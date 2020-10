Efter sju år i Rangers – Jesper Fast klar för ny NHL-klubb

Det går inte att undgå hur populär och uppskattad som Jesper Fast var i New York Rangers.

Fem säsonger i rad vann han Players' Player Award, där Rangers-spelarna själva röstar fram vem de tycker är den bästa lagkompisen. Från 2015 till 2020 prenumererade alltså Nässjökillen på priset men nu kommer han inte få chansen att vinna för en sjätte gång.

Jesper Fast blev nämligen inte kvar i Rangers och har nu i stället kommit överens med en ny NHL-klubb.

28-åringen skrev i natt på ett treårskontrakt med divisionsrivalen Carolina Hurricanes. Avtalet har en cap hit på två miljoner dollar och är totalt värt nästan 53 miljoner kronor.

Welcome to the #Canes, Jesper! pic.twitter.com/t4jj7qYqSq