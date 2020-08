Han ska bli Frölundas nästa backexport till NHL

”Det är inspirerande och det är klart att det spelade in i beslutet att komma hit”





Frölunda har en stolt tradition av att fostra och förädla duktiga hockeyspelare. En rad spelare har tagit klivet från Frölunda till Nordamerika och blivit framgångsrika spelare i världens bästa hockeyliga.

Nu ska 20-årige backtalangen Mattias Norlinder bli nästa i raden av backexporter från Göteborgsklubben till NHL.

– Det är inspirerande och det är klart att det spelade in i beslutet att komma hit, säger Norlinder till Hockeysverige.se.

Frölunda har sedan en lång tid tillbaka varit en tillförlitlig källa för NHL-klubbarna att både upptäcka och förädla framtidslöften. De senaste åren har spelare som Jacob Larsson, Lucas Raymond och inte minst Rasmus Dahlin kommit fram genom klubbens ungdoms- och juniorled. Den här säsongen är den tanken att Jesper Sellgren ska få en sista push i klubben innan en förhoppningsvis lång och framgångsrik karriär borta i Nordamerika.

Och tittar man ännu längre bak i tiden har klubben fostrat NHL-stjärnor som Robin Lehner, Erik Karlsson, Daniel Alfredsson och så klart Henrik Lundqvist.

Den listan kan göras lång.

Filtrerar man lite snävare bland de namn som gått genom Frölundas hockeyskolning de senaste åren hittar man backnamn som Erik Gustafsson och Gustav Lindström, som efter imponerande säsonger i Hockeyallsvenskan i Djurgården respektive Almtuna tagit steget till SHL och Frölunda och använt klubben som en språngbräda vidare till en karriär i Nordamerika.

Nu ska 20-årige Mattias Norlinder vara nästa spelare att göra samma karriärsresa i Göteborg.

***

– Det är klart att det är en rätt stor omställning. Jag skulle ljuga om jag säger något annat.

Mattias Norlinder skrattar till när undertecknad frågar om hur stor omställningen har varit att lämna tryggheten uppe i Örnsköldsvik för, i sammanhanget, storstaden Göteborg. 20-åringen har hunnit göra sig någorlunda hemmastadd i sin nya hemstad.

Det har ändå gått ett tag nu, som han själv påpekar.

– Men i början var det lite svårt att hitta till alla ställen, haha. Speciellt med bilen. Herregud. Det var lite spännande. Jag satt med GPS:en nästan var jag än skulle, men inte till träningarna. Dit hittade jag.

Det började väl bli lite ”surr” med Frölunda kring JVM, ungefär.



Frölunda var en av många klubbar som jagade Norlinder.

Det var i mitten av april som Frölunda basunerade ut nyheten att man vunnit dragkampen kring Norlinders signatur. Efter hans framfart i Modo de senaste 18 månaderna var den 20-årige backen hett villebråd bland SHL-klubbarna.

– Det började väl bli lite ”surr” med Frölunda kring JVM, ungefär. Men jag sköt upp allt snack till efter JVM. Jag ville lägga fullt fokus på det.

– Sen när jag kom tillbaka från Tjeckien blev det fullt fokus på Modo, så klart. Vi gick bra i serien och hade ett slutspel att se framemot. Där och då hade jag ingenting annat i skallen egentligen. Sen tog ju säsongen slut precis när det roliga skulle börja…

Norlinder tystnar till en stund innan han fortsätter att berätta. Han glider ifrån ämnet lite, men det är uppenbart att den avslutning som blev i Modo inte alls blev som han, eller någon annan, hade hoppats på. Det stör honom fortfarande.

– Vilken jävla pannkaka…

– Det var… Jag vet inte. Det finns knappt ord, va? Allting gick så jäkla fort. Det blev bara en stor tomhet och det var så klart tråkigt som fan. Vi kände att vi hade något bra på gång som Björn hade byggt upp under två års tid, sen raseras allt på någon vecka utan att vi kan göra någonting åt det.

Efter att säsongen tog slut i mars drog diskussionerna med Frölunda i gång på allvar.

– Vi pratade egentligen inte så mycket under själva säsongen. Jag visste att det fanns en del andra klubbar intresserade, men jag visste väl redan från första kontakten med Frölunda, egentligen, att det var ett lag jag ville spela i. Jag hade väldigt bra snack med Roger (Rönnberg) och ”Näsan” (Kristofer Näslund) över telefonen. Det var verkligen intresserade av att få ner mig till Göteborg.

– Så ärligt talat var det ett rätt beslut, för egen del. Sen finns det alltid lite annat som påverkar, så klart, men jag gick efter min magkänsla. Det är ingenting jag ångrar än så länge.

Fanns det andra lag som du hade seriösa och mer konkreta diskussioner med?

– Ja, det fanns det. Jag tog bort lite klubbar direkt från början som inte kändes intressanta, så i slutändan stod väl valet mellan ett par klubbar. Men som sagt, det var inget svårt val i slutändan. Jag är sjukt nöjd med att tillhöra Frölunda.

***

De senaste fem åren har Frölunda skeppat iväg över tio spelare till Nordamerika och under samma period har 13 spelare från klubben tingats i NHL-draften. Att klubben har hittat ett recept att fostra stora talanger och stjärnor råder det i dag inga som helst tvivel om – och för Norlinder spelade klubbens fina ”track record” att fostra och förädla duktiga backar in i klubbvalet, förstås.

– Det är inspirerande och det är klart att det spelade in i beslutet att komma hit. Men det var väl inte just det som var det avgörande, men det är klart spelade in.

– Sen skulle jag vilja säga att de är duktiga på att ta fram spelare på alla positioner, inte bara backar. Det är väldigt engagerade ledare här i klubben och hela organisationen lägger ned väldigt mycket tid på spelarna och spelarutveckling. Det är kul att få vara i en sån här miljö.

Jag kan väl säga att de är nöjda med mitt val. De gillade också Frölunda.



Norlinder om Montreals inblandning i klubbvalet.

Även Montreal, NHL-klubben som draftade Norlinder i tredjerundan i förra sommarens draft, gjorde sina tankar hörda inför deras stora backtalangs viktiga klubbval.

– Valet var ju i grund och botten mitt eget. Men det är klart, de sade väl vad de tyckte och tänkte om var de tyckte att jag skulle gå och jag kan väl säga att de är nöjda med mitt val. De gillade också Frölunda.

Frölunda har, som sagt, tagit både Gustav Lindström och Erik Gustafsson från Hockeyallsvenskan och förädlat backarna till att bli NHL-spelare säsongen efter avskedet från Göteborgsklubben.

Så nu är du nästa allsvenska back som Frölunda ska förädla till NHL-back, alltså?

– (skratt) Bra fråga… Man har ju alltid drömmar. Sen krävs det hårda jobbet. Jag har ett mål som jag strävar efter.

***

I nästan varje intervju som en Frölundaspelare gör under försäsongen nämns den tuffa barmarksträningen under ledning av Pär Edlund. I en intervju med Hockeysverige.se berättade ex-Frölundabacken Gustav Lindström i går om den tuffa – men än mer givande – träningen.

– Vi tränade ruskigt mycket. Under sommaren hade vi dagar med träningar från åtta på morgonen till två, tre på eftermiddagarna, sade Lindström.

Även under undertecknads samtal med Norlinder slinker in samtalet in på ämnet.

– Det är absolut tufft, men man gör det för att hockey är det absolut roligaste som finns. Sen tider och sådär vet jag väl inte, men det blir mycket träning under somrarna, det blir det, säger Norlinder som också börjar märka av fördelarna med den tuffa träningen.

– Jag har blivit starkare, det känner jag redan nu. Fysträningen har verkligen haft positiv inverkan på mig och det är så klart skönt att få det kvittot.

I försäsongspremiären mot HV71 för två veckor sedan gjorde Norlinder sin debut i Frölunda-tröjan och under förra veckan imponerade den 20-årige backtalangen med sitt modiga spel för Frölunda när laget tog hem Strömstad Hockey Classic.

Sakta men säkert börjar Norlinder bli varm i kläderna.

– Det var lite speciellt första gången jag fick dra på mig Frölunda-tröjan, faktiskt. Sedan visste jag inte riktigt vad det skulle vara för nivå på det hela. Första matchen var väl mest att känna in grejerna, om man kan säga så.

– Sen har det blivit bättre och bättre under resans sång. Jag vill bidra i båda ändarna och jag är väl personligen inte helt nöjd med mina matcher, men samtidigt är det försäsong. Tanken är att det ska bli bättre för varje dag som går och det är väl ditåt det barkar.

– Men det finns fortfarande mer att ta av, slår Norlinder fast.

SHL-debuten kommer att ske mot HV71 den 19 september, om inget oförutsett händer. Norlinder är en av SHL:s allra mest intressanta rookies inför säsongen, men 20-åringen själv vill dra ned förväntningarna på sig själv en aning.

– Först och främst vill jag väl ta en plats i laget. Det är ruggigt tufft konkurrens på backplats, så för mig handlar det om att visa upp mig från min bästa sida varje dag. Just nu är väl det min målsättning, skulle jag säga.

Norlinders förväntningar på laget är betydligt högre.

– Vi ska vinna allt vi ställer upp och tävlar i, har vi sagt. Vi har absolut goda möjligheter att gå långt på alla fronter. Vi måste tro på oss själva och det gör vi verkligen.