Det är en annorlunda säsong som stundar, en säsong där det känns som att lite vad som helst kan komma att hända. Frågan är om det märkliga läget kommer utnyttjas till fusk och mygel?



Vad man än förväntar sig står en sak klar. Med covid-19 i spel kommer det bli en annorlunda säsong som tar sin början om några veckor.



En säsong där nya utmaningar ständigt kommer att dyka upp och där klubbar och de styrande inom hockeyn konstant kommer att behöva ta ställning till allehanda problematiska situationer. Det är ofrånkomligt att det blir så.



Jag ställer mig frågan, kommer fusk och mygel som en följd av detta bli en ny ”taktik”?



För ungefär en vecka sedan kom förbundet med en skrivelse under rubriken ”Riktlinjer vid uppskjutande eller inställande av match”.



Man kan tycka att den var lite luddig och att mycket fortfarande är öppet för tolkning, men den gav ändå några tydliga fakta.



Varje fall kommer att bedömas individuellt och det kommer att krävas att minst fem personer i ett lag insjuknat med stark misstanke om corona för att tävlingsnämnden ska behandla frågan om eventuellt inställande eller uppskjutande av en match.



Hur kan det utnyttjas till fusk och mygel undrar ni?



Jo, jag ser framför mig ett scenario längre fram i höst och vinter där en klubb (ni kan välja att fantisera om valfri förening här) plötsligt drabbas av lite väl många skavanker och småsjukdomar (icke corona) som skulle kunna tvinga dem att ställa upp med ett påtagligt försvagat lag i väldigt viktiga streckmatcher mot betydligt mer välrustade konkurrenter.



Då skulle det kunna vara väldigt lägligt att mygla lite och dra coronakortet och på så sätt lyckas flytta matcher någon eller några veckor in i framtiden när merparten av de där frånvarande spelarna kan vara med igen. Med sannolikheten till vinst och viktiga poäng påtagligt boostad.



Ingen kan ju riktigt veta om det var covid-19-läge eller inte.



Hur ska tävlingsnämnden på någon form av rimligt sätt kunna sitta långt ifrån den geografiska platsen där den påstådda smittan spridits och göra en nykter bedömning om trovärdigheten i utbrottet utifrån något annat än den information som de kommer matas med av klubbarna? Hur ska en ishockeynämnd över huvud taget kunna ha en uppfattning om vad som är ”stark misstanke om corona”?



Det går naturligtvis inte.



Det är förstås ett väldigt konspirationsteoretiskt tänk. Men det är inte helt orimligt att någon förening faktiskt skulle kunna tänka så.



Extraordinära situationer kräver extraordinära åtgärder och en säsong som denna känns det som vad som helst skulle kunna hända.



Kiruna AIF och Kiruna IF skulle ha spelat ett stekhett derby premiären om några veckor, men på fredagskvällen meddelade klubbarna att de i samråd valt att skjuta den matchen på framtiden.



Nu har jag inte läst någon närmare motivering till beslutet, men man kan väl anta att det har med den eventuella publiken att göra. När regeringen nu varit saktfärdig i sin behandling av frågan publik eller inte publik på matcherna är det förstås dumt att vaska seriens största publikmatch redan i en premiär när det med stor sannolikhet inte kommer tillåtas särskilt mycket publik på läktarna.



Sannolikheten är i alla fall större att fler kommer att släppas in den 2 december som är nytt datum för derbymatchen.



Vallentuna presenterade Daniel Rosengren på torsdagskvällen. Det innebär förstås att klubben lyckats locka hem en egen produkt som den gångna säsongen spelade i så väl Hockeyallsvenskan som SHL.



En riktigt stark förstärkning som blir ett faktum på grund av den coronavärld vi lever i. En vanlig säsong hade dörrarna för spel på betydligt högre nivå stått vidöppna för Daniel Rosengren, men i följden av corona och vad osäkerheten därefter gjort med spelarmarknaden blir det alltså Hockeyettan.



Det innebär samtidigt att Vallentuna får ett lyxproblem som måste adresseras ganska omgående.



Nu sitter klubben med tre klart habila Hockeyettan-målvakter och det säger sig självt att de kan inte gå in i säsongen med en kvalitativ keeper på läktaren varje kväll.



Jag snackade med tränaren Mikael Österblom under fredagen och han lät meddela att det är högst sannolikt att en av de tre målvakterna man förfogar över kommer att lånas ut.



Att Daniel Rosengren kommer bli en av de två man väljer att satsa på är förstås givet. Det lämnar oss med frågan, blir det Alexander Jirhage eller Andrej Vasiljevic som lånas ut? Och var landar denne?



Lindlöven verkar inte helt säkra på att Max Lalander kommer att kunna spela. Det är förhoppningen och återhämtningen från de jobbiga komplikationerna av en hjärnskakning han tvingades till ifjol verkar ha gått ganska bra, men skulle det dröja innan han är tillbaka i spel behöver den lilla klubben en målskytt av rang.



Man skulle väl kunna anta att det finns en förhoppning att amerikanen Joey Strada som presenterades under fredagseftermiddagen ska komma till Sverige och fylla den typen av roll.



Ni uppmärksamma läsare av sociala medier har förmodligen snappat upp att jag inlett en ganska ambitiös genomgång inför kommande säsong där jag ställer tio viktiga frågor (om lagbyggena, spelarbudgetarna, förväntningarna och en hel del annat) till den sportsliga ledningen i en lång rad Hockeyettan-klubbar.



