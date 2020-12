Doldisen kan ta plats i JVM - efter turbulenta säsongen

– Det har varit rätt segt, säger han om den turbulenta säsongen.

Tomas Montén tog härom veckan ut en rekordstor JVM-trupp, som ska bantas ned innan avresan till Edmonton på söndag. En av överraskningarna i truppen var Viktor Persson.

Brynäsbacken hyllades inför säsongen av A-lagstränaren Peter Andersson, som menade att Persson inte var speciellt långt från A-lagsspel. Han draftades sedan av Vancouver under hösten, och togs också ut till Juniorkronornas läger i Malmö. Men trots att de meriterande är Viktor Persson landslagstruppens doldis.

Han är den enda som aldrig testat på A-lagsspel, och han väntar alltjämt på matchdebuten i landslagssammanhang också.

– Jag blev lite förvånad att jag togs ut i truppen. Eller, det var lite både och. Vi har ju väldigt många bra backar, men samtidigt väcktes ju hoppet lite när jag blev uttagen till Malmö-samlingen, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

– Men det är skitkul att vara här. Det är ett mål jag haft hela livet, så det känns såklart jättekul att bara bli påtånkt till att få spela ett eventuellt JVM. Det har ju blivit lite turbulent med allting som har hänt, men samtidigt har det varit jättekul. Det är bara bra grabbar i laget, så jag har kommit in i det bra.

Persson säger att han alltid drömt om, och strävat efter, att få spela JVM - men säger också att det inte var själva målet med säsongen eller något kan tänkt speciellt mycket på.

Men nu är han en av de som är i Sundsvall, och som i alla fall har chansen att nå den slutgiltiga truppen efter en säsong med nio poäng på 16 matcher från sin backplats i Brynäs J20-lag.

– Jag tror jag har chansen att komma med. Jag ska bara spela mitt spel och se hur långt det räcker, mer kan jag inte göra. Det finns en anledning till att jag är här, så jag kan ju inte komma hit och inte ta för mig.

Tomas Montén ville se mer av Brynäsbacken.Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman



Tror du att dina chanser påverkas av att du är ny i landslagssammanhang, och att du inte spelat någon seniorhockey?

– Om jag gör bra ifrån mig här så tror jag att jag har lika stora chanser att komma med som alla andra. Men jag har kanske en liten nackdel i att jag inte har spelat seniorhockey. De andra har ju spelat mot bättre motstånd, och mot större och starkare spelare, säger Brynäsbacken.

Tycker du att du kan mäta dig med de andra grabbarna ändå?

– Jadå, det tycker jag absolut.

Även om Persson fick ett positivt besked av Tomas Montén förra veckan, och plockades ut i bruttotruppen, har säsongen som sådan inte gått som planerat för 19-åringen. Tanken var att han skulle spela juniorhockey i WHL, för Kamloops Blazers som valde honom som 56:a i WHL-draften.

Please welcome 19yr old D Viktor Persson to #Blazernation 🔥🔥🔥

6’2” 192lbs LD from Brynäs IF J20 SuperElit!

Today’s selection in the #CHLImportDraft #Kamloops pic.twitter.com/38dYip86SJ