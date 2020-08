Oskar Lindblom tränar med Brynäs

Oskar Lindblom har avslutat sin cancerbehandling, skrivit ett nytt treårskontrakt med Philadelphia Flyers samt plockats ut i lagets trupp till Stanley Cup-slutspelet.

Nu är svensken på is hemma i Gävle där han tränar med hemklubben Brynäs.

– Det är fantastiskt att vara tillbaka på isen efter allt som har hänt, säger han till Gefle Dagblad.

En av de stora rubrikerna säsongen 2019/20 har varit Oskar Lindbloms cancersjukdom och den starka berättelsen om hur han har tagit sig tillbaka.

De senaste veckorna har det gått fort för den svenske 23-åringen då han har avslutat sin cancerbehandling, fått ett nytt NHL-kontrakt av Philadelphia Flyers och även plockats ut i laget trupp inför Stanley Cup-slutspelet.

Lindblom har varit på is tidigare under sommaren men är nu hemma i Gävle och tränar då med Brynäs IF, klubben där han spenderat hela sin karriär i innan flytten till Nordamerika.

– Det är härligt. Även om det är tre år sedan jag stack iväg så är rätt många kvar och det är precis som förr, säger Oskar Lindblom till Gefle Dagblad.

I ett klipp som GD-reportern Daniel Sandström lagt upp på Twitter syns Oskar Lindblom i Brynäs träningströja:

”BLIR BÄTTRE OCH BÄTTRE”

Oskar Lindblom spelade senast i Brynäs säsongen 2016/17 då laget tog sig hela vägen till den sjunde och avgörande SM-finalen mot HV71. Då var han en av SHL:s allra bästa spelare och gjorde 47 poäng på 52 matcher.

Senare den här veckan ska han flyga till Kanada för att göra sina lagkamrater sällskap i NHL-bubblan och börja träna med Flyers igen. Det är inte så troligt att han kommer att spela i slutspelet men chansen finns fortfarande om Philadelphia skulle gå långt i slutspelet.



– Jag åker till Toronto på fredag och ansluter till truppen, säger Lindblom till GD och fortsätter:

– Vi får se lite hur det blir. Jag känner att jag blir bättre och bättre med flåset. Vi är klara för slutspel och spelar om seedningen just nu.





