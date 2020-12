Klart: Poängstark amerikan blir NHL-lånets ersättare

Björklöven väljer att fylla det tomrum som NHL-lånet Oskar Steen lämnar efter sig.

Under torsdagen meddelade Umeålaget att man plockar in amerikanen Grant Besse under resterande delen av säsongen.

– Grant är en snabb forward som vet var målet ligger. Brukar dyka upp vid rätt plats. Han har spelat en säsong i Europa kan därmed anpassa sig rätt snabbt till stor rink, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

Den 26-årige amerikanen kommer närmast från spel i tyska Krefeld, där han förra säsongen noterades för 36 poäng (20+16) på 48 matcher.

Innan han lämnade Nordamerika för spel i Tyskland inför fjolårssäsongen noterades han för 62 poäng (30+32) på 60 matcher för South Carolina i ECHL.

