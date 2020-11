"Det kändes som en ursäkt för att bli av med mig"

Tillbaka i Modo – och tillbaka i poängprotokollet.

När Patrik Karlkvist i går gjorde comeback i Modo-tröjan var det på sedvanligt vis som huvudrollsinnehavare, då han med ett mål och en assist var högst bidragande till att Örnsköldsvikslaget lyckades besegra Väsby med 5–2 på hemmais.

– Det är så klart jättekul att vara tillbaka här i Ö-vik. Det känns som hemma, vi har ändå bott här i fyra år innan den här sejouren i Finland, så det känns som att komma hem igen, säger Karlkvist till hockeysverige.se.

– Det kändes självklart att flytta tillbaka när möjligheten dök upp. Det var bara Modo som jag pratade med när det blev som det blev i Finland och vi försökte direkt hitta en lösning.

För att kunna värva hem ”Karla” behövde Modo emellertid pengar, något som de svenska klubbarna inte direkt har något stort överflöde av för tillfället. Med siktet på en halv miljon kronor startade Modo kampanjen och hashtaggen #karlaskahem för att säkra Karlkvists flytt hem till Ö-vik.

När samlingen var färdigställd hade supportrarna samlat ihop inte mindre än 640 000 kronor.

– Det betyder så otroligt mycket. Jag är fruktansvärt tacksam. Det är en så sjuk känsla att det handlar om en själv när de gör en sån där insamling och man ser vilka summor det handlar om… Jag förstår det nog fortfarande inte.

– Det är ingenting man tänker ska hända en själv. Jag känner bara en djup tacksamhet gentemot supportrarna och alla de som bidrog, säger Karlkvist.

Patrik Karlkvist.Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån



"FOPPA" BIDROG STORT: "HELT, HELT SJUKT"

Bland bidragsgivarna återfanns en del kända namn, som bland andra fotbollsspelaren Emil Forsberg, till vardags i tyska RB Leipzig. Men det allra största och mäktigaste namnet som bidrog med hela 21 000 kronor var en annan Forsberg – ingen mindre än legendaren Peter "Foppa" Forsberg.



– Ja, du… Det är helt, helt sjukt. Jag menar, det är ju ”Foppa”! Det är en barndomsidol och en person man fortfarande ser upp till, så det var faktiskt svårt att förstå att det var sant när jag såg att han hade gått in med pengar. Det är sjukt häftigt, bara.

Även Karlkvists föräldrar bidrog till insamlingen att få hem sin son till Sverige och Örnsköldsvik igen.

Jag gissar att de verkligen ville ha hem dig?

– Båda mina föräldrar är glada att vi, jag och min sambo, är tillbaka i Sverige igen. Med tanke på hur situationen är i världen just nu så har de inte kunnat komma och hälsa på och de har inte träffat oss på länge.

– De brukar vara här i Ö-vik och hälsa på ibland och vi brukar träffas med jämna mellanrum då de åker runt och kollar på matcher. De är verkligen sjukt glada att vi är hemma igen.

"DET GÅR VÄL ATT DISKUTERA"

Förra säsongen var Karlkvist en av Hockeyallsvenskans allra bästa spelare och landade in på hela 68 poäng (30+38) på 52 matcher när grundserien summerades i början av mars. Den poängnoteringen ledde till en tredjeplats i Hockeyallsvenskans poängliga och i förlängningen även ett kontrakt med finska Liiga-klubben Vasa Sport.



Sejouren på andra sidan Kvarken blev dock långtifrån lika framgångsrik som den föregående säsongen i Örnsköldsvik. Efter åtta matcher stod Karlkvist fortfarande inte noterad för någon poäng, vilket gjorde att parterna kom överens om att bryta avtalet.

Vad var det som inte funkade för dig i Vasa?

– Det är svårt att sätta fingret på… Det hoppades runt i kedjor, jag hade mycket stolpe ut och sen var de väl inte nöjd med mitt jobb, sa dem. Men det går väl att diskutera, tycker jag. Men jag gjorde noll poäng på åtta matcher och det finns ingen som vill ha en import som inte gör poäng. Jag kanske var dyr, också.

– Deras tålamod kan man ifrågasätta, men jag går inte direkt runt och grinar floder över att jag inte är kvar i Vasa, utan jag är bara jävligt glad över att vara tillbaka i Örnsköldsvik och i Modo.

Vad tänker du kring att de ifrågasatte ditt jobb?

– Det kändes som en ursäkt för att bli av med mig. Jag har ändå kommit ganska långt i min karriär på hårt jobb och jag försöker alltid tänka på att jobba lite hårdare och hjälpa laget på det sättet när poängen inte trillar in. Så gjorde jag nu också.

– Det var nog poängen som var den huvudsakliga orsaken, inte jobbet.

Patrik Karlkvist.Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån



LÄRDOM SNARARE ÄN MISSLYCKANDE

Karlkvist är dock tydlig med att han fick alla nödvändiga chanser han kunde kräva under inledningen av säsongen. 28-åringen fick spela i en toppkedja med powerplay-minuter och stora roller i både fyra-mot-fyra och tre-mot-tre. Under försäsongen snittade Karlkvist strax under en poäng per match, men när det kom till seriespelet tog det stopp i poängproduktionen.



– Jag inledde säsongen med två poänglösa matcher och efter det blev det tombola i kedjorna…

– Men chanser har jag fått. Jag har fått spela powerplay och i offensiva situationer, så det kan jag inte klaga på. Jag har inte producerat de poäng som de krävde och det var väl något som satte sig lite på självförtroendet. Jag började hålla i klubban lite för hårt och när jag väl fick lägena så försökte jag bara få iväg ett snabbt avslut, snarare än att tänka till lite som jag varit bra på tidigare.

Men Karlkvist ser inte sina månader i Vasa som något misslyckande.

– Nej, jag ser det mer som en lärdom. Det var ett väldigt roligt äventyr, trots allt. Jag ångrar inte att jag åkte över och testade, men nu är jag som sagt bara tacksam över att vara tillbaka i Modo igen.

"DET ÄR EN JÄVLIGT BRA TRUPP"

Väl tillbaka i Modo hoppas nu Karlkvist hitta in på den väg han slog sig in på under förra säsongen. I comebacken blev det som bekant två poäng direkt – och målsättningen är att återigen vara den där offensiva spjutspets han visade att han kunde vara under fjolårssäsongen.



– Jag ska vara en producerande spelare, så förhoppningsvis blir det en hel del spel i powerplay och andra viktiga situationer. Sen måste jag så klart förtjäna min plats där också, men jag hoppas att det kommer att gå bra.

Modo har fått en säsongsinledning modell tyngre, men Patrik Karlkvist har inga som helst tvivel om att laget kommer att vara uppe och slåss om topplaceringarna när grundserien, förhoppningsvis, är färdigspelad i mitten av mars.

– Det finns så otroligt mycket hockey och talang i den här truppen, det har bara grinat emot lite under inledningen. Det är en jävligt bra trupp som vi har här och jag är inte alls orolig för hur det kommer att gå för oss. Vi kommer att stiga i tabellen, var så säker, avslutar Karlkvist.

