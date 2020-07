En oförglömlig hockeysommar

När Philip Broberg satte sig på flygplanet som skulle ta honom från Arlanda till Edmonton visste han inte riktigt vad som väntade. För säkerhets skull hade han packat med sig en rejäl laddning kläder i fall det skulle bli en längre vistelse än de planerade fyra veckorna.



När juli nu snart blir augusti är 19-åringen från Örebro fortfarande på plats i Edmonton.

De imponerande insatserna på Oilers träningsläger har tvingat Ken Holland och de övriga i Edmontons lagledning att tänka om.

***

– Det är väl fint på något sätt, att man aldrig riktigt vet hur det blir?

Philip Broberg brister ut i ett lätt skratt när han blickar tillbaka på hockeysommaren han gett sig själv chansen att få uppleva.

19-åringen hade inga större förväntningar på sig själv, men desto större drömmar, när han lämnade Sverige för att under ett par veckors tid få möjlighet att insupa NHL-atmosfären i Edmonton. Han skulle åka över för att se och lära och förhoppningsvis återvända till Skellefteå med blodad tand.

– Jag tänkte inte så mycket innan jag skulle åka över. Jag hade som mål att åka över på lägret och försöka visa upp mig från min bästa sida och sedan bara ta allt därifrån. Jag ville ge mig själv bästa möjliga chans. Jag är väldigt nöjd med hur campen gick, säger Broberg.

Det är inte bara 19-åringen själv som är nöjd med sin insats på träningslägret. Även Oilers lagledning har storögt följt backtalangens framfart på isen under juli månad.

– De har varit väldigt positiva. De har sagt åt mig att njuta och gå ut och ha roligt på isen och spela mitt spel. Det är verkligen något jag tagit till mig och försökt göra också. Jag har spelat på mina styrkor och det är något de lagt märkte till.

– Jag har visat vad jag har kunnat och de har varit nöjda, så jag är glad.

Jag vågade väl inte tro på det på allvar förrän de gav mig beskedet.

Även om förhoppningarna hela tiden var att få stanna i Edmonton hela sommaren så var det ingenting som Philip Broberg förväntade sig. Han kom från en säsong i Skellefteå som innehöll en del toppar och dalar rent spelmässigt och tidigare i våras basunerade västerbottningarna ut nyheten att storlöftet skulle återvända till klubben för ytterligare en säsong medan han stod på NHL-tillväxt.

Sedan kom inbjudan från Oilers att få bekanta sig närmare med klubben under sommarens slutspelsförberedande läger. Väl på plats tog Broberg som bekant för sig ordentligt och fick stor uppmärksamhet för sina insatser.

Trots framgångarna var 19-åringen dock fullt inställd på att åka tillbaka till Sverige när Oilers skulle kliva in i NHL-bubblan. Inte förrän han fick beskedet att han var en del av Oilers 31-mannatrupp till slutspelet trodde han att det fanns en chans.

– Jag vågade väl inte tro på det på allvar förrän de gav mig beskedet. Jag hade väl förhoppningar att jag skulle få stanna och köra vidare, men tanken från början var ju att jag inte skulle bli kvar härborta. Men jag kände ganska tidigt att det gick väldigt bra för mig och jag har känt mig trygg i mitt spel sedan jag kom över hit.

***

Under natten till onsdag, svensk tid, fick Broberg göra sin debut i Oilers-tröjan då han fanns med på isen i rivalmötet med Calgary Flames. Totalt blev det strax över elva minuters istid, där tränaren Dave Tippett även gav den unge svensken lite speltid i numerärt överläge.

I sitt första byte i Oilerssviden fick 19-åringen bilda backpar med Adam Larsson, en landsman som varit av stor betydelse för Broberg under hans tid i Edmonton.

– När jag kom över fick jag bo hemma hos Adam. Han har tagit jättebra hand om mig och var verkligen någon jag kunde vända mig mot under de fyra veckorna jag var här innan vi gick in i bubblan, säger Broberg.

– Han hjälpte mig enormt, enormt mycket i början. Han fick mig att känna mig bekväm när jag kom över hit och hjälpte mig att komma in i laget på ett väldigt smidigt sätt. Han har fått mig att känna mig trygg och han har hjälpt mig med allt från boende och mat, men även en hel del med den mentala biten.

– Det är skönt att ha en sådan kille i sin ringhörna under första tiden här borta. Adam är en jätteschysst grabb och jag har verkligen inte ett enda ont ord att säga om honom.

Förutom Larsson har Broberg fått bekanta sig med stjärnor som Connor McDavid och Leon Draisaitl, spelare som 19-åringen från Örebro nu kan kalla för lagkamrater. Inget ont om Joakim Lindström och Oscar Möller, men Oilers stjärnduo är av en lite annan dignitet än vad Broberg är van vid under träningarna i Skellefteå.

– Det är så klart jättespeciellt. De två (McDavid och Draisaitl) är sjukt bra och skickliga spelare som är extremt svårstoppade även på träningarna. Man har inget annat alternativ än att vara på tårna när man ställs mot dem och det är väldigt utvecklande.

– Det har varit jäkligt lärorikt att bara kolla på dem varje dag och se hur de för sig i alla situationer. Två fantastiska spelare.

Men någon form av idolfixering i Oilers omklädningsrum är det inte tal om för Broberg.

– Det är klart att det var väldigt speciellt att se spelare som man följt under sin uppväxt, men samtidigt är jag här för att ta en plats i laget och i förlängningen sno ett jobb av någon. Det var häftigt att kliva in i omklädningsrummet, men man måste snabbt lägga alla sådana känslor åt sidan. Jag är här för att göra ett jobb.

Vilken är den största lärdomen du kan ta med dig från den här sommaren?

– Den absolut största lärdomen jag tar med mig är väl vikten av att man måste behålla fokus dag in och dag ut. Det går inte att tumma på. Man ser på de bästa spelarna här borta, de är inte bara bäst på matcherna utan de är även bäst på varje träning. Varje.

– Det är inspirerande. När man ser hur professionella de är så är det någonting man vill ta in i sitt eget mindset.

***

Efter att ha bott en dryg månad hemma hos Adam Larsson flyttade Broberg och de övriga Edmontonspelarna in på hotellet JW Marriott, en icingpuck från Rogers Place, tidigare i veckan. Där kan de komma att bo fram till oktober, om det skulle vilja sig väl för Oilers under slutspelet.

– Det är väldigt instängt, säger Broberg med ett skratt.

– Samtidigt finns det inget annat alternativ, så det är bara att göra det bästa av situationen. Vi har inte hunnit bo här i bubblan speciellt länge ännu, men det är väldigt annorlunda från hur det skulle ha sett ut annars.

– Men det är kanske det lag som hanterar livet i bubblan bäst som vinner allt? Så det är inget att gnälla över.

Det finns lite foodtrucks och egentligen allt vi behöver.

Dagarna i bubblan kan bli långa, men Broberg menar ändå att allt som behövs finns på hotellkomplexet.

– På morgonen blir det att gå ned och käka frukost för att sedan ta sig in på hallen för att träna. Jag försöker vara på hallen så mycket jag bara kan, jag tycker inte att det är så kul att hänga själv på hotellrummet, säger Broberg med ett skratt.

– Sen har vi en gård bakom hotellet där vi kan hänga lite utomhus. Det finns lite foodtrucks och egentligen allt vi behöver, så det är skönt.

***

Med en träningsmatch i benen är det skarpt läge i helgen för Broberg och hans lagkamrater i Edmonton Oilers. Under lördagskvällen, svensk tid, inleder laget sin bäst-av-fem-serie mot Chicago Blackhawks om en plats i ”det riktiga” Stanley Cup-slutspelet.

Det är långtifrån säkert att Broberg kommer att få speltid i slutspelet – men om chansen skulle dyka upp är 19-åringen redo.

– Det är jag absolut. Jag är mer än redo. Skulle jag få chansen i slutspelet skulle jag absolut ta mig an den utmaningen på bästa möjliga sätt. Sen får vi se vad som händer de kommande veckorna, men jag är absolut redo.

Efter att slutspelet med Oilers är över har tanken som sagt varit att Broberg ska återvända till Skellefteå för ytterligare en säsong på svensk mark. Planen är fortfarande intakt, men om Broberg själv får önska skulle han, så klart, spela i NHL nästa säsong.

– Jag försöker inte tänka på det så mycket just nu, utan tar egentligen allting dag för dag. Jag kan så klart inte sticka under stolen med att målet är att ta en plats i NHL så fort som möjligt. Nu är jag här i Edmonton och gör allt jag kan för att uppfylla den drömmen.

– Så just nu lägger jag all min energi på det. Sedan får vi ta allt det andra med nästa säsong vid ett senare tillfälle.

Oavsett om det blir spel eller inte i slutspelet med Oilers har hockeysommaren 2020 varit en oförglömlig sådan för Philip Broberg.

– Det har varit sagolikt, avslutar han.

TV: Svenske NHL-rookiens tuffa aktion - i debutmatchen