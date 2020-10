Det ser ut som att det kan bli publik i hallarna från och med den 15 oktober. Beslutet är visserligen inte formellt fattat, men det tycks vara ditåt det lutar.

Det öppnar för att Hockeyettan kan komma att flytta en hel del viktiga matcher.



Regeringen har öppnat för att kunna släppa in publik från och med 15 oktober. Alla hoppas förstås att det ska bli så den här gången även om åsikterna tycks gå väldigt vitt isär kring huruvida 500 är en rimlig begränsning eller inte.



Men nå väl. För de flesta klubbarna i Hockeyettan är det ändå en vettig siffra att jobba med. Det skulle vara en bra start.



Ni som läser spelschemat noga har förstås noterat att det ligger en Hockeyettan-omgång onsdagen den 14 oktober. Alltså dagen innan publiken eventuellt kan tillåtas att komma tillbaka i arenorna.



En omgång som rymmer potentiella publikmatcher som KRIF-Karlskrona, Halmstad-Troja/Ljungby (EDIT: nu bekräftad som flyttad) och Vimmerby-Nybro bland annat.



Det hade med andra ord varit väldigt lägligt att skjuta den där omgången en dag framåt i tiden och på så sätt kunna sälja i alla fall 500 biljetter.



Så kommer det säkerligen också att bli.



Jag språkade med Hockeyettans ligachef Mats ”Horndal” Johansson nu på förmiddagen och han meddelade att det är fritt fram att flytta matcherna om klubbarna vill.



- Vi måste hjälpa klubbarna på alla sätt, sa han.



Mariestad har redan aviserat att de flyttar sin match (mot Kumla), så vitt jag förstår har även Mörrum ansökt om en förflyttning av sin match (mot Hanhals) och betydligt fler lär alltså garanterat följa efter.



Det väcker en ytterligare fråga. Det är ju ett par riktiga läckerbitar till rivalmatcher schemalagda under de kommande veckorna innan brytdatumet den 15 oktober när publik eventuellt kan släppas in.



Då tänker jag till exempel på derbybataljerna Tranås-Vimmerby (7/10) och Mörrum-KHK (9/10).



Kan de tillåtas göra som Kiruna-gängen AIF och IF redan gjort med sin derbypremiär och skjuta matchen på framtiden kan man ju fråga sig...



”Horndal” stänger inte den dörren.



- Då får de höra av sig i sådana fall, vi försöker på alla sätt att hjälpa dem. Man säger inte nej bara för att utan det är klart man måste hjälpa dem om man tror att de kan få in lite mer folk om publikrestriktionerna nu ändras.



* * *



Imorgon smygstartar Hockeyettan och till helgen brakar det igång på allvar. För att verkligen hajpa upp det ordentligt har jag och maestro Henrik Skoglund spelat in inte bara en eller två utan fyra poddavsnitt med uppsnack inför den stundande säsongen.



Ett avsnitt och en knapp timme per grundserie. Något som ni som har minsta lilla intresse för Hockeyettan naturligtvis borde vilja höra.



Ni kan lyssna i era poddappar eller på Spotify. Eller kort och gott på länkarna nedan.



Hockeyettan Östra: här

Hockeyettan Norra: här

Hockeyettan Västra: här

Hockeyettan Södra: här



* * *



Härom dagen kunde vi läsa om att Robin Dahse kanske inte blir den enda ”storstjärnan” i Halmstad Hammers trupp den här hösten utan att Alexander Johansson inte stänger dörren för spel i klubben.



Den 31-årige tidigare Färjestad-kaptenen har tränat med klubben under försäsongen och nu sinar alternativen. Det är helt enkelt en sådan säsong där allt är upp och ner och där det inte finns tillräckligt med jobb på den nivå där många skickliga spelare egentligen bör spela.



Vi kommer säkerligen få se fler sådana gästspel under säsongen. Exempel som tidigare har nämnts är ju till exempel Mattias Karlsson (som tränat med Borlänge) och Jesper Thörnberg (som till och med spelat matcher med HC Dalen). Martin Thörnbergs namn tenderar ju också att gång på gång kastas in i HC Dalen-tombolan.



Vi har inte sett den enda stora värvningen i ligan än.