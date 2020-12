Hårt straff för Joel Lundqvist – efter domarknuffen

Först skulle han inte anmälas efter att ha knuffat en linjedomare, sedan anmäldes han till slut.

Nu har disciplinnämndens besked kommit.

Joel Lundqvist stängs av i fem matcher och tvingas böta 23 750 kronor för knuffen på linjedomaren i matchen mellan HV71 och Frölunda under torsdagen.

”SER INTE ALLS SITUATIONEN”

Frölundakaptenen försvarar sig i anmälan och menar att domaren svänger in och stannar precis framför honom när han ska åka efter HV:s Emil Johansson. Han ser därför inte att domaren är där förrän det är för sent.

– Precis när jag ska stanna viker den andra linjedomaren in framför mig och jag drar samtidigt i HV-spelaren för att få stopp på honom. Det blir en rotation framåt och min arm åker upp för att jag inte ska åka in i domaren som precis svängt in framför mig. Dock ser jag inte alls situationen som följer. Jag pratar med Sjökvist i paus, efter att stöket som uppstår på paussignal mellan lagen i mittzon har lagt sig, om att jag ska ta det lugnare. Fortfarande ovetande om att domaren tappat lite balans i situationen tidigare, säger Joel Lundqvist till disciplinnämnden.

”ÄR HELT MEDVETEN OM SITT AGERANDE”

De köper dock inte argumentet att domaren åkt in framför honom precis innan situationen utan anser att han är skyldig.

”Joel Lundquists invändning om att domaren precis svängt in framför honom lämnas helt utan avseende. Joel Lundquist har god uppsikt och bedöms vara helt medveten om att sitt agerande. Det är dessutom fråga om en relativt kraftfull knuff som utdelas. Nämnden finner det utrett att Joel Lundquist gjort sig skyldig till physical abuse of officials”, skriver nämnden i sitt beslut.

