till Hockeysverige.se.

– Sen är han som person väldigt jordnära och ödmjuk. Han jobbar otroligt hårt inom sitt område.

Han har blivit en klippa att luta sig emot.



Jesper Wallstedt om stödet från Pisano.

Hur ser ditt och Sebastians samarbete ut i praktiken?

– Just nu är det mer vecka-till-vecka-basis, eller kanske till och med längre än så. Vi snackar mycket om hur jag mår som människa och mycket om det personliga. Det kan vara hur allt fungerar i vardagen häruppe i Luleå till... Ja, vad som helst, egentligen.

– Det är grymt nyttigt för mig att alltid kunna ha någon att bolla med. Oftast kan det bli att man vänder sig till föräldrarna eller agenten, men för mig har det känts väldigt tryggt att bolla alla typer av problem med honom. Han har blivit en klippa att luta sig emot.

– Vi kan prata om precis vad som helst. Det kan vara allt från hockeydetaljer till mycket mer personliga saker. Våra diskussioner kan vara väldigt seriösa, men vi kan också ha väldigt roligt tillsammans och skoja mycket med varandra. Vi har en grymt bra relation, tycker jag.

Wallstedt och Pisano kom i kontakt via Wallstedts agentur Wesport.

– Det har varit sjukt inspirerande och kul att jobba med "Jeppe", speciellt med tanke på hur himla bra det har gått för honom den här säsongen också. Han är grym.

– Han har till och med börjat få en lite charmig norrländsk dialekt under sin tid där uppe, trots att han är från Västerås, säger Pisano med ett skratt.

Sedan förra året har Pisano även jobbat med Wallstedt lagkamrat i Luleå Fabian Lysell.

– Jag snackade med honom senast i dag (läs: i går). Jag hade ett litet problem med magen, så han gav mig tips och råd kring det. Vi har nästan daglig kontakt där vi snackar om allt möjligt. Om jag har lite ont någonstans så ger han mig tips på vad jag kan göra. Känner jag mig trött så kan han hjälpa mig med det. Det är en fantastisk resurs, säger Lysell.

Jesper Wallstedt är glad att han och Pisanos vägar korsades. Luleåmålvakten menar att 30-åringen har en stor del av den fina utveckling som han haft under det senaste året.

– Min agentur tyckte att han kunde vara någonting som jag var i behov av för att kunna utvecklas ännu mer på den sportsliga fronten och det tycker jag verkligen att jag har gjort med hans hjälp. Det har varit grymt bra. Jag vill verkligen ge en stor eloge till honom. Han har varit en väldigt stor del i mina framgångar det senaste året, säger Wallstedt.

Jesper Wallstedt.

***

Sebastian Pisanos rykte har blivit bättre på ett sätt han själv kallar organiskt. Han vill inte synas med sina klienter på flashiga Instagram-bilder. Han har själv tagit beslutet att inte använda sig av sociala medier.

Han vill låta resultaten föra hans talan, ingenting annat.

– Resultat kommer alltid att prata högst. Resultaten för de idrottare som jag jobbar med kommer alltid att vara det viktigaste för mig. Om idrottaren är nöjd med det jobb vi gör tillsammans så kommer den personen att berätta det för sin omgivning, som i sin tur ändå kommer att vilja ha min hjälp, även fast jag inte har massa bilder på Instagram. Det är så organiskt jag vill att det här ska växa, säger Pisano.

– Hockeyvärlden är, precis som det mesta andra, en resultatbaserad bransch. Det innebär att idrottarnas förtroende till mig vinns bara genom resultat. Jag kan inte få spelarnas förtroende utan att leverera resultat.



Jag har definitivt ett unikt sätt att arbeta på.



Sebastian Pisano

30-åringen är tydlig med att hockeyn ligger långt före många andra populära sporter när det handlar om träningskulturen och berömmer spelarna för att vara ambitiösa när det kommer till att komplettera sin sport med ytterligare träning. Så varför har Pisano gett sig in i hockeyvärlden?

– Problemet för hockeyn är inte ambitionen. Den stora frågan som jag har väckt är individualiseringen. Hur ska man skapa något individuellt för spelarna? Vad behöver just den här spelaren? Där skiljer jag mig nog från många i hockeyvärlden, menar Pistano.

De jag har pratat med säger att du är unik i ditt sätt att jobba.

– Det skulle jag skriva under på. Jag har definitivt ett unikt sätt att arbeta på, absolut. Jag ser kroppen på ett unikt sätt och jag ser hur man skapar optimal kraft, snabbhet och alla de bitarna på ett unikt sätt, skulle jag säga.

Under pågående hockeysäsong blir det inte många fysiska möten med spelarna, speciellt inte under en rådande pandemi. Men precis som Wallstedt och Lysell vittnar om så sköts det närmast en daglig kontakt mellan spelare och Pisano. Under säsongen bistår inte Pisano med speciellt mycket input kring spelarens fysiska träning. Det jobbet görs under sommarmånaderna när spelarna i fråga tränar barmarksträning.

I stället läggs mycket av krutet på förberedelser.

– Alla klubbar och organisationer kör full fysträning under säsong. Där ligger hockeyn i framkant. Så just med hockeyspelare handlar det mer om att förbereda spelarna under försäsongen så att de kan prestera bra både på tester och på isen.

– Något som är väldigt inspirerande med hockeyn är att man får jobba med väldigt ambitiösa killar och tjejer som också har lite längre försäsonger än i exempelvis fotbollen. Då får man mer tid och utrymme att göra förbättringar.

– Under själva säsongen handlar det mest om att se till att de är på rätt plats gällande återhämtningen. Under det paraplyet ligger sömn, mat, mindfulness… Alla de bitarna. Får de i sig ordentligt med mat? Hur är deras energi när de vaknar? Stretchar de korrekt?

– Om spelaren vet att de gör rätt saker för att återhämta sig så ger det ett större självförtroende. Om de vet att de har gjort allt de kan för att göra sig redo för en match så går spelaren ut med ett större självförtroende.

Hur viktig är den mentala aspekten av hockeyn, enligt dig?

– Jag skulle säga att det beror väldigt mycket på personen i fråga och vilka behov man har. Där kommer man återigen in på de unika och individualistiska biten. Vissa spelare vill ha full kontroll på alla bitar, medan vissa helst bara tänker på annat innan de kliver ut på isen. Andra vill analysera och skapa egna matchplaner, medan andra kan behöva stänga av hockeyn när de inte spelar.

– Det är en intressant grej när man jobbar med lite yngre spelarna. Då får jag vara med och upptäcka dessa bitar tillsammans med spelaren. En äldre spelare som har 10-15 säsonger i NHL har redan hittat sin rutin. För mig handlar det då mer om att finslipa och kanske gå in och titta mer detaljerat.

– När man jobbar med yngre spelare så får man vara med och sätta grunden för det som de kommer att bära med sig under resten av hockeykarriären. Det är fruktansvärt inspirerande, att få vara med och skapa den här basen för spelaren. Liksom känslan att vi tillsammans hittar det optimala sättet för den här idrottaren – nu ska han bära med sig detta i 15 år framåt. Det är häftigt.

Men att få till förändring över tid är inte någonting Sebastian Pisano eller någon annan kan göra med en handvändning. Det krävs tålamod, menar han.

– Hockeykulturen är väldigt stark och det är något man inte ändrar över en natt. Det krävs förändring över tid, att idrottare får ett intresse för det här eller vill testa något annat. Alla förändringar som sker tar tid, men när de väl är genomförda så är de genomförda och då förändras dem. Men det krävs nog några generationer att pröva detta och är villiga att prata om innan några stora förändringar sker.

Sebastian Pisano i arbete med en av sina klienter.

För Pisano finns ingen mall att följa i sitt arbete. Den individuella naturen av hans jobb gör att det inte finns en ”rätt” väg att vandra. Det är en utmaning, medger Pisano.

Dock en väldigt rolig sådan.

– För mig är vikten av förtroende väldigt stor. Ju snabbare du får spelarens förtroende, desto snabbare kommer spelaren att öppna upp sig och våga prata om saker på ett helt annat sätt. Jag tror verkligen på att vi kan optimera saker och ting tidigt för dessa spelare. Det behöver inte betyda att man är extrem på något sätt. Det handlar mycket mer om att man ska skapa en medvetenhet. Jag vill få spelaren att tänka: ”Okej, om jag äter det här, då påverkar det mig på det här sättet. Om jag tänker dessa tankar, då kommer det att påverka mig på det här sättet. Den här typen av träning ger mig den här effekten” och så vidare.

– När man hjälper att spelarna att lägga ihop det här pusslet så blir det så mycket enklare att optimera deras tillvaro, utan att det kostar så mycket energi. Väldigt få gånger handlar det om att få spelarna att träna extra. Det finns inte så mycket utrymme för det.

– Istället handlar det om hur man ska optimera träningstillfället. Det handlar lika mycket om att träna bra som att vara ordentligt förberedd, till att återhämta sig ordentligt så att man är redo för nästa träningstillfälle. Det enskilda träningstillfället har inte så stor vikt om inte träningen därefter är av samma kvalité. Det, för mig, är optimering över tid.

Enligt Sebastian Pisano har kraven på hockeyspelarnas fysik ökat kraftig de fem, sex senaste åren. I en sport som blir allt snabbare så handlar inte alltid om vem som har mest talang. Spelarna som besitter en stor talang men fallerar på den fysiska biten får inte plats i samma utsträckning längre.

– Om jag begär mer snabbhet så kommer jag även att begära mer återhämning. Det jag tittar på och som är annorlunda till hur man kanske jobbat tidigare är att jag inte kollar så mycket på kraft hos spelaren, utan snarare hur effektivt den här spelaren rör sig. Hur rör sig varje enskild led och hur rör de sig tillsammans? Hur skapar vi rörelseeffektiviteten?

– Det är först när det pusslet är lagt som man kan lägga till kraften. Snabbhet kommer att vara A och O i hockeyn den närmaste tiden. Just nu finns det väl inget som tyder på något annat.

Det är få, om ens någon, som är på hans nivå



Fabian Lysell

Sebastian Pisano lever efter devisen att aldrig lämna någonting åt slumpen, något som både Jesper Wallstedt och Fabian Lysell lyfter fram som en av 30-åringens främsta egenskaper. För Pisano är det inte ett alternativ att inte vända på varje sten i fall det skulle kunna leda till vidare utveckling för idrottaren och individen.

– Jag försöker ha alla baser täckta. I vissa fall behöver jag en ”second opinion” och då bollar jag vidare med någon person som jag litar på och har stor kunskap inom ett visst område. Idrottarnas behov ska ligga i förstahand, inte mina tankar och idéer. Idrottarens prestationer och välmående är alltid det jag sätter i första hand.

– Jag vill inte lämna något åt slumpen, det tillhör inte mig. Det som är häftigt är att man då attraherar människor som är likadana. Därifrån kan man skapa det här teamet som ska göra det hela tillsammans. Vi gör allt i vår makt för att spelaren ska uppnå sina mål och det skapar bra förutsättningar för att man ska lyckas. Det är vad jag tror på, i alla fall.

Fabian Lysell är tacksam över möjligheten att få jobba med 30-åringen.

– Sebastian har väldigt, väldigt bra koll på väldigt, väldigt många grejer. Han är otroligt påläst och driven så när han berättar något för mig, då lyssnar jag. Man vet att man kommer att lära sig någonting.

– Det är få, om ens någon, som är på hans nivå.