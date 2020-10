Allsvenska laget plockar in målvakt – från NHL-klubben

Felix Sandström är tillbaka inom svensk ishockey.

Den tidigare HV71- och Brynäsmålvakten lånas nämligen ut till Västervik från Philadelphia Flyers.

– Felix är en välskolad målvakt med bra storlek och ett bra spelsinne, säger VIK:s målvaktstränare Gabriel Remelin.

Västerviks IK plockar in sitt fjärde NHL-lån i truppen. Efter att man tidigare lånat in Axel Jonsson Fjällby, Andreas Englund och Eetu Tuulola så meddelar Smålandsklubben att Felix Sandström är näste man in från andra sidan Atlanten.

Sandström tillhör Philadelphia Flyers och har spelat både AHL- och ECHL-hockey inom klubbens organisation. Nu ska han stötta upp mellan stolparna för Västervik.

– Felix är en ung målvakt som har varit med några år på seniornivå och han kommer med rutin från SHL och spel hela vägen igenom juniorlandslagen. Felix som målvakt är en välskolad målvakt med bra storlek och ett bra spelsinne, säger klubbens målvaktscoach Gabriel Remelin.



ERSÄTTER SKADADE MÅLVAKTEN

Anledningen till att Västervik plockar in Sandström är att ordinarie målvakten Zackarias Skog har ådragit sig en skada som gör att han kommer att vara borta på obestämd tid. Där kommer nu 23-åringen komma in och fylla tomrummet.

– Zacke har en oklar skada som vi inte riktigt vet hur lång tid den tar att rehabilitera. När nu Felix kommer in så har vi två seniormålvakter redo för spel under en hektisk period av matcher från mitten av oktober, vilket ger Zacke lugn och ro att få bukt med sin skada. Förhoppningsvis så är han snart tillbaka och kan få bästa möjliga väg tillbaka till spel, säger sportchefen Emil Georgsson till klubbens hemsida.

Felix Sandström växte fram i Brynäs och var en av målvakterna när laget gick hela vägen till SM-final 2017. Säsongen därpå gick han i stället till HV71 där han spelade innan det bar iväg till Nordamerika. Han har tidigare erfarenhet från spel i Hockeyallsvenskan då han var utlånad till Oskarshamn under sju matcher säsongen 2017/18.

