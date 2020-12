"Det är inte många som har den delen i spelet"

17-årige Isak Rosén har visat framfötterna i SHL senaste tiden. En som har koll på leksingens framfart är hans farbror, den tidigare SHL-profilen Johan Rosén. För hockeysverige.se delger han sin syn på den unge forwardens framfart.

– Han har alltid haft det här drivet, säger Johan Rosén om den kanske främsta anledningen till ynglingens genombrott.

Isak Rosén, 17, har hyllats stort av Leksands tränare Björn Hellkvist. Då skador och sjukdomar duggat tätt i laget har junioren fått gott om speltid i SHL. I senaste matchen mot Skellefteå svarade han dessutom för sin första poäng då han spelade fram Oskar Lang till ett av lagets mål.



Rosén är en skaplig hockeysläkt. Förutom Isaks pappa Roger har vi även farbröderna Johan, som spelat i Luleå och Leksand, och Pål som spelat i bland annat Arboga. Givetvis blir det då en hel del hockeysnack under jularna hos familjen Rosén.

– Det blir rätt mycket (skratt). Jag skulle säga att det är dom tre bröderna som gillar hockey mest, men det finns några fler i släkten som också gör det. Sedan är det många som inte alls är lika intresserade. Det är en blandning, har Isak Rosén tidigare berättat i en intervju med hockeysverige.se där han också berättade om SHL-debuten förra säsongen.

Det var i SHL:s näst sista omgång möttes Örebro och Leksand. I förstafemman tillsammans med Marek Hrivík och Andreé Hult spelade även 16-årig debutanten, Isak Rosén.

– Den dagen var lite sjuk faktiskt, skrattade Isak Rosén och fortsatte:

– Det var inget jag hade förväntat mig, men verkligen jättekul. Jag fick reda på dagen innan att jag kanske skulle åka med. Matchdagen skulle jag åka ner till samling och där skulle vi se om jag skulle vara med.

– Innan träningen fick jag reda på att jag skulle åka med. Det här var dessutom första träningen med A-laget så bara den var ganska nervös.

Leksandstalangen var med facit i hand ganska nöjd med sin insats i debuten.

– Jag tyckte det gick helt okej ändå. Jag fick jättemycket speltid och allt sådant, men samtidigt kan man inte förvänta sig så mycket då det var första matchen.

Isak Rosén i SHL-debuten.Foto: Bildbyrån/Johan Bernström



"ALLTID HAFT EN KLUBBA ELLER RACKET I HANDEN"

Johan Rosén var med och vann SM-guld med Luleå 1996. I dag jobbar han inom Moras juniorverksamhet, men han har också följt sin brorsons framfart i Leksand och är imponerad över hans driv och framfart.



– ”Onkel” som jag är har jag under åren tittat på några av hans matcher här och där, berättar Johan Rosén och fortsätter:

– Nu ska jag inte säga att jag har följt honom jättemycket, men jag har tittat på några matcher varje år. Framför allt har jag följt honom runt omkring. Så fort vi haft en familjesammankomst har han i princip alltid haft en klubba eller racket i handen. Han vill vara igång med boll hela tiden.

Har det blivit mycket hockeysnack under åren på era familjemiddagar?

– Jag tycker att det varit ganska lugnt ändå även om vi är en riktigt hockeyfamilj, skrattar Johan Rosén och fortsätter:

– Självklart har det ändå blivit en del eftersom både min grabb (Elias), Isak och hans bror Gabriel spelat hockey är ganska jämnåriga.



En av Isak Roséns styrkor vid sidan av isen är hans driv, något som den förre Leksandsspelaren skriver under på.



– Hemma hos oss då det var jul var grabbarna nere i källaren och spelade landhockey. Det var full fart. Samma sak var det då dom var hemma hos Roger. Samma sak är det med skottrampen på baksidan där han stått och nött mycket senaste åren. Han har alltid haft det här drivet.

Du som juniortränare, upplever du att han har drivet för att ta honom riktigt långt?

– Ja, självklart. Sedan har han grymma ”skills”, framför allt spelförståelsen vilket man sett då han spelat och fått lite mer istid i matcherna med Leksand i SHL.

– Just det här att veta vad han ska göra både offensivt och defensivt. Att han tar ett stort ansvar där och vet hur han ska spela. Det är inte många som har den delen i spelet, både den offensiva och defensiva biten.



Vilka ”skills” sticker ut lite extra hos honom?

– Det största ”skillset” skulle jag säga nästan är spelsinnet. Man såg det bland annat i senaste matchen mot Skellefteå då han lade fram ett pass till (Oskar) Lang som gjorde mål.

- Han gick in, tappade pucken lite grann, men hade ändå koll på läget och kunde lägga en liten ”flippmacka” mellan två Skellefteå-spelare. Just det här att Isak har ett bra spelhuvud och kan hitta kompisarna tycker jag sticker upp lite extra.

"STEPPADE UPP FARTMÄSSIGT"

Isak Rosén har spelat åtta matcher i SHL och svarat för en assist den här säsongen. I J20 har han på tolv matcher svarat för sju mål och totalt tolv poäng. Det har även blivit en match i J18 för 17-åringen. Där svarade han för två mål och totalt fyra poäng.

– Det har varit en konstig säsong för honom precis som för alla andra juniorer i Sverige. Den har varit lite sönderhackat.

– Isak gjorde det jättebra i Leksands J20 förra säsongen. Jag såg honom bland annat då han var upp hit och mötte oss i Mora. Jag tror vi vann den matchen, men hade hans lagkompisar gjort några mål på alla passningar dom fick…

– Den här säsongen har han inte fått till poängskörden lika bra och det hänger såklart lite på omgivningen han spelat med. Nu försvann (Nils) Åman, (Emil) Heineman och dom här pojkarna. Dom andra killarna har inte ännu steppat upp på samma sätt som dom gjorde.

– När jag var och tittade på TV-puckuttagningen för 03:orna för några år sedan åkte han och (Arvid) Eljas åkte runt och gjorde det jättebra, men farten fanns inte riktigt där. Förra säsongen steppade Isak upp fartmässigt. Sedan tycker jag att han den här säsongen tagit det steg ytterligare, att han fått upp farten i allt det han gör. Det är superkul att se.

Upplever du att han nu har tempot i sig för att spela i SHL?

– Ja, precis. Sedan är han fortfarande lite lätt i vissa lägen, men just speeden finns där.

– Han hade en aktion mot Växjö där han körde ett race i mittzon och då syntes det att han har farten. Sedan vet vi att han kommer lägga på sig ytterligare kilo, få ytterligare speed, balans och kraft mot vad han har nu. Isak är spännande spelare.



Är du överraskad att han gått så bra i SHL redan nu?

– Både och. Vi satt och åt middag tillsammans för någon vecka sedan. När jag då såg honom blev man lite överraskad, skrattar Johan Rosén och fortsätter:

– När jag ser honom på isen och är medveten om det spelet han har i sig syns det att han klarar av det. Nu gäller det att han får lite mer kött på benen och kunna träna bra i dom här tiderna som är just nu. Nu då han kommit upp i A-laget får man inte får glömma bort att han även måste träna.

Isak Rosén och juniorkollegan Erik Hedlund.Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson



"FÖR MYCKET HYSTERI KRING DRAFTEN"

Leksands tränare, Björn Hellkvist, låter Isak Rosén få mycket istid. Givetvis mycket beroende på att skadeläget i laget är ganska tufft för tillfället. Att han får spela mycket tror Johan Rosén bara är bra för 17-åringens utveckling.

– Det är självklart positivt och inga konstigheter. Det gäller att killarna är mogna när dom ska upp vilket jag tycker att Isak är som person. Att han kan ta till sig, men också, som jag sa, inte glömma bort träningsbiten vid sidan av.

Isak Rosén kan draftas nästa sommar, hur mycket tror du han tänker på det hur viktig är just draften för våra unga spelare?

– Det är väl någonting grabbarna strävar efter, men jag tror inte att han reflekterar över den biten på det sättet. Han är här och nu och vill göra så bra ifrån sig som möjligt oavsett om det är J18-, J20- eller A-lag.

– Fortsätter han göra det så kommer dom andra bitarna komma också. Samtidigt tycker jag att det kan det bli lite för mycket hysteri kring draften.

TV: Lucas Raymond redo att axla en ledande roll i JVM

