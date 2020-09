Mäktig upphämtning av Leksand – förlorade ändå

Skellefteå ledde med 4-1 när det återstod sex minuter kvar av den tredje perioden.

Då vände plötsligt Leksand på steken och kom tillbaka till 4-4 efter två mål av stjärnvärvningen Peter Cehlárik. I förlängningen knep dock Skellefteå bonuspoängen efter att Andreas Wingerli avgjort.

Leksand fick inte en rolig inledning på premiärmatchen mot Skellefteå. Nyförvärvet Matt Caito drog på sig en utvisning tidigt i matchen vilket bäddade för att Jonatan Berggren sköt det första målet i SHL säsongen 2020/21.

Leksand låg under skotten med 0-7 efter cirka sex minuters spel innan man till slut fick pucken på mål och börja spela bättre. De drog dock på sig ännu en utvisning och Skellefteå straffade dem direkt. Årets Rookie från i fjol, Jesper Frödén återupptog fina formen och satte 2-0.

En reducering kom visserligen från Leksand innan den första perioden var slut och trots att man höjde sig i spelet under den andra perioden så blev det inte mycket bättre.

EFFEKTIVT POWERPLAY FÖR SKELLEFTEÅ

Niclas Burström, som assisterat till Skellefteås två första mål, hittade sig även in i målprotokollet då han stod placerad strax framför kassen, vände upp och lyfte in pucken bakom Axel Brage för 3-1 till Skellefteå.

När västerbottningarna fick chansen i powerplay igen mot slutet av perioden och då sköt pangade stortalangen Philip Broberg in 4-1 efter läckert spel i numerärt överläge av Skellefteå. Det var 19-åringens tredje poäng i matchen.

Tre av lagets fyra första mål kom därmed i powerplay.

– Det är så klart skönt när puckarna går in i powerplay. Det är tidigt på säsongen men vi försöker få i gång powerplayspelet så bra vi bara kan. Det är bara att fortsätta, säger Broberg till C More.



HÄMTADE UPP 1-4 TILL 4-4

Inför den tredje perioden agerade LIF-tränaren Björn Hellkvist genom att byta ut Brage och i stället sätta in Janne Juvonen mellan stolparna.

Skellefteå såg dock länge ut att ha kontroll på det hela i den tredje perioden men i slutet kom dock Leksand tillbaka in i matchen. Först reducerade stjärnvärvningen Peter Cehlárik till 4-2 precis efter att laget dödat en utvisning, hans första SHL-mål i Leksandströjan.

Med drygt tre minuter kvar att spela skapade Leksand rejäl dramatik då Lucas Nordsäter satte lagets tredje mål i matchen och Skellefteå ledde därmed endast med ett mål inför avslutningen.

Leksand tog ut målvakten i jakten på en kvittering. De etablerade spel och med endast nio (!) sekunder kvar trillade en retur ut till Peter Cehlárik som skickade sitt andra mål i matchen och kvitterade till 4-4.

Dalalaget lyckades därmed tvinga fram en förlängning. Där bjöds det på flera jättelägen åt båda håll och målvakterna Janne Juvonen och Gustaf Lindvall fick stå för flera svettiga räddningar vardera.

Till slut kunde dock Andreas Wingerli avgöra för Skellefteå då han kom i ett friläge och skickade in 5-4 till bortalaget.

Leksand vann skotten med 50-33 men det var alltså Skellefteå som lämnade Tegera Arena med segern tack vare Wingerlis suddenmål. Segerskytten var dock ändå missnöjd efter att man tappat sin tremålsledning.

– Det känns som att vi ger bort det här. Vi bjuder in dem helt och hållet. Jag tycker det såg förjävligt ut i slutet. Jag vet inte vad som händer, om det är att vi blir för bekväma kanske, säger Wingerli till C More efter matchen.



Leksand – Skellefteå 4–5 OT (1-2,0-2,3-0,0-1)



Leksand: Peter Cehlárik 2, Daniel Gunnarsson, Lucas Nordsäter.

Skellefteå: Jonatan Berggren, Jesper Fröden, Niclas Burström, Philip Broberg, Andreas Wingerli.

