"Jag fattar ju att jag inte kommer få en förstaspade i SHL"

Sedan han slagit sig in i SHL via spel i Skellefteås juniorlag, vidare till Växjö, en sväng hem till Värmland och Karlstad med Färjestad samt en säsong i Örebro kände Stefan Stéen att han ville prova någonting nytt.

Testa sina vingar.

När kontraktet med Örebro löpte ut våren 2019 var siktet inställt på utlandet. I slutet av mars förra året meddelade finska Liiga-klubben Vasa Sport att man gjort klart med den värmländske burväktaren och i en intervju med hockeysverige.se berättade Stéen då hur mycket han såg framemot det stundande äventyret.

Och ett äventyr, tja, det blev det minst sagt för den dubble SM-guldmedaljören.

– (skratt) Ja, det har definitivt varit ett äventyr. Var börjar man?

Stefan Stéen skrattar glatt innan tonen i rösten blir betydligt mer allvarsam. Tiden i Vasa var allt annat än en dans på rosor för 27-åringen.

– Det har varit kämpigt under långa stunder och jag har fått spendera mycket tid själv. Jag var ensam svensk och hade min blivande fru hemma i Sverige, så det var ganska tufft, säger Steen och fortsätter:

– Fan, nu låter det som att jag spelade borta i Nordamerika och hade åtta timmars tidsskillnad hem till Sverige. Så var det naturligtvis inte, men det var tufft att vara ifrån henne. Samtidigt fick jag växa med det. Det är alltid två sidor av ett mynt, eller hur? Vissa saker är jobbigare, men efter att man gått igenom det blir det väldigt bra.

”OM JAG SKA VARA ÄRLIG VAR DET KAOS”

Det är det synsättet Stefan Stéen har på sin säsong 2019/20. Liksom laget hade värmlänningen en säsong modell tyngre, men som det engelska uttrycket som bekant lyder: "What doesn’t kill you makes you stronger".

– Jag började säsongen helt okej och spelade bra de första fem, sex omgångarna. Sen blev vi väl lite panikslagna när vi började torska en hel del matcher. Om jag ska vara ärlig var det kaos långt in under hösten. Vi hade väl en 15 matcher där ingen spelare i laget kom upp i nivå och vi hade det riktigt kämpigt, mig själv inkluderad.

– Sen bytte vi tränare i november någon gång och fick in lite ny energi.

Väldigt speciellt att se andra spelare i truppen mer eller mindre ställa in skridskorna halvvägs in.



Den 23 november lämnade Ari-Pekka Pajuluoma uppdraget som huvudtränare för Sport och ersattes av Risto Dufva. Laget lyfte, men enligt Stéen kom lyftet allt för sent för att på något vis kunna rädda säsongen.

– Ligan är som bekant stängd och därefter finns det till slut ingenting att spela för när man är ett bottenlag som vi var. Vi fick lite mer stäm ju längre säsongen gick, men vi hade världens längsta uppförsbacke för att ens ha någonting att spela för.

Att det inte fanns något mer än hedern att spela för var något även Stefan Stéen kunde märka av på många av sina lagkamrater.

– Tyvärr var det många i laget som började tänka mer på nästa säsong i ett väldigt tidigt skede, snarare än att vara här och nu. Det var en helt ny erfarenhet för egen del. I Sverige är man van vid spela för att hålla sig kvar om man har en jobbig säsong, så för egen del var det inga konstigheter i att man kämpade på och fortsatte kriga, men det var också väldigt speciellt att se andra spelare i truppen mer eller mindre ställa in skridskorna halvvägs in. Det var rätt segt, om jag ska vara ärlig.

"JAG ÄR EN BÄTTRE MÅLVAKT I DAG"

När säsongen skulle summeras för Sport fick man finna sig på en jumboplats i Liiga med totalt 19 segrar på 59 matcher. För Stéens del blev det 23 matcher mellan stolparna med en räddningsprocent på beskedliga 88,6 procent och ett snitt på strax under tre insläppta mål per match.

– Jag är väl inte svinnöjd med säsongen, direkt.

– Men jag får ta det positiva delarna från säsongen, jag fick jobba med skallen en hel del. Kollar man överlag på min säsong så var det absolut en av mina tuffare säsonger, helt klart. Därför känns det konstigt att säga det, men jag tycker samtidigt att jag är en bättre målvakt i dag.

På vilket sätt skulle du säga att du är en bättre målvakt?

– Jag har jobbat på en del personliga grejer. I och med att jag spelade i ett bottenlag fick jag chansen, eller vad man ska kalla det, att hamna i många konstiga situationer. I Sverige är spelet mer strukturerat medan i Finland är det betydligt mer öppet, så som målvakt ställs man inför lite situationer man absolut inte är van vid. Det kunde bli vad fan som helst, kändes det som, skrattar Stéen.

– Det var något som var väldigt utvecklande för egen del, även om det tog ett tag för mig att komma in i det. Sen har jag fått jobba lite med hur målvaktstänket i Finland ser ut och fått göra lite ändringar i mitt spel.

EN KULTURCHOCK: "FICK RÄTTA IN SIG I LEDET"

Ett öppnare spel är en sak.



Språket en annan.

Men en av de absolut största skillnaderna mellan svensk och finsk hockey är enligt Stéen mentaliteten kring, ja… Allt, egentligen.

– Det är en helt annan mentalitet överlag där borta. I Sverige är alla lite mer involverade där alla är med och diskuterar saker och där man som målvakt är med och jobbar med försvarsspelet och sådana grejer.

– Där borta var det mer att huvudtränaren styrde allt. Man fick rätta in sig i ledet och det är väl inget fel med det så, men det var väl kanske inget man var van vid. Det var den största skillnaden tyckte jag.

– Spelarna där borta var mer vana vid det där. Om jag ville prata om vissa saker i försvarsspelet så märkte jag snabbt att, nej, det är inte riktigt så man jobbar här. Det var kul att få uppleva det, men det var bara lite ovant bara.

– Vem kan säga att det ena är rätt eller fel? Jag tror allt är väldigt individuellt.

Finland är ju en väldigt framgångsrik hockeynation så det funkar ju uppenbarligen.

– Precis, låt mig vara tydlig: Jag ifrågasätter ingenting. Det var mer bara att det var en liten kulturchock och hur man själv inte upplevt saker och ting tidigare. Vi i Sverige är väldigt pedagogiska av oss och ska prata om allt och ingenting, vilket vi gör kanske lite väl mycket ibland? Men jag gillar i alla fall det svenska sättet, men det kanske är för att jag är van vid det.

Vi i Sverige är väldigt pedagogiska av oss och ska prata om allt och ingenting, vilket vi gör kanske lite väl mycket ibland?



ÖPPNAR FÖR ALLSVENSKT SPEL

När säsongen fick ett brådmoget avslut i mitten av mars stod det också klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Sport för Stéen. Sedan en tid tillbaka är 27-åringen tillbaka i Sverige och Karlstad där han för tillfället bedriver sin försäsongsträning.

Var värmlänningen har sin hockeyframtid är i dagsläget skrivet i stjärnorna – och för tillfället känner Stéen ingen stress över att göra klart med en ny klubbadress.

– Jag har fått lite tid att tänka och fundera och det kan nog vara rätt bra för mig den här gången. Att få komma hem, landa, träna här hemma i Karlstad och vara i grym form. Sedan gäller det som sagt att hitta en plats där allt känns rätt. Var det blir får framtiden utvisa, säger han.

– Min tanke, och det jag sagt till min agent, är att jag verkligen vill spela och vara förstamålvakt. Då får man vara lite smart och kolla var det kan tänkas vara möjligt. Jag är öppen för alla ställen, i princip. Huvudsaken är att det ska kännas rätt.

Vid en snabb överblick på målvaktssituationen bland klubbarna i SHL så är det inte jättemånga som har öppna platser just nu.

Vi kan säga så här: Jag utesluter ingenting.



Skulle det kunna vara ett alternativ för dig att ta ett omtag i Hockeyallsvenskan, om du återvänder till Sverige?

– Absolut. Alltså jag fattar ju, efter den säsongen jag hade i Finland, att jag aldrig kommer få en förstaspade i SHL till hösten. Då är det kanske om man skulle ta en reservroll i något lag, men jag är inte sugen på en reservroll. Då vore istället Hockeyallsvenskan ett fint alternativ. Det är en bra liga.

I Hockeyallsvenskan finns det betydligt fler platser lediga. Varken Timrå eller Björklöven har någon målvakt under kontrakt inför nästa säsongen. I Björklöven finns även tränaren Hans Wallson, en tränare som Stéen jobbade med under sin tid i Skellefteå och kom bra överens med.

– Det är klart att alla lag är intressanta, just nu. Det är mer rollen som måste kännas rätt.

– Sen… Ja, det är klart, jag har jobbat med ”Walle” i många år, han är en riktigt bra tränare och Björklöven är ett bra lag. Vi kan säga så här: Jag utesluter ingenting.

Det är dock inte givet att det blir en återkomst i Sverige för Stéen. Äventyrslusten har inte försvunnit efter Finlandssejouren och 27-åringen är öppen för en fortsättning utomlands.

– Min agent jobbar för fullt just nu och kollar även klubbar i Europa. Men det är som sagt lite osäkert med vad som händer och sker runt om i världen.

– Det är lite av en ny situation för mig, jag har aldrig letat klubb så här sent tidigare. Man blir lite äldre och förhoppningsvis lite smartare, så jag vill tro att jag tänker lite mer strategiskt nu. Det kommer bli jättebra, det är jag övertygad om. Det ska bara bli en säsong att spela också

När hoppas du ha klart med en ny klubbadress?

– Innan ispremiären vill jag definitivt ha något på plats, annars kommer nog till och med jag att bli stressad. Så innan dess ska det förhoppningsvis vara klart, men jag känner samtidigt att detta inte är något som måste hända i morgon, heller. Vi får se helt enkelt.

Foton: Bildbyrån