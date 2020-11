Stjärnan får matchstraff – efter slashing mellan benen

Färjestads storstjärna Michael Lindqvist har fått matchstraff i matchen mot Leksand.

Anledningen? En slashing mellan benen på Jonas Ahnelöv.

Leksand fick den bästa starten i mötet mellan i Karlstad då Johan Fransson skickade in sitt första mål för säsongen efter endast drygt två minuter.

Mot slutet av perioden åkte Färjestad på ett nytt bakslag då storstjärnan Michael Lindqvist tvingades lämna matchen.

Tre Kronor-forwarden var inblandad i en kampsituation mot sargen i offensiv zon. Då lyfter han upp klubben mellan benen på Leksandsbacken Jonas Ahnelöv.

Här är en lite bättre vinkel på situationen. pic.twitter.com/pkpXxTshGF — C More Sport (@cmoresport) November 10, 2020

Domarna bedömer det som en slashing och Lindqvist visades ut 5+20 och fick därmed gå in och duscha.

– Klubban är uppe mellan benen. Domarna bedömer att det är så, då är det så. Den tar inte bra där. Det är inte okej från Lindqvist sida, säger FBK-tränaren Johan Pennerborn i C More under den första periodpausen.

Det blev därmed ett längre fyra-mot-fyra spel eftersom Peter Cehlárik redan satt utvisad 2+2 för en hög klubba. Inget av lagen lyckades dock få utdelning och det står fortsatt 1-0 till Leksand efter 20 spelade minuter.

Matchen pågår...

TV: Hugo Alnefelt om sin starka höst

Matchrapporter: Seger för HV 71 borta mot Leksand Rögle ny serieledare efter 5–2 mot Färjestad