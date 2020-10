"Jag tror hockeyn här varit mer enad i sina krav på publik"

– Jag upplever att man här i Schweiz ger man sporten, idrotten, klubbarna, chansen att bevisa att vi faktiskt kan klara av det här, säger han till hockeysverige.se.

Knappast någon kan ha undgått snacket om antalet åskådare på våra hockeyarenor, 50, 500, procentuellt antal och så vidare. Utan att lägga in några värderingar i var som är rätt och fel känns det ibland som idrottsrörelsen och för den delen även kulturen misskrediteras. Det här har gjort att både stora och små klubbar runt om i landet idag kämpar för sin existens. Samtidigt belyses vikten av att ha en fungerande ekonomi i övriga delar av samhället. Bland annat genom att inte ha några direkta direktiv vad det gäller besök av butiker, köpcentra med mera.



Fredrik Söderström tränar Olten i Schweiz. Där har ligan öppnat upp och tillåter att lagen kan ta in 60 procent av publikkapaciteten, men då gäller det sittande publik. Något som fått idrottsrörelsen i Schweiz att hålla näsan ovanför vattenytan. Dock hamnade Olten-tränaren i karantän då han reste ner från Sverige till Schweiz under sommaren.

- Jag gjorde det stora misstaget att komma två dagar för tidigt, den 21 juli. Jag hade kontakt med några andra svenska tränare som skulle ner hit. Bland annat Jens Nielsen och Rickard Franzén. Dom reste två dagar efter mig, berättar Fredrik Söderström och fortsätter:

- Det visade sig att två dagar efter jag anlänt så hävde man karantänsregeln för resande från Sverige. Men hade du påbörjat karantän var du tvungen att slutföra den. Jag hade tio dagar där jag inte fick lämna lägenheten.

- Nu fick jag varuleveranser genom klubben och det var supportrar som cyklade förbi och ställde godsaker utanför där jag bodde och som jag fick ta in i lägenheten. Det gick ingen nöd på mig, men det var ohyggligt tråkigt.

Hur har restriktionerna i landet sett ut efter det?

- Dels gäller det att konstant följa den röda listan som finns här i Schweiz. Vilka länder du får och inte får göra utflykter till. Jag har inte fått lämna landet. Då vi har haft ledighet eller under försäsongen har jag varit tvungen att stanna kvar i Schweiz för att inte riskera att bli fast i något annat land. Till saken hör att jag har 20 minuter till Frankrike och 20 minuter till Tyskland.

- Sedan är det munskydd som gäller i kollektivtrafiken och affärer. Samma sak i barer och restauranger så länge du inte äter. Schweiz har också, i den mån man kan, folk som jobbar hemifrån. Diskotek och liknade och har också resektioner.

KRAV PÅ MUNSKYDD

Har det varit svårt att rent praktiskt tränat laget under pandemin?

- Vi har en hälsokontroll varje dag och tar ett febertest det första jag gör innan jag får komma in på anläggningen. Man har också en allmän hälsocheck ”mår du bra?” Vi har munskydd i omklädningsrummet.

- En del av genomgångarna i samband med träning har vi flyttat ut på isen. Där behöver jag inte använda munskydd eftersom det är ett luftigare område.

- Vi har flyttat isär spelarna lite i omklädningsrummet och då vi reser med buss måste spelarna ha munskydd. Dom sitter på övre etaget. Vi som sitter ner och är färre till antalet behöver inte ha mask.

- I övrigt har vi ändå kunnat träna på. Det finns ändå en vacker värld utanför. Den stunden vi kliver ut på isen kan det till och med hända att vi glömmer av Coivid-19. Där upplever jag att det varit som vanligt. Vi har kunnat gasa och köra på.

- Det här har vi också pratat mycket om, att ta vara på tiden vi är på isen. Vi vet att världen är upp och ner, men det är hockey vi sysslar med och älskar. Låt oss då köra där, vilket jag tycker har gått bra.

Olten som förening har inte heller haft några fall av Covid-19 sedan Fredrik Söderström anlände dit i somras.

- Vi har klarat oss så här långt. Så fort någon har symptom till sjukdom har han fått göra Corona-test och hållit sig borta. Bland annat hade vi en spelare som var på ett bröllop. Där visade sig att en av bröllopsgästerna hade bekräftad Covid-19. Då blev han så att säga listad.

- Här får du registrera dig då du går på olika event. Går jag på en restaurang kan jag få skriva i namn, personnummer och telefonnummer. Om det kommer fram att någon varit sjuk där blir man kontaktad av det som heter BAG, vilket motsvarar Folkhälsomyndigheten.

- Smittspårningen är ganska skarp och det här har drabbat några av våra spelare. När dom sedan fått tillbaka sina tester har dom varit negativa.

- Dessutom gjorde alla lag i NLA och NLB, på samma dag faktiskt, tre dagar innan serien började test. Vad jag fått till mig så var noll spelare och ledare som testades positivt.

FLYTTADE SERIESTARTEN

Nu lever ni i en liten hockeybubbla, men hur ser ditt liv ut utanför hallen?

- Jag har kvävt lite av det livet jag har varit van vid tidigare. Idag är jag mer förståndig då jag går på restaurang och undviker matbutiker i den mån det är möjligt. Jag försöker hålla distans då jag reser med tåg, vilket är väldigt vanligt i Schweiz.

- Det är ändå ett ganska lågt pris att betala för att hjälpa till. Hela världen är i den båten och alla måste bidra så gått det går.

- Samtidigt får vi i laget tänka oss för lite extra eftersom vi lever väldigt nära varandra. Skulle jag vara den som drar in det där i omklädningsrummet så skulle det få ganska stora konsekvenser. Där har vi även uppmanat spelarna att leva ”lite fattigare”.

Det har spelats fyra omgångar i NLA och publiktillströmningen har varit med tanke på omständigheterna mycket god.

- Vi flyttade seriestarten för NLA och NLB till första oktober eftersom det var från då publik var tillåtet. Jag uppfattade också som att det var en ganska tuff kravställning för att ta emot publik.

- Det var ett ganska stort arbete som klubbarna tvingades göra. Bland annat fick vi förändra vår arena. Den tar 6500 åskådare i vanliga fall med en klar majoritet av ståplats. Vi ska komma ihåg att det är en annan kultur här ner, alltså hur det ser ut när man går på hockey.

- Tendensen i Sverige har varit att det ska vara heltäckningsmattor, loger och Prosecco. Här nere är det slitna jeans, en bratwurst, en stor stark och sedan sjunger man på matcherna. För den schweiziska publiken har det blivit en stor och ganska radikal förändring eftersom man nu får ta in publik baserat på sittplatskapacitet. Jag tror det handlar om 60 procent och uppåt då det gäller antalet sittplatser.

- Det handlar också om antalet entréer, distans, munskydd… Det är ganska många punkter att sätta check på innan du får göra det här. Grejen är att jag är övertygad om att utan det här skulle klubb efter klubb dukat under.

"INGA BELÄGG FÖR ATT IDROTTEN BIDRAR TILL SMITTSPRIDNING"

Fredrik Söderström påpekar också att han och klubbarna i Schweiz har en stor respekt för pandemin och smittan.

- Det här är inget egoistiskt resonemang av mig eller någon annan utan det handlar faktiskt om överlevnad. Jag upplever att man här i Schweiz ger sporten, idrotten, klubbarna, chansen att bevisa att vi faktiskt kan klara av det här.

Det är snart 14 dagar sedan NLA och NLB tillät publik på matcherna i en relativt stor omfattning. Så här långt har det inte inneburit någon smittspridning kring några matcher.

- Jag vill vara väldigt noga med att jag inte är smittskyddsläkare, men det jag såg på nyheterna idag är att Schweiz för tillfället klarar sig ganska bra.

- Däremot är vi omringade av exempelvis Frankrike som har stora problem. Jag hörde även någonting om Österrike.

- Mig veterligen finns det just nu inga belägg för att idrotten bidrar till en ökad smittspridning.



Hur ser det ut inom kulturen i Schweiz?

- Som jag har förstått det har kulturen samma förutsättningar. Det vill säga att du kan arrangera kulturella tillställningar under förutsättning att du följer anvisningarna kring entréer där det inte får förekomma köer.

- Vi hade ett konkret exempel då vi var i Kloten. Det var knappt 3200 åskådare på plats. Jag skulle gå till en tv-intervju bakom sargen. På vägen dit fick jag passera tre kontroller. Dels kollade man att jag redan var incheckad i hallen och så vidare. Dom här förutsättningarna lever även för kulturen.

- Det är inte så att man öppnat dörrarna och sagt ”äh, vi tar en rövare och testar”. Jag uppfattar det som väldigt genomtänkt.

"MAN HAR EN FÖRSTÅELSE"

Opinionen och folket i Schweiz ser det också med positiva ögon, trots smittorisk, att man med tuffa restriktioner öppnar upp för publik på hockeyn och teatrar.

- Jag uppfattar det som nödvändigt. Dels för att man har en förståelse för att kulturen och idrotten ändå går på knäna, men framförallt att det skulle vara helt förödande att ha det här med 50 personer som det är i Sverige.

- Vi ska också komma ihåg att det är en annan mentalitet här nere och man ser både kultur och idrott som en mer självklar och accepterad del av samhället.

- Ibland kan jag uppleva med Sverige och elitidrotten att man tittar på den med lite tveksamma ögon eftersom det är pengar inblandat och att den inte skulle vara för alla.

- Pengarna är ännu större här om vi ser till elitidrotten. Ändå finns det en acceptans för den på ett annat sätt som en del av samhället och identiteten. Det är möjligt att det gör att man kan försvara sådana här beslut.

Med tanke på vad du upplever i Schweiz, hur tänker du då kring restriktionerna som är i Sverige?

- I mångt och mycket tror jag att Sverige gjort rätt från start. Jag har inte viftat, hånat eller ifrågasatt varken politiken eller expertisen som tagit besluten. Jag har litat på dom fult ut och gör så fortfarande.

- Min sorg i det här är att idrotten och kulturen inte får chansen att visa att man kan ta ansvar. Jag tycker också att det är irrelevant att göra jämförelser med olika andra miljöer där det kan finnas mycket folk. Jag tror inte det hjälper idrotten att visa exempel på folk som dansar på borden på krogarna. Det är snarare det som ska bort.

- Jag har konkreta exempel på klubbar liksom enskilda individer, både spelare och tränare, som befinner sig i en situation där deras levebröd, jobb och situation är allvarligt hotad. Jag kan då känna ett det är märkligt att man inte ens ges en möjlighet att testa det här.

- Jag tror hockeyn här varit mer enad i sina krav på publik. Sverige har förbundet, SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan, ett gäng kusiner som inte alltid har samma avsikter. Här är det SIHF (Schweiziska ishockeyförbundet) en kraft som jobbat hårt med frågan om publik. Dessutom har motsvarigheten till RF gått tydligt fram.

STARTADE SVERIGE FÖR TIDIGT?

Startade vi upp SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan för tidigt, alltså innan restriktionerna lättas ytterligare?

- Så kan det nog vara. Vi ska komma ihåg en sak, att det är pengar som styr. Alltså tv-pengar som redan är utbetalda.

- Jag förstår naturligtvis deras krav, men hade man avvaktat litegrann och kanske sett andra exempel… Som jag förstår det är det inte bara Schweiz utan även Finland och andra länder som tillåter publik.

- Vem vet, kanske är det Sverige som i slutändan står där och har rätt igen om det blir en smitto-problematik, men jag inga sådana evidenser över huvud taget här nere. Jag får inga signaler alls till mig att idrotten skulle ligga bakom en problematik med smittspridning just nu.

- Det kanske låter som att jag talar i egen sak, att klubbarna ska få behålla sina intäkter från publik. Jag tror att vi kommer se ganska bedrövliga konsekvenser över tid som kommer påverka juniorhockey, ungdomshockeyn, damhockey…

- När plånboken blir mindre tvingas man göra val och offra någonting. Jag är lite rädd att det här kommer vara besvärande för svensk idrott under en lång tid, säger Fredrik Söderström med en djup suck.



Han ser också att det inte bara betyder mycket för idrottarna själva utan även för publiken och fansen runt om i Sverige.

- Det har blivit alldeles uppenbart för oss som lever i idrotten att utan publik faller värdet enormt. Vi har fått en bekräftelse på att idrott inte bara är dom aktiva. Det är även domare, ledare och framförallt publik som skapar den här dynamiken och passionen som faktiskt ger kraft och energi.

- Vi får ha den här nere nu även om det är i mindre skala, men jag upplever att det finns en tacksamhet inte från bara våra spelare utan framförallt från dom som får gå på match.

- Jag träffar supportrar dagligen i olika sammanhang, i matbutiken, utanför ishallen, och vet vad det gör med dom som människor. Det kan vara personer som har trassel med sitt liv, ensamhet… Att då få uppleva den här gemenskapen som faktiskt som man faktiskt gör i en ishall, på fotbollsstadion eller handbollsmatch, den betydelsen är ohyggligt mycket större än vad folk faktiskt förstår, avslutar Fredrik Söderström.



