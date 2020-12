Kusin med NHL-stjärnan: ”Träffas och har UNO-kväll”

Emma-Sofie Mohrsen Nordström fick landslagsdebutera för Danmark redan som 15-åring och som 18-åring är hon nu en SDHL-målvakt i Linköping.

Det skickliga målvaktsspelet ligger i generna då hon är kusin med Torontostjärnan Frederik Andersen.

– Jag känner att kan han vara sådär duktig varför skulle jag inte också kunna vara det?, säger hon till hockeysverige.se.

Trots att Emma-Sofie Mohrsen Nordström bara stått fyra matcher i SDHL har hon med råge visat att hon håller på den nivån och har en räddningsprocent på 94.4. Senaste två säsongerna spelade hon i Modos andralag, men inför säsongen 2020/21 valde hon att flytta till Linköping där tidigare hennes kusin Amalie Andersen spelade mellan 2016 och 2019.

18-åringen från Herning står registrerad som både svensk och dansk, men har spelat för danska landslaget. Däremot är hon lite splittrad när frågan kommer upp om hon känner sig mest som dansk eller svensk.



– Pappa (Peter Nordström) är svensk och mamma (Birgitte Mohrsen Nordström) dansk så jag är ”halv”. Jag har bott i Danmark under hela mitt liv förutom under två år när jag gick i första och andra klass. Då bodde vi i Sverige, berättar Linköpingsmålvakten och fortsätter:

– Jag har två kusiner i Sverige. Även farmor och farfar bor i Sverige, i Umeå. Det är lite svårt att säga om jag känner mig mest som svensk eller dansk. När jag är i Sverige känner jag mig dansk. När jag är i Danmark kan jag känna mig lite svensk. Det är en bra blandning, skrattar Emma-Sofie Mohrsen Nordström.

”HAN HAR GETT MIG JÄTTEMOTIVATION”

Mohrsen Nordström kommer från en hockeyfamilj och det var naturligt att det skulle bli hockey för henne.



– Jag har en jättestor hockeyfamilj. Alla i familjen spelar hockey. Allt från college, bästa ligan i Danmark till NHL. Båda mina föräldrar var målvakter. Dom sa till mig ”Emma-Sofie du ska inte vara målvakt eftersom om du inte är bäst kommer du inte få spela. Det är mycket lättare att få speltid om du är utespelare”.

– När jag var liten och fick veta att jag inte fick göra någonting då ville jag såklart göra det. Då gick jag och frågade tränaren om jag fick vara målvakt på en träning. Självklart fick jag det. Efter att jag varit det några gånger kände jag att jag måste få vara målvakt.

Frederik Andersen.Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

En av hennes kusiner är Torontos stjärnmålvakt Frederik Andersen, vilken hon brukar utklassa i kortspel.



– Vi träffas i alla fall en gång om året och har ”UNO-kväll”. Alla kusiner samlas i Danmark och har en UNO-turnering, vilket är jätteroligt.

– Han vann förra året. Jag kunde inte vara med då jag var i Sverige, vilket var också var anledningen till att han vann.

Har han varit en inspiration för dig som målvakt?

– Jo, men det är såklart han har. Han är jätteduktig och jag känner att kan han vara sådär duktig varför skulle jag inte också kunna vara det? Det har gett mig jättemotivation till att fortsätta träna.

– Han valde att flytta från den klubben (Herning) han och jag spelade för eftersom han kände att han inte fick riktiga möjligheter att utvecklas där. Efter det hamnade han på ett annat ställe i Danmark (Fredrikshavn) och sedan i Frölunda och nu NHL.

– Då blev det att även om folk säger att man inte hör hemma i en liga så kan man ändå uppnå det man vill själv.

Det har också hänt att Linköpingsmålvakten och Torontomålvakten tränat tillsammans.



– Vi har kört målvaktsträning tillsammans några gånger, men det har inte varit mycket alls. Det här var då jag var mindre och spelade i Herning, säger Emma-Sofie Mohrsen Nordström som varit över och sett sin kusin spela i NHL

– Vi var i Kalifornien och kollade när han spelade med Anaheim. Däremot har vi inte farit över dit efter det eftersom det inte har passat då vi alla spelar hockey. Jag i Sverige och min brorsa (Lukas) i Danmark. Vi kan ju inte missa matcher och så vidare.

FICK LANDSLAGSDEBUTERA SOM 15-ÅRING

Emma-Sofie Mohrsen Nordström var bara 15 år när hon debuterade i danska A-landslaget.



– Vid den tiden tänkte jag mest på att komma in och prestera bra i U18. Sedan blev det att jag fick chansen att vara med A-landslaget i en turnering mot Norge. Klart att den 15-åriga jag höll på att göra i byxorna då, skrattar LHC-målvakten.

– Jag var jättenervös eftersom jag inte tänkt att det ens skulle finnas en möjlighet för mig att spela i landslaget. Matchen mot Norge gick jättebra och jag hade även turen att komma med till VM det året.

Hur upplevde du som 15-åring att kliva in i samma omklädningsrum som Josefine Jakobsen, Nicoline Söndergaard Jensen, Josefine Høegh Persson, Amalie Andersen med flera?

– Det var jättecoolt eftersom det var dom jag hade sett upp till eftersom dom spelare i A-landslaget. Jag tyckte att dom var jätteduktiga och att jag fick chansen att spela med dom var verkligen coolt.

Emma-Sofie Mohrsen Nordström har representerat det danska landslaget på både U18- och seniornivå. Foto: Imago sportfoto



En som har bra koll på Linköpingsmålvakten är Danmarks Förbundskapten Peter Elander.



– Hon är mycket lovande, har en enorm träningsflit och bra storlek. Dessutom har hon kompetenta målvaktsgener i släkten. Det hon saknar är erfarenheten, men den kommer, säger Elander till hockeysverige.se.

FLYTTADE FRÅN MODO TILL LINKÖPING

Inför säsongen 2018/19 valde Emma-Sofie Mohrsen Nordström att lämna Herning för att istället flytta upp till Modo.



– Min kusin, Amalie, flyttade till Sverige för att gå på hockeygymnasiet. Då blev det att jag också ville det. Vi sökte till olika klubbar, men jag kände då jag var på provträning med Modo att det kändes bra, proffsigt, att det var där jag skulle kunna utveckla mig bäst och få bästa förutsättningarna.

– Jag trivdes jättebra där och har aldrig ångrat att jag for dit. Sedan jag kom dit har jag blivit mycket mer teknisk i målet och starkare mentalt.

– Jag kände ändå för att ta nästa klivet i min utveckling behövde jag byta klubb och känna på spelet på en högre nivå.

Är du besviken över att du inte fick chansen till spel i SDHL med Modo?

– Både ja och nej. Jag känner att det ändå kanske var bra eftersom jag lärt mig så mycket under dom här två åren.

– Första säsongen utvecklade jag mig mycket teknisk. Andra säsongen utvecklade jag mig jättemycket mentalt och det är jätteviktigt att man har den mentala biten med sig också. Jag tror att det som händer alltid har en orsak och varför jag skulle få chansen i SDHL nu och inte förra säsongen.

Varför valde du just spel med Linköping?

– Jag känner målvaktstränaren (Nanna Holm Glaas) här och visste att hon var jätteduktig. Om jag kom hit behövde jag inte oroa mig för att inte få en bra målvaktstränare som kan fortsätta utveckla mig.

– Sedan har min kusin spelat här så jag lyssnade lite med henne hur hon tyckte det var i klubben och så vidare. Dessutom pratade jag med tränaren (Thomas Pettersen) som jag spelat mot då han var förbundskapten för Norges landslaget. Allt kändes då rätt för mig.

Hur har du upplevt första tiden i klubben?

– Det har känts jättebra och jag gillar verkligen laget. Något som är ganska coolt är att vi kommer från många olika ställen så det är mångkulturellt.

Hur har steget varit in SDHL varit?

– Det har varit jättespännande, jätteroligt och verkligen allt som jag har kunnat tänka mig. Jag var jättenervös innan första matcherna, men jag känner nu att jag fått bra tag på det och kunnat gå in och presterat och visat att om Thomas väljer att sätta in mig kan vi fortfarande vinna matcher. Det är också viktigt för laget att veta att bara för att man sätter in andramålvakten behöver inte det betyda att man förlorar, avslutar Emma-Sofie Mohrsen Nordström.

