Hockeykortet kan säljas – för 8,5 miljoner kronor

Wayne Gretzky slog under sin karriär en mängd NHL-rekord som mest troligt aldrig någonsin kommer att slås. Även efter karriären ser "The Great One" ut att slå stora rekord.

Ett hockeykort i nyskick från Gretzkys rookiesäsong 1979 förväntas bli det första hockeykortet genom tiderna att auktioneras ut för över en miljon dollar, drygt 8,5 miljoner kronor.

Kortet kommer att auktioneras ut via Heritage Auctions i Dallas.

– Vi är väldigt exalterade över att ha "The King of Hockey Cards". Tajmingen är fantastisk med alla som är intresserade och hur marknaden ser ut. Gretzky är tidernas bästa i sin sport, säger auktionfirmans sportdirektör Chris Ivy till Toronto Star.

– Endast en handfull samlarkort har passerat en miljoner dollar-gränsen. Det här kommer att bli första hockeykortet att göra det.

FINNS MÅNGA KOPIOR

Även om hockeykort från Gretzkys rookiesäsong inte är ovanliga, så är det ovanligt med ett kort i det nyskick som det förmodade rekordkortet är i. Mängder av kopior och förfalskningar finns i omlopp, så historikern och författaren Stephen Laroche menar att folk inte ska få allt för stora förhoppningar om att man har ett en miljon dollar-kort hemma i någon flyttlåda.

– Kopior och förfalskningar har gjorts sedan tidigt 1990-tal. Det första man ska titta efter är en vit/gul-fläck på hans axel. Det var lite damm i utskriftsprocessen som orsakade det, säger Laroche.



Kortet i fråga föreställer Gretzky i en match som spelades i WHA under säsongen 1978/79 där Gretzkys Edmonton spelade mot New England Whalers. Matchen var andra gången som Gretzky ställdes mot legendaren Gordie Howe.

TV: Efter mötet – så kan nya NHL-säsongen se ut