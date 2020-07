”Tycker jag borde fått mer speltid med tanke på hur jag spelade”

Olle Lycksell hade en genombrottssäsong i Linköping och var oftast en av lagets bästa offensiva spelare.

Trots det snittade han bara nionde mest istid bland lagets forwards. Nu söker han därför en ny utmaning och en större roll i Färjestad.

– Jag vill absolut ha en högre roll här än i LHC. Det är väl något man förväntar sig också, säger 20-åringen till hockeysverige.se.

När hockeysverige.se når fram till Oskarshamnaren är han och avnjuter semesterledigheten på Öland med familjen. En viktig paus i den annars intensiva träningen som har varit sedan han skrev på för Färjestad.

Efter fyra år i Linköpings organisation valde Olle Lycksell nämligen att lämna Östergötland för att istället ge sig av på ett nytt äventyr i Karlstad.

Här berättar han nu hur flytten kom till.

– Jag har hållit till i Linköping under en längre tid och det har varit bra där men jag kände att jag ville testa på något nytt. Jag är redo att klättra upp ytterligare ett steg och spela i ett topplag, komma till en tuffare miljö där det är tuffare konkurrens. Det ska bli kul att få testa på det, det blir ju en ny utmaning för mig, säger 20-åringen och fortsätter:

– Det har ju gått lite tungt för LHC de senaste åren så nu hade det varit kul att få slåss om att vinna guld istället för att bara hålla sig kvar.



”FICK LITE AV ETT GENOMBROTT”

Forwarden kom tidigt upp och imponerade i SHL. Trots sin ringa ålder har det nämligen redan hunnit bli 128 matcher i SHL för talangen. Han är tacksam för all LHC gav honom men kände att det var läge att gå vidare.

– Jag är väldigt nöjd med min tid där, jag har haft en jättebra utveckling. Det var en bra juniortid och jag fick också komma upp till A-laget hyfsat snabbt. Jag har fått bra med chanser, speciellt under senaste säsongen här då jag fick lite av ett genombrott och kunde producera lite mer.

– Jag har haft en fin utveckling de senaste åren och känner att det är rätt steg att ta just nu. Det finns ganska många exempel på spelare som har fått ett genombrott i Färjestad här på senare år. Det har absolut spelat roll i att det blev just här.

Precis som Lycksell var inne på så gick det bra för honom den gångna säsongen. Hans nio mål och 21 poäng var personbästa med råge och han var en av Linköpings främsta offensiva vapen.

– Jag får väl ändå säga att det var min bästa säsong hittills, i alla fall på seniornivå. Jag tog steg framåt och jag fick verkligen möjlighet att göra det här i Linköping vilket jag är tacksam för.

Olle Lycksell fick inte den speltid han hoppats på i LHC.Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



Trots att det gick riktigt bra för honom så brottades han ändå med relativt lite speltid. Hans 21 pinnar var fjärde bäst i laget men de 13:52 minuter han snittade per match var endast nionde mest bland LHC:s forwards. Ser man till hela laget var det totalt 15 spelare som fick spela mer varje match än vad Olle Lycksell fick.

”DE KÄNDE ATT MITT DEFENSIVA SPEL INTE HÖLL”

Ibland fick han till och med vara nere och spela 13:e forward.

– Man får ju ta sin roll, det är så det är. Jag är nöjd med varje minut jag får spela men såklart upplever jag kanske att jag skulle ha fått ännu mer istid med tanke på vad jag skapade offensivt.

– Det gäller bara att spela där coachen känner och vara nöjd med det. Men personligen tycker man väl kanske alltid att man borde få spela lite mer. Jag kan inte säga att det är något som har påverkat mig alltför mycket.

– Så kanske det kommer bli i Färjestad någon gång också. Det är ju så det funkar i hockey. Det går upp och ner och om man är i en dålig period så kanske man inte får spela lika mycket.

Fick du veta varför du fick så lite istid?

– Det är svårt för mig att komma på exakt varför nu. Tränarna kanske kände att mitt defensiva spel inte höll eller något i den stilen men jag kommer inte riktigt ihåg. Det finns perioder då tränarna inte tycker likadant som en själv. Då är det bara att försöka göra något bättre av det och rycka upp sig. Det går ju lite i perioder.

Håller du med om att ditt defensiva spel behöver bli bättre?

– Jag tycker ändå att jag har tagit kliv där. Sedan ser jag inte mig själv som en defensiv spelare, så jag känner inte att jag behöver ha mitt främsta egenskaper där. Jag tycker att jag har ett hyfsat kapabelt försvarsspel. Tidigare år kanske det har varit lite sämre men nu känner jag ändå att jag har en stabil grund att stå på så att jag kan fortsätta jobba med det offensiva.

Han hymlar inte heller med att nu siktar på att få spela mer i Färjestad än vad han fick göra i LHC.

– Det är väl ingenting man kan säga riktigt såhär på förhand utan det är något man får kämpa sig till. Man vet ju ändå ungefär var man ska ligga någonstans, sedan ska man visa att man är värd den rollen också.

– Sedan kan det ju finnas andra spelare som kanske kommer upp och gör det ännu bättre och då ska de ju få spela mer så vi får se men absolut vill jag ha en högre roll än i LHC. Det är väl något man förväntar sig lite också.

– Jag vill få lite mer förtroende, spela med bättre spelare och kunna producera mer så att jag utvecklas ännu mer och blir en ännu bättre spelare själv.

Olle Lycksell hoppas få jubla ännu mer i Färjestad.Foto: Bildbyrån

Efter att ha lämnat LHC för Färjestad har Olle Lycksell haft cirka tre månader på sig att bekanta sig med sitt nya lag och det har bara varit positivt än så länge.

FBK har nämligen flera unga spelare så som Arvid Holm, Jesper Eliasson, Albert Johansson, Oskar Bäck, Albin Eriksson, Jacob Peterson, Carl Jakobsson, Oscar Lawner samt Adam Ginning, som Lycksell fick med sig från Linköping. Han har fått känslan av att de har potential att få ihop en härlig grupp där.

– Det har varit jättebra. Det är en kul grupp att ha att göra med, jag känner att jag har kommit in bra i laget. Det är ett jäkla gäng med unga grabbar som är runt min ålder. Vi har jäkligt kul ihop och det ska bli skitskoj att dra igång på allvar igen snart.

”VILL BLI LITE MER MÅLFARLIG”

I Färjestad känner sig smålänningen nu redo att ta nästa kliv framåt och han känner att det finns goda möjligheter att utvecklas med tanke på vilka spelare han kommer ha runt omkring sig.

– Det är väl främst att kanske bli lite mer av det där offensiva hoppet. Utveckla mitt spel i det offensiva, kanske mer i powerplay. Bli lite mer målfarlig. Det känns som att det kan bli lättare när man får spela med lite bättre spelare att utvecklas och hitta sig in i målprotokollet oftare. De här bättre spelarna brukar kunna pusha en att vilja utvecklas mer bredvid dem. Det blir hårdare konkurrens som också gör att man tvingas utvecklas ännu mer.

Olle Lycksell draftades av Philadelphia Flyers i sjätterundan 2017 och menar också att flytten till Karlstad tar honom ännu närmare NHL.

– Jag känner att man får ta steg för steg och det här känns som att det är ett steg i rätt riktning på den vägen. Det här blir en nivå upp, med tanke på att Färjestad har gått lite bättre de senaste säsongerna. Förhoppningsvis kan man lyckas ta det vidare därifrån och den absoluta drömmen är ju att spela i NHL så man får vara nöjd i nuläget över att ta ett kliv närmare det.

Hur ser kontakten ut med Flyers?

– Vi har bra dialog. De har en svensk där Samuelsson (Kjell, spelarutvecklare) som vi snackar med ganska ofta. Vi har kontakt men vi diskuterar inte direkt något så. Jag ska göra en bra säsong här nu och sedan får vi se vad det kan leda till. De tycker det är kul att jag ska komma och spela på en högre nivå, så de var positiva till FBK, avslutar Olle Lycksell.





