Klubben bekräftar: Lånar in Joel Kellman

I slutet av augusti skrev Joel Kellman på ett nytt tvåårskontrakt med San Jose Sharks. I och med det påskrivna kontraktet öppnades möjligheten för den 26-årige forwarden att inleda säsongen och i början av september öppnade Kellman för att inleda säsongen i Hockeyettan med Kristianstad.

Nu står det klart att det blir spel i Sverige för Kellman – men inte i Karlskrona. Under fredagskvällen meddelade hockeyallsvenska Kristianstad att man lånar in San Jose-forwarden under säsongsinledningen.

– Vi ser framemot att Joel kommer till oss, och med sin rutin och kunskap hoppas vi att han lyfter våra unga killar i laget, säger tränaren Mikael Gath till klubbens hemsida.



Tidigare i veckan avslöjade Aftonbladet att lånet av Kellman var klart, något som klubben nu alltså bekräftar.

26-åringen noterades för sju poäng (3+4) på 31 matcher i NHL den gångna säsongen.

TV: Sebastian Strandberg om nederlagstippade Djurgården