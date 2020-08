Svenske collegestjärnan inleder i SDHL

– Att spela här är som att komma hem igen, säger hon till hockeysverige.se.

Matilda af Bjur lämnade Brynäs inför säsongen 2019/20 för att plugga och spela hockey på Long Island University. Där har hon varit lagkapten för sitt collegelag, öst in poäng och även fått motta pris som sitt lags MVP. När säsongen 2020/21 startar upp blir det ändå inte med spel på Long Island för 21-åringen.

- Det stämmer. Jag blir kvar och spelar i Linköping under hösten till det att min säsong drar igång i januari, säger Af Bjur till hockeysverige.se och fortsätter:

- Linköping kommer alltid vara en klubb nära mitt hjärta. Att spela här är som att komma hem igen. Jag är väldigt exalterad över vad den här tiden kommer att ge. Jag kommer göra allt i min makt för ta Linköping så långt som möjligt.



Hur tänker du kring att inte kunna åka över till New York redan i höst?

- Just nu är, som sagt var, collegesäsongen planerad att starta i januari, vilket gjorde att jag beslutade att stanna kvar hemma i Sverige tills denna startar igen. Det är fortfarande oklart om den kommer starta igen eller inte och jag tar det just nu dag för dag om hur min säsong kommer se ut efter januari.

- Jag vill självklart åka tillbaka till mitt collegelag igen så snabbt som möjligt men med tanke på situationen just nu så får jag se hur det blir lite längre fram.

Hur ser du på spel i Damkronorna?

- Damkronorna är självklart en sak jag alltid har i bakhuvudet och ett mål som jag vill uppnå. Jag vill vara så redo jag bara kan när den möjlighet kommer och såg spel här hemma som det bästa beslutet för mig med tanke på omständigheterna.



Matilda Af Bjur svarade för tio mål och totalt 25 poäng på 32 matcher senaste säsongen med Long Island University.