Så blev han Sveriges yngsta hockeyagent

Han spelade hockey i unga år, men upptäckte snabbt att hans intresse för sporten handlade om annat än sitt eget spel. 23 år gammal blev Karl Hellgren Sveriges yngsta hockeyagent. Här berättar han för hockeysverige.se sin väg dit.

– Att kunna kombinera mitt största intresse i livet med mitt yrke är få förunnat, säger han.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Det började med en hyfsad målvaktskarriär i Bålsta. Men redan tidigt var det något annat än själva spelet som fångade Karl Hellgrens intresse, nämligen hockeyagentyrket. Blott 23 år gammal blev han den yngsta agenten i Sverige.

Hur vaknade intresset för det relativt tuffa yrket och vilka värderingar vill han som yngst i det svenska agentgänget plocka med sig in i branschen? Hockeysverige.se stämde träff med den i dag 26-årige agenten för att få svar på dessa frågor.



– Från barnsben har jag varit en riktig hockeynörd. Jag har spelat själv men aldrig på någon vidare elitnivå, berättar Karl Hellgren och fortsätter:

– Jag insåg också ganska fort att jag nog inte kommer spela någon elithockey, men intresset har alltid varit enormt. Samtidigt visste jag ganska fort, redan i tonåren, att jag ville bli hockeyagent.



Hur föddes en sådan idé redan i tonåren?

– Det har jag tänkt på, men jag vet inte exakt var det kommer ifrån. Ett typexempel när jag var liten och spelade NHL på tv-spel var att jag då tyckte att det var roligare att sitta och hålla på med byten lagen emellan och bygga laget. Jag har alltid haft det intresset.

– Sedan har jag doktorerat i EliteProspects och haft koll på läget från det att jag var liten, skrattar Karl Hellgren som kommer från en riktigt hockeyfamilj.

– Vi är fyra bröder, (Kristoffer, Johan och Jakob). Alla har spelat hockey och min pappa (Thomas) har varit hockeytränare så länge jag kan minnas.

Och mamma?

– Mamma (Maria) har väl tvingats till att ha ett hockeyintresse eftersom hockey är enda vi pratar om hemma vid matbordet, skrattar Hellgren och fortsätter:

– Det är nog lite påtvingat, men det går ännu längre tillbaka i släkten eftersom min morfar (Olle) var en av de som stora anledningarna till att ishallen i Bålsta byggdes. Min mammas bror (Kalle) har också alltid spelat hockey.

DRILLADES AV LANDSLAGSCOACHEN

När man växer upp som målvakt i Bålsta är det såklart omöjligt att inte ha haft med Tre Kronors målvaktstränare, Stefan Ladhe (bilden ovan), att göra.

– Jag har såklart varit en flitig elev på hans camper med Sweden Hockey Institute. När jag gick i grundskolan var jag på praktik hos honom. Det var också så att jag ville bli målvaktstränare innan det blev agentspåret.

– Dessutom har jag varit ledare på några av deras camper. Jag har såklart kört ganska mycket med Stefan eftersom han är från Bålsta.



Vad hade du själv velat vara annorlunda då du var en ung målvakt med ambitioner?

– Jag hade inte riktigt drivet. Det kan jag verkligen se nu då jag får jobba med spelare som verkligen har det drivet. Det fanns inte hos mig på samma sätt.



Kan du utveckla vad du menar mer konkret med drivet?

– Att vilja göra det här lilla extra och verkligen leva hockey. Det här är också något vi pratar med våra unga killar om, att ju tidigare du förstår vad som vad som krävs för att vara ett proffs desto bättre chanser kommer du ha att lyckas bli en riktigt bra hockeyspelare.

– Det är en så pass hård konkurrens i dag att du inte klarar dig enbart på talang. Du måste äta rätt, sova rätt, rehaba och ta hand om kroppen. Alltså alla delarna runt omkring och inte bara spelandet.

– Är man 16 år, polletten trillar ner… Givetvis ska man gå i skolan, men om man i vardagen klarar av att göra de här grejerna utanför isen bra då har man faktiskt en ordentlig chans att lyckas.

PLUGGADE SPORTS MANAGEMENT

När Karl Hellgren var 20 år tog han kontakt med agenturen WeSports grundare, Nina Wennerström.

– Vi kände inte varandra innan. Jag har pluggat Sports Management, vilket är en viktig del i den här storyn. När jag var klar med gymnasiet hade jag ingen riktig plan på vad jag skulle göra.

– Efter att jag jobbat ett år, där jag drivit eget företag och då jag jobbat med redovisning och management mot små företag, hittade jag den här utbildningen. Sedan började jag plugga Sports Management. Då började jag se en plan över hur jag skulle kunna bli hockeyagent. Att hoppa på den här utbildningen var första steget mot det jobbet.

– En del i utbildningen var praktik. När jag gjorde lite research på agenturerna som fanns och var det i samband med att Nina fick mycket uppmärksamhet i media om att hon var den första kvinnliga hockeyagenten.

– Då läste jag på och tyckte att det var coolaste företaget jag läst om. En riktig sportagentur med hockey, fotboll, tennis och så vidare. Jag skickade mitt cv på chans och bad mer eller mindre om att få träffa henne.



20-åriga hockeynörden från Bålsta fick också möjligheten att träffa Nina Wennerström.

– Jag kom hit och träffade henne. Antagligen gjorde jag ett någorlunda gott intryck eftersom jag blev kvar, säger Hellgren samtidigt som kollegan Mikael Tellqvist kommer förbi och morsar.



Kan du ibland se det här enbart som ett jobb eller är det ett kall 24/7?

– Det är definitivt mer än ett jobb. Nu när jag blivit äldre har jag kompisar som tycker sitt jobb är väldigt roligt, men jag lever mitt jobb. Hockeyn är mitt liv. Att kunna kombinera mitt största intresse i livet med mitt yrke är få förunnat. När telefonen ringer så svarar jag. Så enkelt är det.

– Min roll här är att vara hockeyagent eftersom jag sedan tre år tillbaka har licensen. Jobbet går ut på att ta hand om klienterna, hitta jobb åt dem och stötta på lite fler plan än att bara göra ett avtal. Vi försöker se till helheten, stötta med kosten eller grejerna som jag nämnde tidigare.

– Innerskär och ytterskär får killarna ganska bra hjälp med i sina klubbar. Kan jag hitta lite procent på andra ställen tror jag att det också kan göra mycket.

"HAR INGA OVÄNNER, MEN HELLER INGA VÄNNER"

Har du ett extra hjärta för målvakter?

– Ja, definitivt. Det måste jag ändå säga. Egentligen är jag lika stor nörd för utespelare som målvakter, men det vore konstigt om jag inte är lite, bara lite, mer nördig för målvakter.

– Det är ändå ganska intressant. I och med att jag har haft Stefan Ladhe ganska nära mig i Bålsta frågade jag mig tidigt varför inte utespelare jobbar lika detaljerat som målvakter gör. När jag var ung och själv spelade jobbade vi målvakter på detaljnivå. Hur man sätter in skridskon mot stolpen och så vidare.

– Det här fanns inte riktigt för utespelare då, så jag har alltid haft ett gott öga för just detaljer. I dag är det tvärtom, att det finns hur många skills-tränare som helst, vilket jag tycker är bra. Det var också då mitt intresse för detaljer för utespelare väcktes. Hur man kan göra små förändringar i sitt spel som ändå kan göra en stor skillnad i slutändan?

Du är yngst av alla hockeyagenter i Sverige, en värld med många äldre före detta hockeyspelare, hur har det varit att kliva in i deras värld?

– Egentligen märker jag inte av andra agenterna. Vi springer på varandra ute i hallarna och självklart morsar vi. Mycket mer än så är det inte.

– Jag har inga ovänner, men heller inga vänner i kåren. Det är också så det ska vara. Jag kom in ganska grön och såg snabbt att jag inte vare sig kunde eller visste allt. Jag har fått trampa på några minor, men för varje år som går, till och med varje månad, har jag fått bättre relationer med alla sportchefer och runt om i klubbarna.



Hur upplever du som hockeyagent just relationen till klubbarnas sportchefer?

– Generellt är de ganska enkla. Har jag en bra spelare som är intressant för dem så vill de prata med mig. Däremot har jag ingen spelare som de tycker är intressant så har sportcheferna heller inget intresse av att snacka skit med mig.

– Det är lite så det fungerar, men jag har aldrig haft några problem eller fått något konstigt mottagande. Tvärtom.

RELATIONSBASERAD BRANSCH

Det är alltid lätt att prata om spelarnas skicklighet på isen, men Hellgren ser också att dom så kallade mjuka värdena är minst lika viktigt.

– Just det här med att det olika personer är intressant. Egentligen är det en ganska skev struktur på förhållandet spelare och agent. I slutändan är spelaren min chef. Jag jobbar för spelaren och inte tvärtom.

– Samtidigt måste man se det att det är en relationsbaserad bransch. Har man inte relationen kommer man antagligen inte ha spelaren genom hela karriären. Där är det väldigt individuellt. Jag kan ta ett konkret exempel: vissa spelare vill prata två gånger i veckan medan andra vill prata en gång i månaden. Alla har olika behov.

– Där är vi ett team som jobbar med hockeyn, jag, Micke, Nina och från och med i höstas jobbar vi exklusivt med en kille som heter Sebastian Pisano. Han kan ingenting om hur man åker ytter- och innerskär, men kan nästan allt annat som kan göra dig till en bättre hockeyspelare: fys, mental träning, kost, rehab…

– Alla vi fyra är mer eller mindre involverade i alla spelare, vilket är, tycker jag, en styrka. Om en 17-åring har det jobbigt i skolan eller med någon tjej är det kanske lättare att ringa och snacka med mig. Har spelaren däremot problem med tränaren eller speltid kanske det är lättare att snacka med Micke.

– Nina blir involverad längre fram i karriären eftersom hon är jättebra med kommersiella avtal. Det är ganska få hockeyspelare som når dit vilket vi tycker är tråkigt. Fler spelare borde även jobba med sin image för att bli en person utöver bara en hockeyspelare.

Just biten kring att spelarna måste lära sig att synas mer är något Karl Hellgren brinner för.

– Egentligen är det ganska märkligt. Om vi ser till det svenska backundret. Kanske är fyra av världens bästa backar svenskar. Skulle de gå på gatan här skulle du och jag känna igen dem, men kanske inte allmänheten. Killarna måste få lära sig från början hur man promotar sig och så vidare.

– I dag finns det enkla medel med sociala medier och hela den biten. Killarna får också ganska mycket uppmärksamhet i ung ålder. Bara det här med era reportage i Talang 2020-serien. Hur kan killarna hantera sådana situationer? Hur kan man sticka ut lite genom att förstärka sina egna personligheter?



Vilka egenskaper ser du som viktigaste bitarna en modern hockeyagent borde ha?

– Kombinationen av att hålla en bra relation med killarna, men också med deras föräldrar. Vi vill skapa en teamkänsla runt varje spelare. Vi ska tillsammans hjälpa den här spelaren att må bra och bli bättre.

– Samtidigt måste vi leverera och göra ett bra jobb för spelaren. Finnas där då det är tufft, alltså relationsbiten, samtidigt som man gör bra business. Ingen kan göra allt själv. Säger man det så ljuger man, avslutar Karl Hellgren.

FOTON: RONNIE RÖNNKVIST

TV: Måns Karlsson om Djurgårdens IF 2020/21