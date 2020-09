23 NHL-lån har plockats in till Hockeyallsvenskan och än så länge har endast fyra klubbar valt att stänga dörren.

Då tycker Joakim Englund att det börjar gå överstyr.

Lånehysterin som just nu råder i allsvenskan börjar gå överstyr. När klubbarna erbjuds att låna in NHL-spelare, i väntan på att de försenade nordamerikanska ligorna ska dra igång, är det få som lyckas motstå lockelserna. I skrivande stund är det endast ett fåtal klubbar som undgått locktonerna från att låna in NHL-spelare.

Under normala omständigheter är det nog så rörigt att hålla koll på alla, mer eller mindre luddiga, regler kring SHL-lån. Inte nog med att reglerna är luddiga, transparensen kring vad som gäller är dessutom högst bristfällig.

2019 pratade jag med dåvarande...