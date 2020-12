"Kändes i hjärtat och blev lite känslosamt"

Fredrik Händemark spelade sin sista match i Malmö Redhawks i går kväll och blev då hjälte i derbyt mot Rögle.

För hockeysverige.se berättar han nu om det speciella avskedet – och förväntan inför att åka till San José.

– Tråkigt på ett sätt, men samtidigt är jag sjukt glad att få åka över och försöka jaga drömmen, säger Händemark.

Nu är antagligen Fredrik Händemarks säsong i Malmö över. Gårdagens derby mot Rögle blev hans sista i klubben för den här gången och på måndag åker han över till USA för att ansluta till San José. Avslutningen blev sagolik då han i tredje perioden avgjorde med sitt 3-2 mål bakom Christoffer Rifalk, men Händemark han kände även lite vemod inför matchen.



– Ja, så var det såklart. Malmö har blivit lite grann av mitt hem. Jag har spelat länge med kärngruppen som varit här under flera år och fått vänner för livet, berättar Fredrik Händemark för Hockeysverige.se och fortsätter:

– Klart är det är vemodigt och blandade känslor. Tråkigt på ett sätt, men samtidigt är jag sjukt glad att få åka över och försöka jaga drömmen. Framförallt är det ändå positiva känslor.

”NÄSTAN FÖR BRA FÖR ATT VARA SANT”

Mad drygt fyra minuter kvar av Skånederbyt avgjorde alltså Fredrik Händemark matchen. Ett mål som betydde känslomässigt mycket för 27-åringen.



– Det var eufori. 2-2 inför sista perioden. Jag satt faktiskt och tänkte i periodpausen ”Tänk om jag skulle få ett läge att avgöra min sista match och dessutom mot serieledarna”.

– Sedan dök läget upp och jag lyckades trycka dit pucken. Det var en sådan glädje och nästan för bra för att vara sant.

Fredrik Händemark fick bästa tänkbara avslut på tiden i Malmö.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



Vad sa killarna till dig i omklädningsrummet efter matchen då du nu skulle lämna laget?

– Jag gjorde en ganska lång intervju i C More efter matchen. När jag sedan kom till omklädningsrummet tyckte jag att det var lite väl tyst. Alla satt tysta så när jag kom in i omklädningsrummet ställde jag mig och skrek. Då började alla skrika och hälla vatten på mig. Det blev ett litet vattenbad, skrattar Händemark.

Även om Händemark mest kände glädje efter matchen var det även en känslosam stund att behöva lämna killarna i laget.



– Alla kom fram, kramade om mig och tackade för den här tiden. Det kändes i hjärtat och blev lite känslosamt, men jag tycker det bara var härligt att få känna så.

”BROTTADES MENTALT HELA TIDEN”

Malmö och även Fredrik Händemark har haft en säsong som haft några höga toppar, men framförallt långa djupa dalar, men nu tycks det ha vänt för svenska mästarklubben från 1992 och 1994.



– Vi började tungt. Jag är en ledande spelare och det där hänger ihop, att presterar tillexempel jag dåligt så presterar även laget dåligt. Det är vi ledande spelare som har en stor påverkan på lagets insatser och den var inte nog bra i början.

– Sakta men säkert tycker jag att vi tog små steg varje dag och har utvecklats i den här långa processen som en säsong är. Senaste tiden har vi höjt nivån på hela verksamheten, video och förberedelser samtidigt som träningarna har blivit mycket bättre. Det här tycker jag har synts på matcherna.

– Nu har vi avslutat med fyra raka segrar vilket känns lite som Malmös vändning av säsongen. Jag tror att man kan fortsätta på det här och göra något riktigt bra av säsongen.

Inför säsongen, hur upplevde du att det inte skulle bli något NHL inledningsvis och du fick fortsätta spela i SHL för Malmö?

– Det var en lite speciell situation. Jag brottades mentalt hela tiden där jag var inställd på en sak hela sommaren, men fick samtidigt inget besked bortifrån där mer än det jag läste i tidningarna.

– Jag försökte hela tiden jobba med att vara i nuet, ha fokus på att vinna matcher för Malmö och spela bra. Samtidigt tänkte jag på det som var där borta, men jag försökte göra det bästa av situationen och det blev ändå en skön avslutning i Malmö.

”HAR EN FÖRDEL AV ATT HA SPELAT I SHL”

Nu blir det äntligen av, hur går tankarna inför det som väntar dig?

– Att det ska bli sjukt kul. Jag tycker att jag har en fördel av att ha spelat en halv säsong här i SHL. Jag har matchtempo i kroppen, har fått bra träning och sedan fortsätta på det för att sedan försöka spela min bästa hockey jag kan under campen och ta en tröja.

– Först blir det att sitta i karantän. Sedan blir det förmodligen en kort camp och inte några träningsmatcher som jag förstått det.

Känner du någon oro inför den Covid-19 smitta som är i USA?

– Jag har inte hunnit tänka så långt, inte mer än vad jag tänkt hur det är i Sverige. Skåne har också haft en stor smitta.

– Vi i Malmö-laget har klarat oss riktigt bra så vi måste ha gjort någonting rätt i alla fall. Vi har haft något enstaka fall, men ingen spridning. Jag tycker att vi skött oss bra och jag tror att man kommer sköta det lika bra där borta så det ska nog gå bra.

Fredrik Händemark är förväntansfull inför flytten till San José. Foto: Avdo Bilankovic/Bildbyrån



Vet du någonting om hur San José kommer jobba med er i laget för att undvika en smittspridning?

– Nej. ”Infot” jag har fått är att flyget går på måndag och att jag sedan ska sitta i karantän. Vi får se hur många dagar det blir i början. Sedan får jag ta det därefter.

Hockeymässigt, känner du dig helt mogen att kliva in i NHL och vilka förväntningar har du på att kliva in i den ligan?

– Helt klart att jag känner mig mogen. Däremot har jag aldrig spelat på liten rink. Förmodligen blir det en annorlunda hockey med bättre kvalité och bättre spelare.

– Det blir ett par nivåer upp att slå sig in i världens bästa liga så det gäller att vara lyhörd i början och fråga mycket samtidigt som jag måste försöka anpassa mig snabbt till den lilla rinken, göra mina arbetsuppgifter jag får.

En fråga amerikanska journalister kommer ställa till dig är ”Bjorbo, whats that?”, vad kommer du svara då?

– (Skratt) Att det är världens minsta ort. Det är 600 personer som bor där och det finns nästan bara en ishall där.

– Det är i Björbo jag fått min hockeyuppfostran och jag har mycket att tacka Björbo som ort och Björbo IF som förening för. Men jag får ta den frågan när jag får den där borta, avslutar San José-centern med ett skratt.

TV: 17-årige Ludwig Persson har tagit plats i Frölunda

Matchrapporter: Fredrik Händemark derbyhjälte - i avskedsmatchen Nollade Oskarshamn i krismötet Luleå höll undan – knappar in på Frölunda