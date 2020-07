Så tv-sänds träningsmatcherna inför SHL och Hockeyallsvenskan

Det har inte spelats elithockey i Sverige sedan i mars, men om en dryg månad är det dags igen. Då kommer C More att börja sända träningsmatcher inför starten av SHL och Hockeyallsvenskan.

12 augusti sänds mötet mellan Luleå och Björklöven i C More Hockey samt matchen mellan Oskarshamn och Linköping i Sportkanalen. Ytterligare 26 träningsmatcher är inplanerade att sändas fram till den 15 september.

Hockeyallsvenskan är planerad att startas den 11 september, men ligan har tidigare klargjort att det endast är aktuellt om publik tillåts på arenorna då. SHL har meddelat att de kommer att spela – med eller utan publik – när grundserien är planerad att inledas 19 september.

Samtliga matcher från SHL och Hockeyallsvenskan under säsongen 2020/21 sänds på C More, Sportkanalen, TV4 och TV12.

TV-sända träningsmatcher inför SHL och Hockeyallsvenskan

12-aug-20 18:00 Luleå Hockey Björklöven C More Hockey 12-aug-20 18:00 IK Oskarshamn Linköping HC Sportkanalen 13-aug-20 19:00 Frölunda HV71 C More Hockey 13-aug-20 19:00 Örebro Djurgårdens IF C More Live 14-aug-20 19:00 Leksands IF Timrå TBD 15-aug-20 15:00 Växjö Lakers HV71 TBD 18-aug-20 19:00 Örebro Leksands IF C More Hockey 18-aug-20 19:00 Växjö Lakers IK Oskarshamn TBD 20-aug-20 19:00 Örebro HV71 C More Hockey 20-aug-20 19:00 Brynäs Djurgårdens IF Sportkanalen 26-aug-20 19:00 Brynäs Örebro HC C More Hockey 27-aug-20 18:00 Rögle HV71 Sportkanalen 27-aug-20 18:00 Skellefteå AIK Luleå Hockey TBD 27-aug-20 19:00 Frölunda Malmö Redhawks C More Live 27-aug-20 19:00 Linköping HC Djurgårdens IF C More Live 2 29-aug-20 15:00 HV71 IK Oskarshamn C More Hockey 03-sep-20 19:00 Frölunda Rögle C More Hockey 05-sep-20 16:00 HV71 Linköping HC C More Hockey 08-sep-20 19:00 HV71 Växjö Lakers C More Hockey 08-sep-20 19:00 IK Oskarshamn Örebro HC C More Live 3 09-sep-20 19:00 Luleå Hockey Skellefteå AIK Sportkanalen 09-sep-20 19:00 Rögle Frölunda C More Hockey 10-sep-20 19:00 Malmö Redhawks Växjö Lakers C More Hockey 10-sep-20 19:00 Leksands IF Brynäs IF TBD 10-sep-20 19:00 Örebro Linköping HC Sportkanalen 11-sep-20 19:00 IK Oskarshamn Rögle C More 12-sep-20 16:00 Linköping HC Växjö Lakers C More Hockey 15-sep-20 19:00 HV71 Djurgårdens IF C More Live

* Med reservation för att matcher både kan utgå och tillkomma med kort varsel. Även kanaler och tider kan ändras.

