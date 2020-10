Lämnade Vita Hästen – klar för konkurrenten

Fabian Zetterlund har hittat en ny klubb att inleda sin säsong i sedan uppbrottet från Vita Hästen tidigare i höstas.

Under lördagsmorgonen meddelade den hockeyallsvenska konkurrenten AIK att 21-åringen lånas in från New Jersey Devils organisation. Detta för att täcka upp för skadade Oliver Wahlstrom.

– Nu när Oliver är skadad och vi ännu inte vet hur länge han blir borta har vi valt att låna Fabian Zetterlund. Med Fabian i laget får vi in en stor karaktär med bra fysik som kommer vara med och hjälpa AIK. Vi jobbar att få honom spelklar så snart vi kan, säger AIK:s sportchef Anders Gozzi till klubbens hemsida.

Lånet av Zetterlund gäller tills vidare.

– Jag ser mig själv som en powerforward, med bra skott och skridskoåkning som gillar att vara framför motståndarnas mål. Jag hoppas kunna, med hjälp av mig spelstil, hjälpa laget vinna matcher och sätta dem i så god sits som möjligt, säger Zetterlund.





