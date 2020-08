Om en månad drar SHL igång. Henrik Skoglund har en given guldkandidat och nedan redogör han för varför HV71 kommer vinna SM-guld 2021.

Man kan välja att sticka ut hakan, eller så låter man bli. Normalt sett så brukar jag ha fasligt svårt att utse en SM-guldvinnare redan i augusti och därför brukar inte göra det. Vid de tillfällen jag ändå gör det så brukar jag snabbt som Pavel Bures skridskoåkning tillägga mumlande ”...men det är ju jämnt i toppen och bla, bla och bla”.

Men till den kommande säsongen har jag en riktigt stark känsla. HV71 tar hem detta och det är egentligen inget snack om saken. Visst, det är fortfarande jämnt Sanny Lindström-skägg mellan en rad klubbar och jag säger inte att HV71 kommer springa hem serien, de kanske rentav inte ens vinner den. Men i det långa loppet så känns de starkast, spetsigast och bredast. Det bör ge utslag i ett slutspel.

Varför då då? Låt mig förklara detta nedan i rubrikform.



KONTINUITETEN

Inte sedan guldsäsongen 2016/2017 har det varit sån låg spelaromsättning i HV71 som det varit under våren och sommaren. Endast sex nya har hämtats in. Det borde innebära en kortare inkörningsperiod för hela laget.



OTUR HAR BLIVIT TUR

För att fortsätta på ovan punkt. När HV71 vann guld 2017 så ledde det till svängdörrar i Kinnarps Arena. Bärande spelare som Andreas Borgman, Lias Andersson, Ted Brithén, Simon Önerud och Mikko Lehtonen försvann. Listan på spelare som lämnade kan göras längre än så.



Året efter fortsatte dräneringen när tunga pjäser som Lawrence Pilut, Pierre Engvall med flera försvann. Förra sommaren minns vi ju alla när KHL och NLA snöt HV71 på Mattias Tedenby och Markus Ljungh i absolut sista stund. Lite senare rök David Gustafsson till Winnipegs organisation. Men även här var det fler bärande spelare som lämnade.



Men i år har det inte varit så. I år verkar det som sportchefen Johan Hult har haft matjord i fickorna. Målvakten Jonas Gunnarsson var sugen på utlandet berättade han i intervjuer i våras, men skrev ändå på nytt kontrakt. Senare under sommaren har det visat sig att keepern ska bli tvillingpappa och måhända att det kan ligga bakom beslutet att stanna.

Linus Fröberguppvaktades från KHL. Men när datumet för övergångar passerat kunde sportchef Hult till sin stora glädje finna att Fröberg fanns kvar i HV-truppen.

Johannes Kinnvall skrev NHL-kontrakt med Calgary Flames och vi trodde nog alla lite till mans att den odraftade backen skulle dra över direkt. Men icke, han lånas ut under nästa säsong till HV71.

Lias Andersson. Är Rangers spelare, men vi känner alla till historien. Deklarerade tidigt att om det blev en utlåning till SHL under 20/21 så var det bara HV71 som gällde. För ett par veckor sedan blev Johan Hults böner hörsammade och Lias presenterades officiellt för HV71.

Linus Sandin. Den pågående pandemin och det pågående NHL-slutspelet gör att NHL-starten för 20/21 skjuts fram. Det innebär att fjolårets HV-skyttekung kommer inleda säsongen i Jönköping och vid detta laget hade nog Johan Hult köpt upp varenda trisslott som fanns att frambringa i Jönköpings kommun.

Angående lånet av Sandin känner jag två saker: Kanonbra att få behålla honom, det gagnar både spelaren och HV71. Men han kommer försvinna till NHL senare i höst. I alla fall vad det verkar. Vad händer med truppen då? Sånt där kan alltid oroa. Å andra sidan får Hult extra tid på sig att hitta den spetsforward tanken var att han skulle värva innan möjligheten med Sandin uppenbarade sig.

BREDDEN

HV71 har spets i sin trupp. Inget snack om saken. Men det är nog bredden jag framförallt skulle vilja framhålla som ett guldvapen. Framförallt på målvakts- och forwardssidan.



Under denna rubrik tänkte jag dock fokusera nästan enbart på forwardssidan. Sportchefsduon Johan Hult och Johan Davidsson har sedan de tillträdde strävat efter att ha en så jämn trupp som möjligt. Klickar det för första- eller andrakedjan ska tredje och fjärde kunna kliva in och avgöra. Den modellen var ett ruggigt vapen för HV71 2017. Jag tycker på förhand att man har har nått dit igen.

I den första träningsmatchen, mot Frölunda mönstrade man Christoffer Törngren, Lias Andersson och Anton Wedin som förstakedja. Känns spontant som en kedja som mycket väl skulle kunna lira i någon/några av de embarmliga EHT-turneringarna i vinter. Om de nu blir av.

Som fjärdeuppställning på papperet mönstrade man Alexander Bergström, Linus Fröberg och Fredrik Forsberg. Forsberg är rookie på nivån och är svår att värdera just nu, men Bergström och Fröberg är landslagsmässiga.

Däremellan stack man in namn som Simon Önerud och Axel Holmström (som nog lär vara ordentligt revanschsugen efter fjolåret). Vid sidan av truppen stod Linus Sandin.

Forsberg är redan nämnd. Gjorde dundersuccé i BIK Karlskoga ifjol. Han har absolut potentialen att ta den succén vidare till SHL. Andra intressanta namn i den uppställningen är Zion Nybeck och Jesper Kokkonen (Isens bäste spelare mot Frölunda)

Jag tycker inte någon annan SHL-trupp kan visa den bredd på forwardssidan som HV kan göra.

Backsidan då? I Johannes Kinnvall har man den givna offensiva stjärnan. Didrik Strömberg och Jesper Williamsson släpper ingen jävel över bron. Det jag spontant kan tycka saknas på förhand är en given andreback bakom Kinnvall. Men den finns nog nedan.

Jag tycker inte vare sig Eric Martinsson eller Emil Johansson var dåliga ifjol. Men känslan är att det finns mer att hämta där. En utveckling som mycket väl kan komma nu år två. Daniel Bertov är en stabil SHL-back och vi ska inte heller glömma Niklas Arellsom lämnat Malmö för Jönköping.

Sist men inte minst. Jättetalangen Emil Andrae. Får han speltid så kan han bli ruggigt bra redan den kommande säsongen. Han ÄR redan ruggigt bra, men 18-åringen har hittills inte fått så många chanser att visa upp sig i ligan.

MÅLVAKTERNA

Jonas Gunnarsson är inte bäst i SHL. Hugo Alnefelt är inte bäst i SHL. Men båda har potentialen att bli det och som enhet tycker jag definitivt att det här ser ut som ligans vassaste målvaktspar. I Gunnarsson vet man vad man får match efter match, han är väldigt jämn. I Hugo Alnefelt så har man en lugn och trygg yngling som inte ägnar sig åt yvigt spel, utan håller ihop det bra på banan.

Det här kan bli ett vinnarvapen för HV71 nästa vår.

TRÄNARSTABEN

Nicklas Rahm kliver upp från sin assisterande roll och tar huvudansvaret. Jonas Holmström är kvar som forwardscoach och William Rahm som målvaktstränare. Stefan Nyman tar över backarna, ett uppdrag han tidigare haft framgång med i Djurgården.



Nicklas Rahm är helt färsk i rollen som huvudtränare. Men jag känner inte riktigt att det på något vis skulle vara oroande. Han har sju säsonger bakom sig som assisterande i SHL. Tre i Växjö, fyra i HV. Han har vunnit två SM-guld på bänken. Han har varit med förr så att säga och jag känner inte att steget ett snäpp upp skulle vara honom övermäktigt. Sen ska man veta att det blir en helt annan press. Men det kommer han hantera.

OROSMOLN

Nu har jag höjt HV71 till skyarna här. Jag tycker att det finns en del orosmoln till kommande säsong och jag hittar två som jag vill peka lite extra på.

Passningsspelet. Både under Johan Lindboms och Stephan Lundhs ledning så tycker jag passningsspelet i HV71 har varit under all kritik. Det kanske är att ta i med överord, men bland de sämre i ligan.

Jag pratade med Nicklas Rahm häromdagen, resultatet av det snacket kommer ni få ta del av nästa vecka. Han berättade då att de tidigare kanske försökt att vara f ö r konstruktiva. Mot slutet av förra säsongen gick de mot ett mer rakare spel och då såg det annorlunda ut.

Bara att hålla med där. Det var ju först mot slutet HV seglade upp till en seriös guldutmanare. Kan de fortsätta med det här raka spelet så borde orosmolnet raderas.

Men det finns ett till mörkt moln. Ojämnheten. Det också något som förföljt HV71 under lång tid. Man kan varva bländande insatser en torsdags kväll för att sedan klappa igenom fullständigt på lördagen.

Ett problem som troligtvis är rätt svåridentifierat eftersom det pågått under flera år. Coach Rahm berättade för mig att man jobbar med detta. Lyckas man så ser jag inte hur något gäng ska kunna stoppa HV i år. Här är jag dock inte säker på att man kommer lyckas. Det är upp till spelarna till stor del känner jag.

Well. Nu har ni det svart på vitt. HV71 är min solklara guldkandidat till säsongen 20/21. Men det finns riktigt starka utmanare. Någon gång innan säsongsstart ska jag väl hinna med att servera er ett säsongstips. För den som vill läsa.