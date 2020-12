Flygkaos för sex JVM-länder

Efter extremt hårda karantäns- och testregler var det idag tänkt att de europeiska nationerna skulle bege sig till Nordamerika för att spela JVM. Men för sex länder har flygresan inneburit problem.

Det charterplan som skulle ta Österrike, Slovakien och Tjeckien till Edmonton har fastnat i Wien. Anledningen? Ett för litet flygplan för bagaget lagen skulle ha med sig. Det rapporterar The Athletics Scott Wheeler.

Some #WorldJuniors logistics are off to a bumpy start. The charter plane sent to pick up the Slovak, Austrian and Czech teams is stuck at the Vienna airport. The problem? Too much luggage, too small a plane. pic.twitter.com/C7zVi4XfZp