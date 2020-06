Stanley Cup-coachens hyllning till svensken: "Satte laget först"

Under stora delar av sin tid i St. Louis Blues har Alexander Steen varit en av lagets stora stjärnor. Men förra säsongen flyttades han ned i fjärdekedjan när Craig Berube tog över som coach. Nu hyllar Berube veteransvensken för hans prestigelöshet.

– Samtalet tog 30 sekunder. Han svarade bara "Inga problem" och gick därifrån, berättar Craig Berube i podcasten Spittin' Chiclets.

St. Louis Blues upplevde en helt magisk fjolårssäsong. I början av 2019 var de NHL:s poängmässigt sämsta lag för att ett halvår senare krönas som Stanley Cup-mästare efter att ha besegrat Boston Bruins i den knallhårda finalserien över sju matcher.

En av nycklarna till framgången var att Craig Berube tog över som coach efter att Mike Yeo fått sparken i november. Berube fick sakta men säkert ordning på ett underpresterande Blues och förvandlade laget till en vinstmaskin under säsongens avslutande månader.

När Blues-coachen själv pratar om vad som gjorde hans lag så starkt nämner han spelarnas lojalitet som en anledning till att man kunde vinna Stanley Cup. Ingen förkroppsligade det mer än svenske forwarden Alexander Steen, enligt Berube.

Under många år var Steen en av Blues bäst producerande spelare, ofta placerad i någon av toppkedjorna och given i powerplay. Men när Berube började stuva om i sitt lag fick veteranen ta klivet ned i fjärdekedjan, en flytt många med hans meritlista säkerligen hade motsatt sig. Det gjorde däremot inte Steen.

I en intervju i podcasten Spittin' Chiclets hyllar coachen sin adept för hans prestigelöshet.

– Killar blir äldre och deras roller förändras. I det här fallet funkade det för att han accepterade det. När jag gick och pratade med honom tog samtalet 30 sekunder, och då överdriver jag inte ens. Jag sa "Steener, vår fjärdekedja behöver en identitet, du behöver ge den en identitet". Han svarade "inga problem" och gick därifrån. Jag hörde aldrig ett ord om det och han förändrade aldrig sin arbetsmoral eller attityd. Han satte laget först, säger Craig Berube.

Alexander Steen kom att bilda en mycket pålitlig fjärdekedja tillsammans med Oskar Sundqvist och Ivan Barbasjev under slutspelet. De vann snabbt coachens förtroende och gav Berube "identiteten" han hade letat efter.

– Jag matchade den kedjan lika hårt som någon annan kedjan och det slutade med att vi vann Stanley Cup. De spelade tunga minuter för oss i varje match, säger Berube i podden.

Alexander Steen kom till St. Louis från Toronto i en trejd 2008. Sedan dess har han spelat 765 matcher för Blues. Bara tre spelare – Bernie Federko, Barret Jackman och Brian Sutter – har gjort fler. Han är dessutom femma i klubbens poängliga genom alla tider med sina 493 poäng.

Craig Berube had to make some big changes when he stepped in as Coach of the Blues.



Moving Alex Steen to the 4th line may have been the biggest. https://t.co/Ru6Oz4wJw6 pic.twitter.com/y96gaQ40Az