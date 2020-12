Klart: Supertalangen kommer till spel i JVM

Ursprungsplanen var egentligen att Tyskland skulle komma till JVM med sitt bästa lag någonsin. Men för några veckor sedan kom beskedet att Röglebacken, den tänka fixstjärnan Moritz Seider, inte släpps till turneringen. Det var ett beslut som fattades av backens NHL-klubb Detroit. Därefter tvingades ett av landets forwardsess, Lukas Reichel, lämna återbud på grund av ett positivt coronatest. Dessutom har det varit osäkert kring huruvida lagets största namn, Tim Stützle skulle spela eller inte.

Stützle, som valdes trea av Ottawa Senators i NHL-draften tidigare i höstas, skadade sig på en träning med Adler Mannheim för ett par månader sedan, och tvingades till en handoperation. Han själv har hela tiden sagt att han förväntar sig att han kommer vara spelklar till JVM-premiären, men det har inte bekräftats.

Förrän nu.

Det är Ottawa Senators general manager Pierre Dorion som säger att Stützle är "hundra procent redo" att spela världsmästerskapet. Därmed får Tyskland tillgång till en av hela turneringens mest spännande spelare.

Stützle spelade JVM redan för ett år sedan, som 17-åring. Då gjorde han fem poäng på fem matcher. I den tyska ligan gjorde han också succé och noterade 34 poäng på 41 matcher för Adler Mannheim.

