En enorm trotjänare med track record som poängspruta i Hockeyettan finns hastigt och lustigt på marknaden. En no brainer för Troja/Ljungby att försöka värva hem Mattias Åkesson, eller....?



Under gårdagen basunerade danska Herlev Eagles ut att de går skilda vägar med sin svenske forward Mattias Åkesson. Poängsprutan som är djupt förknippad med Troja/Ljungby efter lååång och trogen tjänst i klubben är därmed ledig på marknaden.



För Smålänningen berättar 31-åringen att han inte vet vad som händer nu, men att en återkomst i Troja/Ljungby skulle kunna vara ett alternativ.



Det skapar en oerhört intrikat situation.



Kommer Troja att plocka in Åkesson om möjligheten ges?



Det spontana svaret är: det är klart att det inte går att säga nej till en spelare som vigt hela sin karriär (fram till den här säsongen) åt föreningen, som alltid tillhört lagets mest framträdande spelare och som därtill vunnit den interna poängligan de tre senaste säsongerna föreningen spenderat i Hockeyettan.



Trotjänare av den typen är en försvinnande art. Ett sådant klubbhjärta och en sådan poängklubba behövs alltid i alla lag och det är definitivt så att tröjan borde hissas upp i taket i Ljungby Arena när karriären är över. Att säga nej till den typen av förstärkning är inget annat än hål i huvudet.



Det är kultur och spets i ett.



Men...



Efter många år av stabilt, men ganska grått och tråkigt spel har Troja/Ljungby agerat som pånyttfödda den här hösten och det går att härleda till stor del till bytet av personal. Det var ett par rutinerade trotjänare som klev av och ersattes av yngre, ystrare spelare med mer speed inför säsongen.



Det har kommit in mönsterbrytare med ny energi som gör att Troja spelar roligare och mer vägvinnande hockey än på länge. Något man givetvis inte vill rucka på. Hur mycket man än älskar Åkesson i Ljungby skulle det vara ett litet steg tillbaka mot det ”gamla” Troja att plocka tillbaka honom i det här läget.



Känslan är spontant att han skulle passa betydligt bättre hos konkurrentföreningar som Nybro eller Karlskrona.



Det är ett förbannat lyxproblem, men jag är glad att jag inte sitter i sportchefen Daniel Håkanssons kläder i just det här fallet.



För lika givet som det är att Åkesson är en självklar värvning för Troja/Ljungby, lika osäkert är det om han faktiskt skulle göra årets upplaga bättre.



* * *



Nu har alla uppskjutna matcher slutligen fått nya speldatum och det står klart att grundserierna kommer att avslutas den 6 januari. Det innebär ett lite knöligt läge där de lag som är färdigspelade redan nu kommer få ett närmare månaden långt uppehåll innan Allettrorna drar igång, medan andra bara får några dagars paus mellan grundserie och Alletta.



Men med tanke på läget i världen och pandemins framfart är det förstås bara att gilla läget. Man får ta saker som de är och göra det bästa utifrån de förutsättningarna.



Ryktet säger nu att Allettorna kommer att dra igång runt 10 januari.



* * *



Trevlig helg!