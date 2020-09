Effektivt Brynäs tog andra raka segern

Brynäs visade prov på skärpa i avsluten redan i premiärmatchen mot Leksand, då man prickade in sju mål på 29 skott. När Gävlelaget tog sin andra raka seger under säsongsupptakten under fredagskvällen var man återigen sylvassa framför motståndarmålet.

När AIK besegrades med 4–1 på bortais gjorde Brynäs det genom att endast avlossa 19 skott på mål.

Nyförvärvet Josefin Bouveng gav gästerna ledningen efter fyra minuters spel, men AIK:s lettiska veteran Iveta Koka bröt sin långa måltorka, som sträckte sig hela vägen till säsongen 2018/19, och kvitterade matchen för hemmalaget efter 13 minuters spel.

TRE RAKA FÖRLUSTER FÖR AIK

Brynäs återtog dock ledningen innan den inledande perioden var över – och efter det släppte man aldrig taget. Den spelande sportchefen Erika Grahm utökade ledningen i mittperioden innan den notoriska målskytten Lara Stalder fastställde slutresultatet till 4–1 i mitten av den tredje perioden.



I och med segern klättrar Brynäs upp på andraplatsen i SDHL efter två spelade omgångar, där man hamnar efter serieledande Luleå i egenskap av sämre målskillnad. För AIK var förlusten lagets tredje raka, vilket gör att man alltjämt jagar sin första seger för säsongen.

AIK – Brynäs 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

AIK: Iveta Koka.

Brynäs: Josefin Bouveng, Denisa Krizova, Erika Grahm, Lara Stalder.

