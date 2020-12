Förklaringen – efter klockkaoset

I nattens förkrossande seger mot Tyskland gjorde Kanada ett kontroversiellt mål som verkade gå in över mållinjen efter att tiden för perioden tagit slut.

Trots det dömde de kanadensiska domarna mål.

Nu kommer förklarningen från IIHF.

Vid ställningen 3-1 och precis i slutet av den första perioden petade Peyton Krebs in pucken över mållinjen precis när "Hesa Fredrik" ljöd ut i Rogers Place.

Målet videogranskades för att se om tiden hade hunnit ta slut eller inte innan pucken gled in över mållinjen.

På kamerabilderna som vevades i TV-sändningen syntes det tydligt att klockan tickade ner till 0.0 innan pucken korsade mållinjen. Alltså skulle målet dömas bort.

Efter att domarna genomfört sin videogranskning så pekade de dock mot mittpunkten och meddelade att det var ett godkänt mål – till allas förvirring. Det blev mycket kontroversiellt eftersom att det endast är kanadensiska domare som dömer i JVM på grund av karantänsreglerna och de hade nu dömt till Kanadas fördel.

I SVT:s studio ställde man sig frågande till hur målet kunde godkännas.

– Klockan som visas till tv-bilderna brukar stämma bra, det ska vara bortdömt, sade experten Jonas Andersson i SVT:s sändning.

– Det här blir omtalat, för då är det så att tekniken inte stämmer. I så fall har tv-tittare och domare olika klockor, flikar kommentatorn Chris Härenstam in.

– Så kan det inte vara, det måste vara samma klocka som gäller, svarar då Andersson.

Nu kommer dock förklaringen från IIHF, det internationella ishockeyförbundet.

Enligt TSN-kommentatorn Gord Miller uppger IIHF att ett fel hade gjort att klockan som visades i TV-sändningen var 0.2 sekunder (två tiondelar) försenad i jämförelse med den officiella matchklockan. Det gjorde att det verkade som att tiden hade gått ut när det i själva verket återstod ett par tiondelar. Problemet ska nu vara åtgärdat till de kommande matcherna i turneringen.

Just in from the @IIHFHockey: the game clock being used for video review in the Canada/Germany game was delayed by .2 seconds. From now on, the TSN video/clock feed will be used.